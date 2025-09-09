Con solo 12 asientos y varias horas de duración: así era el primer transporte de pasajeros de Tenerife

Moverse en Canarias, y en Tenerife en particular, fue durante siglos un reto físico y logístico por su relieve abrupto, con barrancos, pendientes y una red de caminos reales que unían pueblos “de mar a cumbre” a pie o a lomos de animales.

Las vías rodadas modernas llegaron por tramos y con dificultad, de modo que los trayectos entre puerto y medianías exigían tiempo, esfuerzo y (a menudo) trasbordos humanos y animales.

En ese contexto, cualquier servicio programado y colectivo se percibía como una pequeña revolución cotidiana. Al hilo de la modernización que, en la Europa del XIX, trajeron los ómnibus (un tipo de carruaje) y, después, los tranvías, Tenerife dio su propio salto con un servicio a la medida del terreno insular.

En enero de 1854 se pusieron en marcha los primeros coches de hora. / José Manuel Ledesma Alonso

El “coche de hora”

El primer servicio regular de viajeros entre Santa Cruz y La Laguna nació el 4 de enero de 1854. Lo impulsó la firma Hardisson Hermanos, con un capital suscrito en 50 acciones de 1.000 reales de vellón.

Para operar, importaron desde Marsella dos ómnibus de 12 asientos, tirados por seis caballos y atendidos por un cochero y tres criados. Ellos hablaron de Ómnibus. El pueblo, con puntería lingüística, lo bautizó como “coche de hora” porque salía a horas fijas.

Ese primer año, con tres viajes diarios, el servicio transportó 8.963 pasajeros entre las dos ciudades.

Hay que puntualizar que antes había carruajes o diligencias a la demanda, pero no líneas a horario fijo como en este caso.

El largo y tortuoso camino

Cuenta el cronista de Santa Cruz, José Manuel Ledesma, que la estación principal se situó primero detrás de la Recova Vieja (junto al actual Teatro Guimerá).

Como el tránsito de los carruajes deterioraba el pavimento, el Ayuntamiento obligó a trasladarla a la calle de La Luz (hoy Imeldo Serís), justo al comienzo del camino de La Laguna, en la Rambla Pulido.

El viaje tenía su liturgia: mudanza de tiro en La Cuesta (casa de postas) para cambiar caballos mientras viajeros y personal reponían fuerzas.

El interior del coche se reservaba a las señoras, los hombres solían ir en el pescante (el asiento delantero junto al cochero) y los equipajes viajaban en el techo.

La duración del trayecto dependía, literalmente, del ánimo de los animales… y del rigor del látigo del cochero, pero era habitual que se prolongase durante varias horas.

Competencia

A partir de 1860 aparecieron empresas competidoras. Entre todas llegaron a ofrecer cinco salidas diarias Santa Cruz–La Laguna, además de extensiones a La Orotava y el Puerto de la Cruz.

También se publicitó un servicio diario hacia Candelaria–Arafo–Güímar, con un recorrido de unas cinco horas.

El “coche de hora” pasó así de ser una novedad técnica a convertirse en infraestructura social, vertebrando movimientos cotidianos de personas, correo y pequeños bultos entre costa, medianías y norte.

Del caballo al tranvía

El cambio de siglo trajo una nueva etapa: pruebas del tranvía a comienzos de 1901 e inauguración oficial ese 7 de abril de 1901.

El tranvía consolidó el eje Santa Cruz–La Laguna (y más allá hacia Tacoronte), relegando a los coches de hora a un papel secundario hasta su desaparición.

Décadas después, las guaguas completarían la transición al transporte motorizado por carretera, ya con una red viaria mucho más extensa.

Pero mucho antes de eso, el “coche de hora” no solo acortó distancias, sino que, de alguna manera, ordenó el tiempo de la isla.