El TSJC anula la expulsión de Tenerife de un demandante de asilo

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha revocado la expulsión de un migrante que solicitaba asilo en Tenerife. El Ministerio del Interior le concedió tres meses para resolver su expediente y cuando el demandante acudió en la fecha señalada para renovar la autorización y conocer su expediente en comisaría, se le dijo que fue denegada. Se le detuvo y expulsó en un vuelo a Marruecos dos días más tarde. Según recoge la sentencia del TSJC, en su arresto no tuvo asistencia letrada, tampoco intérprete, ni se le entregó una diligencia de advertencia de salida obligatoria de España tras concluir de forma negativa el expediente de solicitud de asilo. El migrante tenía derecho a recurrir la decisión ante un juzgado y al propio Ministerio del Interior para su revisión, pero no se le permitió.

El fallo del alto tribunal canario anula la expulsión del demandante de asilo y revoca una sentencia de un juzgado contencioso-administrativo que aunque resolvió un auto de medidas cautelares a favor del migrante para interrumpir la expulsión, luego dictó una sentencia contraria a sus intereses. En aquel fallo concluyó que "la administración competente que ejecuta un acto administrativo firme no incurre en vía de hecho", mientras que la representación letrada del migrante consideraba que se ejecutó la expulsión sin tener en cuenta el acto administrativo que la respaldase y sin que se diera la oportunidad de recurrir el expediente de asilo.

Ahora el TSJC no solo revoca la expulsión, sino que advierte a la Administración del Estado que debe permitirle su regreso a España. Ahora bien, la sentencia recoge que una vez retornado al país, no se impide que se puedan iniciar los expedientes que correspondan. Respecto a la sentencia del juzgado contencioso, el alto tribunal considera que la "vía de hecho" denunciada no está relacionada con la resolución del expediente de expulsión sino con las actuaciones realizadas para su ejecución. Añade que el solicitante de asilo estuvo en territorio español 478 días después de dictarse su orden de expulsión, amparado por su solicitud de asilo, y "el único acto administrativo notificado fue, precisamente, la denegación de la misma, frente a la cual cabía recurso".

"Conocer y respetar los derechos"

El alto tribunal explica que la ejecución material de expulsión debe realizarse "de forma respetuosa con su derecho a un recurso judicial efectivo" frente a la denegación de la protección internacional, solicitando medidas cautelares. Indica que la "administración debe conocer y respetar los derechos" del solicitante de asilo y añade que lo que se juzga es "una actividad administrativa que materialmente impidió cualquier posible reacción del migrante para recurrir y ejercitar su derecho a la tutela cautelar, reconocida por el propio juzgado de lo contencioso". El fallo abunda en que el recurrente acudió de forma voluntaria a comisaría para pedir prórroga de la autorización concedida a su solicitud de asilo y aportó indicios de arraigo en el país, pues trabaja y está casado con una española.

El migrante llegó en una embarcación a aguas cercanas a la costa del sur de Tenerife junto a otros migrantes el 10 de noviembre de 2020. El cayuco fue interceptado y trasladado al muelle de Los Cristianos. Al día siguiente, la Subdelegación de Gobierno en Santa Cruz de Tenerife resolvió el expediente de expulsión, contra el que se interpuso un recurso de alzada y que la Delegación de Gobierno en Canarias desestimó el 10 de diciembre de ese mismo año. Contra esa resolución no se interpuso ningún recurso ante los juzgados y el migrante continuó en situación irregular en la isla desde entonces hasta que solicitó acogerse al derecho de asilo.

Fue el 2 de junio de 2022 cuando presentó su solicitud de Protección Internacional que le autorizaba a residir y trabajar en España desde el 2 de diciembre de 2021 hasta la fecha de caducidad en la que debía resolverse su expediente, que era el 2 de marzo de 2022. Se trata de un documento que "garantiza la no devolución" del solicitante de asilo mientras se tramita el expediente. Sin embargo, el migrante acudió a comisaría el día que vencía el permiso, ya que, como indica el propio procedimiento, en caso de no hacerlo se archiva. En dependencias policiales se le comunicó que su solicitud fue denegada y se le detuvo para su expulsión.

Al día siguiente, ya con representación letrada, se presentó un procedimiento de "habeas corpus" que fue desestimado por un juzgado de instrucción y la expulsión se materializó el 4 de marzo a las 00:45 horas saliendo de Tenerife en un vuelo a Senegal y no a Marruecos, aunque este hecho no se considera irrelevante en la sentencia del TSJC.

La sentencia del TSJC puede ser recurrida en casación ante la misma sala.