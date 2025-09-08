El Ejecutivo canario aprueba un modificado del Anillo Insular de Tenerife para incorporar mejoras ambientales, eficiencia energética y medidas de seguridad en el túnel de Erjos

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias ha aprobado técnicamente el modificado 2 del proyecto del Cierre del Anillo Insular de Tenerife en el tramo entre El Tanque y Santiago del Teide por importe de 21.488.958,93 euros, equivalente a un 8,9% sobre el presupuesto vigente.

Este nuevo modificado tiene como objetivos fundamentales la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la disminución de la dependencia de combustibles fósiles y la actualización de las instalaciones de seguridad en el túnel, detalla el ejecutivo canario en un comunicado.

Este segundo modificado incluye la construcción de una planta fotovoltaica de 500 kW de potencia nominal, que se ubicará sobre el falso túnel del emboquille sur y que permitirá cubrir las necesidades energéticas de la infraestructura durante el día en condiciones normales de funcionamiento.

También contempla la sustitución del revestimiento encofrado por revestimiento proyectado en el túnel, lo que mejora la adaptación a las irregularidades de la perforación y reduce el consumo de hormigón. Esta medida permitirá evitar la emisión de unas 32.000 toneladas de CO2 a la atmósfera.

A su vez, se ha llevado a cabo la actualización de las instalaciones del túnel para reforzar la seguridad, incorporando los últimos avances tecnológicos en ventilación, iluminación, comunicación y control, enumera el ejecutivo canario en el comunicado.

En paralelo, este segundo modificado contempla la construcción de una planta fotovoltaica de autoconsumo en la plataforma de relleno situada sobre el emboquille sur del túnel de Erjos, en Santiago del Teide.

Con esta instalación, se estima cubrir en torno al 16% de la demanda energética total del túnel.

El proyecto contempla también la actualización de las mediciones conforme a la legislación de contratación, lo que ha supuesto un incremento del presupuesto de adjudicación con IGIC de 21.488.958,93 euros, equivalente a un 8,9% sobre el presupuesto vigente. Las obras están siendo ejecutadas por la UTE formada por las empresas FCC, El Silbo y Syocsa-Inarsa.

Cierre Oeste

El tramo El Tanque-Santiago del Teide forma parte del denominado Cierre Oeste, que une los corredores Norte y Sur de la isla.

Esta vía permitirá enlazar las autopistas TF-1 y TF-5 por el oeste, dando continuidad a las actuaciones ya finalizadas entre Adeje y Santiago del Teide, en el sur, y entre Icod de Los Vinos y El Tanque, al este.

La carretera proyectada es de tipo convencional, con un carril por sentido y una velocidad de diseño de 80 kilómetros/hora. Su trazado contempla una longitud total de 11,3 kilómetros, de los cuales la mitad discurren en túneles o túneles artificiales, duplicando la calzada en esos tramos.

El elemento más destacado es el túnel de Erjos, de 5,1 kilómetros de longitud, que permitirá salvar el Parque Rural de Teno y la población de Erjos sin afección, preservando una zona de alto valor ambiental.

La salida del túnel se sitúa en el Valle de Santiago del Teide, desde donde la vía circunvala el casco urbano hasta conectar con el tramo Adeje-Santiago del Teide.