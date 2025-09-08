Tenerife crea una comisión técnica para frenar la plaga de filoxera en los viñedos

El sector vitivinícola de Tenerife enfrenta un desafío urgente: la detección de un brote de filoxera de la vid (Daktulosphaira vitifoliae), una plaga que amenaza la salud de los cultivos. Para responder de manera eficaz, el Cabildo de Tenerife ha convocado la Mesa Insular del Vino, donde se acordó la creación de una comisión técnica especializada para monitorizar y controlar la situación.

La reunión, celebrada en la Casa del Vino de El Sauzal, contó con la participación de representantes de las seis Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) de Tenerife, técnicos especializados del sector, asociaciones como Avibo y Viboten, personal del Cabildo y Gobierno de Canarias y técnicos de la Casa del Vino y GMR Canarias

Comisión técnica: seguimiento continuo y coordinación

La comisión técnica se reunirá semanalmente para evaluar la evolución del brote y proponer soluciones rápidas. La Mesa Insular del Vino mantendrá encuentros mensuales y extraordinarios según la necesidad, asegurando que los viticultores reciban información actualizada y relevante.

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, destacó que los vinos de Tenerife son un tesoro cultural y económico, y afirmó que la institución no escatimará esfuerzos para protegerlos.

El vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso, reafirmó el compromiso absoluto del Cabildo, mientras que el consejero de Sector Primario, Valentín González, aseguró que la situación está controlada y que la calidad de los vinos de Tenerife no se ve afectada.

Reunión de la Mesa del Vino para hablar sobre la plaga de filoxera. / ED

Medidas ya implementadas y próximos pasos

Desde finales de julio, el Cabildo y el Gobierno de Canarias han ejecutado:

Retirada de plantas afectadas y delimitación de zonas para aplicación de medidas fitosanitarias

Más de 2.000 prospecciones , con 56 resultados positivos

, con 56 resultados positivos Elaboración de un protocolo técnico de control , con muestreo estandarizado y detección de síntomas clave

, con muestreo estandarizado y detección de síntomas clave Inversión de 150.000 euros para contratar 8 técnicos especializados, que se suman a 31 profesionales ya activos en el área

Se ha desarrollado una aplicación móvil que permite tramitar guías de movimiento y actas de inspección de manera telemática, agilizando la gestión administrativa y fitosanitaria.

¿Qué es la filoxera de la vid?

La filoxera (Daktulosphaira vitifoliae) es un insecto que ataca las raíces de la vid, formando agallas que dificultan la absorción de nutrientes y agua, debilitando o matando la planta. También afecta las hojas, dejando lesiones visibles.

Su control requiere medidas fitosanitarias rigurosas y colaboración entre viticultores, instituciones y técnicos especializados.