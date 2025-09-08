Las Teresitas y El Tancón son las zonas de baño con más muertes en diez años

La playa de las Teresitas, en la capital tinerfeña, supera ya en mortalidad a uno de los lugares más peligrosos de la costa tinerfeña: la cueva de El Tancón, en Santiago del Teide, donde el baño está prohibido por su alto riesgo. Hasta la semana pasada, la playa chicharrera contabilizaba siete fallecidos desde 2016, los mismos que se han documentado en el peligroso bufadero de Puerto de Santiago desde entonces. Sin embargo, el pasado miércoles falleció por ahogamiento un hombre en la playa situada al lado de San Andrés, por lo que los muertos se elevan a ocho.

Las Teresitas recibe decenas de miles de personas todos los años [es la playa de Tenerife a la que más bañistas acuden] por lo que, por pura estadística, no resultaría tan extraño que pueda superar en muertes a otros enclaves costeros. Sin embargo, choca que una playa que a priori es tan apacible sea la que ha registrado la mayor mortalidad de todo Tenerife en la última década, incluso, más que otras zonas de baño que tienen oleaje y corrientes más fuertes.

En el municipio de Santa Cruz se han registrado desde 2016 un total de 28 fallecimientos por ahogamiento. A las víctimas mortales de Las Teresitas hay que sumar cinco fallecidos en Almáciga, cuatro en Benijo y dos en Las Gaviotas. El resto de personas perdieron la vida en lugares como Tamadite, Igueste, Añaza, El Sifón, el muelle de La Hondura, la Dársena Pesquera o la pequeña cala del barranco de Tahodio.

Fañabé, en Adeje, [municipio que ha registrado 20 muertos] es la tercera zona de baño más mortífera de Tenerife en la última década con seis fallecidos. En Santiago del Teide, además de los ahogados de El Tancón, hay que contabilizar otros diez muertos en diferentes zonas: cuatro de ellos en la costa de Los Gigantes y tres en Playa de la Arena. El Charco de La Laja, en San Juan de la Rambla, y la Playa de El Médano, en Granadilla de Abona, también registraron tres muertes por ahogamiento.

El municipio que más fallecidos ha registrado en piscinas de hoteles es Arona, con cuatro víctimas. En cuanto a piscinas naturales, la costa de La Laguna es la que más tragedias ha sufrido: cuatro muertos en las de Bajamar, dos en las de Punta del Hidalgo y otras dos en las de Jover.

Las cifras de accidentes acuáticos, ya sea en playas, lugares de costa, piscinas naturales, piscinas de hotel, privadas o municipales, han sido recogidas desde hace una década por la Asociación Canarias 1.500 km de Costa que ha llevado un registro pormenorizado contabilizando fallecimientos, heridos y rescates. Solo en la isla de Tenerife, se han registrado 192 fallecimientos entre 2016 y 2025, un periodo en el que se han producido cerca de 700 accidentes.

Las Teresitas ha sido también la playa donde se ha registrado la mayor mortalidad durante entre 2022 y 2025, con cinco fallecidos. Mientras que las piscinas naturales de Bajamar, en La Laguna, son el enclave acuático que ha registrado más accidentes en toda la isla en el mismo periodo de tiempo con seis incidentes en los que se incluyen fallecidos, heridos y rescates.

El presidente de la Asociación Canarias 1.500 km de Costa, Sebastián Quintana, comenta que la elevada mortalidad de la playa de las Teresitas tiene que ver con que «es una playa artificial en la que se construyó una escollera, como se hizo en Mogán, Pasito Blanco o Amadores, que al no haber oleaje se crea una falsa sensación de seguridad». La acción del hombre con la construcción de barreras, espigones o escolleras, modifica las corrientes subacuáticas y generan una baja con la que el bañista se ve sorprendido al no hacer pie de pronto.

¿Quién se ahoga en Canarias?

El perfil de quien se ahoga en Canarias es el de «un varón [de cada diez ahogados, ocho son hombres] de entre 55 y 75 años, que por lo general mueren en playas que en muchos casos carecen de servicios de socorrismo o se producen en horas en las que los socorristas han terminado su jornada laboral». Quintana abunda en que al contrario de lo que ocurre en la Península, «ese varón de entre 55 y 75 años, que fallece en horario de tarde, en una playa que no cuenta con servicios de socorrismo, es de origen extranjero. El 75% de los fallecidos ahogados en las Islas no son de nacionalidad española.

Por nacionalidades, son los alemanes los que copan las cifras de víctimas mortales en Canarias, seguidos de ingleses, franceses, italianos y rusos, y así una lista de 37 nacionalidades, apunta Quintana.

En lo que va de año han muerto dos menores y se han disparado los accidentes por falta de vigilancia de los adultos

Aumentan los accidentes con menores

A pesar de que el perfil de quien se ahoga es el de un varón de mediana edad, en lo que va de 2025 han fallecido cuatro menores en Canarias, dos de ellos en Tenerife, la cifra más alta de la última década. Además, hay que añadir que otros 20 jóvenes han sido rescatados en los ocho primeros meses del año con síntomas de ahogamiento, de los que 11 estaban en estado grave y los otros nueve en estado crítico.

«Es una situación inédita que nos preocupa muchísimo, que no la habíamos visto en esta década. Han sido accidentes que en la mayoría de los casos se habrían podido evitar pues nueve de cada diez casos se producen por falta de vigilancia o atención por parte de los adultos que están a su cargo, normalmente, padres y madres», apunta Quintana y añade que «al contrario de lo que muchos piensan, la gran trampa mortal para los menores no son las playas, sino las piscinas, donde se dan tres de cada cuatro ahogamientos mortales».

Además de los menores fallecidos y heridos, desde el 22 de febrero sigue desaparecido Arek, de 15 años y nacionalidad polaca, que fue arrastrado por una ola en Charco del Viento, en La Guancha. Cogía cangrejos junto a su hermana de siete años y una ola se los llevó mar adentro. El padre de los niños logró coger a la pequeña, pero no pudo salvar a Arek.

Las imprudencias son también causa de accidentes en las costas. Este verano, más de una treintena de jóvenes se bañaban en el Charco del Cangrejo, en Santiago del Teide, durante la pleamar. Cerca de una decena de ellos fueron arrastrados por fuera de la piscina natural por las fuertes olas. «Hay personas que creen que una piscina natural no tiene muchos riesgos, pero cuando golpea el oleaje puede ser una trampa mortal», señala Quintana.

Los ahogamientos mortales se han reducido un 17% en lo que va de año, pero aumentan los bañistas con lesiones críticas y graves que, en la primera asistencia en playa o piscina, ascienden a 135 en el Archipiélago. «Cada mes mueren cinco personas ahogadas en las islas, la única autonomía donde la primera causa de muerte accidental no es por tráfico sino por ahogamiento, llegando a duplicar las víctimas mortales que se producen en carretera», detalla.