Tenerife Norte y Gran Canaria, entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones registran
Las quejas se deben tanto a los retrasos y las cancelaciones de vuelos como a la pérdida de equipajes
Los aeropuertos de Tenerife Norte y Gran Canaria se encuentran entre los diez aeropuertos europeos que más reclamaciones generan, según Reclamio, en una lista que encabezan los de Adolfo Suárez Madrid-Barajas, Josep Tarradellas Barcelona-El Prat y París-Orly con un 15%, 9% y 4,7% del total en los últimos cuatro años.
El 'top 5' lo completan los aeródromos de Lisboa Humberto Delgado, con el 3,5% de quejas, y el de Palma de Mallorca, que ha copado el 3,4% de las reclamaciones.
Además, las instalaciones de Málaga, Paris-Charles de Gaulle e Ibiza, por este orden, rematan la lista de los diez aeropuertos europeos con más incidencias.
En palabras del responsable de Reclamio.com, Jordi Mercader, en el número de reclamaciones influyen tanto las huelgas y de las incidencias organizativas en algunos aeropuertos, como en el caso de la reciente huelga de controladores franceses, como el volumen de pasajeros que pasan por cada aeródromo.
Las reclamaciones engloban tanto las quejas motivadas por retrasos y cancelaciones de vuelos, incluyendo el overbooking, como la pérdida o el daño en los equipajes de los pasajeros.
