Tenerife prepara un pacto por la movilidad para proteger Anaga y el Teide

El Cabildo pone en marcha una comisión técnica y prepara un Pacto por la Movilidad para reducir la congestión, ordenar el uso del coche y garantizar la conservación de los espacios naturales

Vídeo de archivo del caos en el tráfico en Anaga

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de Tenerife ha anunciado nuevas medidas para avanzar hacia un modelo de movilidad sostenible que compatibilice el turismo con la conservación de los espacios naturales más emblemáticos de la isla: el Parque Rural de Anaga y el Parque Nacional del Teide.

La iniciativa incluye la creación de una comisión técnica de movilidad en espacios naturales y la redacción de un Pacto por la Movilidad Sostenible de Tenerife, que implicará a instituciones, expertos y ciudadanía.

Una comisión técnica para proteger los espacios naturales

La consejera de Movilidad, Eulalia García, subrayó la necesidad de actuar en enclaves que sufren congestión de tráfico, estacionamientos indebidos y prácticas ilegales vinculadas al transporte turístico.

La comisión trabajará en coordinación con el área de Medio Natural y se sumará a otros órganos del Cabildo centrados en la red de carreteras y la ordenación viaria.

Medidas de control y sanciones

El Cabildo ya aplica controles en puntos críticos como Cruz del Carmen (Anaga) y la corona forestal del Teide, en colaboración con la Guardia Civil, la Policía Canaria y agentes forestales.

Se han inmovilizado vehículos y aplicado sanciones a conductores que incumplen la normativa. García advirtió que, sin respeto a las normas, se impondrán medidas “cada vez más restrictivas”.

Hacia un Pacto por la Movilidad Sostenible de Tenerife

El Cabildo trabaja en un Pacto por la Movilidad, un acuerdo insular que pretende:

  • Fomentar el uso del transporte público colectivo.
  • Ordenar la circulación del vehículo privado.
  • Involucrar a Universidad de La Laguna, colegios profesionales, sector empresarial y la Fecam.
  • Abrir un proceso participativo para toda la ciudadanía.

El pacto busca un cambio de hábitos en la población, en una isla marcada por la saturación viaria.

Tren y guaguas: el futuro del transporte en la isla

El Cabildo informó además sobre un protocolo con el Ministerio de Transportes que abre la posibilidad de desarrollar infraestructuras ferroviarias en Canarias.

Según García, el tren será un complemento esencial a la red de guaguas, aunque su desarrollo dependerá de la inclusión de partidas en los Presupuestos Generales del Estado y no tendría licitaciones hasta, al menos, 2027.

La Universidad de La Laguna, ejemplo de colaboración

La Universidad de La Laguna (ULL) ya ha tomado medidas para reducir la congestión en sus accesos:

  • 13 titulaciones han adaptado sus horarios para escalonar entradas.
  • Se estima que estas medidas reducen en 500 vehículos diarios los accesos al campus.

La vicerrectora Marta Domínguez destacó la “disposición inigualable” del alumnado y del centro para colaborar en la mejora de la movilidad y en la reducción de la huella de carbono.

