Así se vivían las fiestas en honor al Cristo de La Laguna desde el siglo XVII hasta el XX

Las fiestas en honor al Cristo de La Laguna son uno de los eventos más emblemáticos y antiguos de Tenerife. Su historia, que abarca desde el siglo XVII hasta el siglo XX, revela cómo la devoción religiosa, la cultura popular y la vida social de la ciudad se entrelazaban en celebraciones que marcaban el ritmo del año para los habitantes de La Laguna.

Estas festividades no solo reflejan la fe del pueblo canario, sino también su riqueza cultural y tradiciones sociales, convirtiéndose en un símbolo de identidad local que perdura hasta hoy.

Siglo XVII: devoción y discreción femenina

Durante el siglo XVII, las festividades en honor al Cristo de La Laguna estaban profundamente marcadas por la religiosidad y la solemnidad. La procesión de la imagen, que salía del convento de los franciscanos, recorría las calles principales de la ciudad acompañada por velas, cirios y cantos religiosos. En esta época surgió una tradición muy característica: las llamadas “tapadas”, mujeres que asistían con mantillas blancas que cubrían parcialmente su rostro, permitiéndoles participar de manera anónima. Esta práctica reflejaba las estrictas normas sociales sobre la conducta femenina, pero también demostraba la profunda devoción de las mujeres que deseaban rendir homenaje al Cristo de La Laguna sin exponerse públicamente.

Una foto durante las Fiestas del Cristo de La Laguna / Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna

Además de la procesión, los vecinos se involucraban en la decoración de calles y altares, engalanando la ciudad con flores, guirnaldas y ornamentos religiosos. Las fiestas eran un espacio donde se reforzaba la identidad comunitaria, y donde la población se unía en torno a la fe y la tradición, sentando las bases de lo que serían celebraciones más amplias en los siglos posteriores.

Siglo XVIII: consolidación de la tradición

En el siglo XVIII, las fiestas comenzaron a consolidarse como eventos religiosos y culturales. La procesión seguía siendo el eje central, pero se incorporaban elementos de entretenimiento y participación popular. Se organizaban concursos, juegos tradicionales y música popular con tambores, laúdes y guitarras, lo que permitía que todos los sectores de la sociedad se involucraran activamente.

Además, en muchas ocasiones los laguneros recurrían a sacar al Cristo para hacerle peticiones durante algunas crisis. Solo en el siglo XVIII en 18 ocasiones hubo rogativas por falta de agua en las que se sacó a su Santísi­mo Cristo.

El Cristo en procesión / Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna

Las familias acomodadas patrocinaban altares y adornos, mientras que los vecinos de menor poder adquisitivo contribuían con trabajo o productos para la celebración. Esta combinación de esfuerzo colectivo y devoción fortalecía los lazos comunitarios y hacía que la fiesta del Cristo de La Laguna fuera mucho más que un acto religioso: era un reflejo de la vida social y cultural de la ciudad.

Siglo XIX: auge social y cultural

Durante el siglo XIX, las fiestas se transformaron en un evento de gran magnitud, con un carácter tanto religioso como social. La Plaza del Adelantado, corazón de La Laguna, se llenaba de música, parrandas y bailes tradicionales, atrayendo a visitantes de toda la isla. La festividad se convirtió en un espacio de encuentro cultural, donde la comunidad y los visitantes podían disfrutar de la alegría de la ciudad mientras rendían homenaje al Cristo.

Los programas de la época eran muy completos e incluían procesiones solemnes, misas, carreras, concursos y juegos populares. También se organizaban ferias de ganado, reflejando la importancia agrícola y económica de la isla, y espectáculos novedosos como la elevación de globos aerostáticos, que sorprendían y fascinaban a los asistentes. La combinación de tradición religiosa y entretenimiento popular consolidó estas fiestas como un evento central en la vida social y cultural de Tenerife.

Muchas personas esperan a ver al Cristo de la Laguna / Pontificia, Real y Venerable Esclavitud del Santísimo Cristo de La Laguna

Siglo XX: tradición y modernización

En el siglo XX, las festividades continuaron evolucionando, adaptándose a los cambios urbanos y culturales sin perder su esencia religiosa. La procesión del Cristo de La Laguna seguía siendo el acto más esperado, mientras que las actividades paralelas se diversificaban: conciertos, bailes, ferias, actividades infantiles y espectáculos culturales atraían a toda la población.

La festividad se consolidó como un símbolo de identidad local, uniendo devoción, tradición y turismo. Los vecinos y visitantes podían disfrutar de un evento que mostraba la riqueza histórica y cultural de La Laguna, sus calles coloniales, su patrimonio arquitectónico y la vitalidad de sus costumbres populares.

Último acto oficial de Bernardo Álvarez como obispo de Tenerife en la Catedral de La Laguna en el día grande de las Fiestas del Cristo. Arriba, en el Descendimiento del Cristo de La Laguna del pasado lunes día 9. / Arturo Jiménez

Una tradición que une siglos

Desde el siglo XVII hasta el XX, las fiestas en honor al Cristo Lagunero han sido mucho más que celebraciones religiosas. Han sido un reflejo de la sociedad lagunera, de su economía, su cultura y su forma de relacionarse. La devoción y la alegría se combinaban en las procesiones, en la música, en los bailes y en los concursos, creando un espacio de comunidad y pertenencia que ha trascendido generaciones.

Estas festividades demuestran cómo la fe puede convivir con la cultura popular, cómo la tradición se adapta al tiempo y cómo una ciudad entera puede volcarse en celebrar su identidad a través de siglos de historia. Hoy, el Cristo de La Laguna sigue siendo un símbolo de devoción y unidad, mientras sus fiestas continúan atrayendo a miles de personas que quieren vivir y experimentar una de las celebraciones más auténticas de Tenerife.