Dos amigos lanzan una colecta para dar vida al primer restaurante italocanario en La Orotava

Dos profesionales de la hostelería, Francesco y Enrico, han unido sus pasiones y experiencias para dar vida a un proyecto que busca transformar la escena gastronómica local: Pástalo Bien. Este nombre, que combina el italiano y el español, refleja su filosofía de fusionar la auténtica pasta casera italiana con la calidez y los sabores de Tenerife, promoviendo un espacio donde la comunidad se sienta como en casa. Para estos amigos, la comida es mucho más que un simple alimento; es un puente de conexión, recuerdos y alegría compartida.

El objetivo de Francesco y Enrico es crear el primer restaurante italocanario en La Orotava, un lugar que respete y celebre la cultura local sin perder la esencia italiana. La visión es ofrecer recetas tradicionales de pasta, elaboradas con ingredientes frescos y locales, en un ambiente acogedor y familiar. Ellos consideran que la gastronomía puede ser un motor de unión, donde la tradición y la comunidad convergen para ofrecer una experiencia auténtica y accesible para todos los residentes y visitantes.

Consciente de que muchas propuestas gastronómicas en destinos turísticos tienden a centrarse en el turista, dejando a un lado a la comunidad local, este proyecto nace con la firme intención de revertir esa tendencia. Los fundadores quieren democratizar el acceso a una buena gastronomía, garantizando calidad a precios razonables y priorizando productos locales y sostenibles. La idea es que cada visita sea una oportunidad para compartir, aprender y disfrutar en un ambiente cercano y respetuoso con la identidad canaria.

Francesco y Enrico buscan ayuda para crear un restaurante italocanario en La Orotava / gofundme.com

Recaudación de fondos

Para hacer realidad Pástalo Bien, Francesco y Enrico están recaudando fondos a través de la plataforma Gofundme, que se destinarán a acondicionar el espacio, adquirir mobiliario y equipamiento de cocina, y fortalecer las relaciones con productores locales. Cada contribución será gestionada con total transparencia por los propios fundadores, quienes aseguran que cada euro invertido servirá para crear un lugar donde la gente pueda sentirse como en familia, disfrutando de buena comida y buen servicio en un entorno cuidado y auténtico.

Este proyecto va más allá de la apertura de un restaurante; representa una apuesta por fortalecer la comunidad, preservar las tradiciones y promover la felicidad compartida a través de la gastronomía. Con el apoyo de quienes creen en la importancia de la buena comida y la buena compañía, Francesco y Enrico sueñan con convertir Pástalo Bien en un hogar para todos los que valoran la autenticidad, la cercanía y la alegría de compartir mesa.

Según aparece en su colecta, los cocineros ya han recaudado más de 3.000 euros, de los 4.000 que se han marcado como objetivo.