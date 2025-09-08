Pistoletazo de salida a la redacción del Pacto por la Movilidad de Tenerife

El Gran Pacto por la Movilidad de Tenerife será redactado por representantes de la Universidad de La Laguna (ULL), colegios profesionales, sector empresarial, partidos políticos y delegados de los 31 municipios de Tenerife, «con el fin de asegurar una visión amplia, plural y consensuada». Se trata de un «equipo de trabajo participativo» y que quedó constituido este lunes, según anunció el Cabildo tinerfeño en una nota de prensa tras la celebración de la Séptima Reunión de Movilidad.

La institución insular apuntó que el Gran Pacto por la Movilidad «marcará el rumbo hacia un modelo de transporte más sostenible, eficiente y consensuado para la Isla» y que el equipo de trabajo creado este lunes es «un espacio participativo que será clave en la elaboración del futuro Pacto por la Movilidad».

Carreteras y movilidad

Antes del encuentro, y en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera insular de Movilidad, Eulalia García, explicó que también se creará una comisión de carreteras y otra de movilidad. La primera analizará la ejecución de las obras y en la segunda se abordará la gestión de los espacios naturales, como Anaga. Asimismo, apostó por intensificar los controles policiales en ese punto, Masca o el Teide para evitar que se aparque en la carretera y otros incumplimientos. «Si la gente no respeta, tendremos que ser cada vez más restrictivos», avanzó.

García informó de que en el encuentro se daría cuenta de las actuaciones que se encuentran en marcha, como el protocolo para los trenes. «Para nosotros es una actuación esencial que contribuye a que la movilidad sea más sostenible y sobre todo al desplazamiento colectivo», expresó. La consejera consideró que el protocolo es «un pequeño gran paso», pero admitió que «el único instrumento que asegura la financiación es la suscripción de la firma de un convenio».

Agentes sociales

Además de Eulalia García, estuvieron en la cita la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila; el vicepresidente y consejero de Turismo, Lope Afonso; el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga, y el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francis González, así como representantes del sector empresariales; los principales agentes sociales y «otros interlocutores cuyo apoyo y colaboración son fundamentales, como la Guardia Civil y representantes de los colegios profesionales».

«La movilidad es hoy el gran reto de Tenerife», dijo Dávila. «Con este equipo iniciamos un camino que nos permitirá construir, entre todos, un gran pacto por la movilidad sostenible. Queremos que sea un acuerdo histórico, que nazca del consenso y que dé soluciones reales a la congestión diaria que padecen miles de ciudadanos, al tiempo que protegemos nuestro territorio y reducimos emisiones», manifestó. «Además, este proceso se basará en el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife, una estrategia sólida y con visión de futuro que marcará la hoja de ruta para los próximos años», indicó.

Respaldo

Según los datos aportados por el Cabildo de Tenerife en la nota de prensa posterior a la reunión, diversos asuntos recibieron el respaldo de los actores en presencia, como el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (Pimsit), la firma del protocolo ferroviario, el escalonamiento horario en la ULL, la mejora del transporte público y la movilidad en Masca y Anaga.

En concreto, el Plan Insular de Movilidad Sostenible de Tenerife (Pimsit) será aprobado, en su fase inicial, próximamente en el Consejo de Gobierno. «Se trata de la mayor estrategia de movilidad de la historia de la Isla, con una inversión superior a 5.000 millones de euros entre 2025 y 2035», recordó este lunes el Cabildo. El plan contempla grandes infraestructuras viarias (como la ampliación de carriles en la TF-1 y TF-5), la reorganización del transporte público, la incorporación de los corredores ferroviarios del Norte y Sur y la implantación de carriles Bus-VAO inteligentes. Tras un periodo de exposición pública de 45 días, se prevé su aprobación definitiva junto con la declaración ambiental estratégica.

Proyectos ferroviarios

La presidenta insular informó sobre el hito histórico para el desarrollo de los proyectos ferroviarios de Tenerife alcanzado con la firma del protocolo que permitirá avanzar en el Tren del Sur. «En este sentido, se priorizará el tramo San Isidro–Adeje, con una inversión de 950 millones de euros, una extensión de 28 kilómetros y una demanda estimada de 65.000 usuarios diarios», agregó. El recorrido entre ambos puntos reducirá a 15 minutos el trayecto, conectando nodos estratégicos como el Aeropuerto Tenerife Sur, el puerto de Los Cristianos, Las Chafiras y el Hospital de El Mojón, y evitando hasta 800.000 desplazamientos diarios en coche.

La institución insular planteó que se ha licitado el mantenimiento y conservación de las 2.251 paradas de guaguas de la Isla, con una inversión de 3,7 millones de euros, incluyendo limpieza, revisiones periódicas, sustitución de marquesinas y reposición de elementos. También se ha aprobado la ampliación del transporte a la demanda a cinco nuevas zonas (Tacoronte-El Sauzal, Santa Úrsula-La Victoria-La Matanza, Los Silos-El Tanque-Garachico-Icod, La Guancha-San Juan de la Rambla y Güímar-Arafo), aunque la licitación se encuentra suspendida por recursos.