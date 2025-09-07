Así será el Circuito del Motor de Tenerife: un aforo de 60.000 personas y con múltiples servicios

Las obras en el Circuito del Motor han arrancado sin una foto institucional o un vídeo de promoción. Un proyecto que se inició hace 35 años y que ahora tiene en Atogo varias máquinas trabajando todos los días con el fin de preparar lo que será una de las instituciones automovilísticas más valiosas del Archipiélago.

Con una capacidad para 60.000 personas, 5.000 asientos y 24 zonas vips, el nuevo circuito contará con distintos servicios como restaurantes o tiendas, además de aparcamientos y lugares destinados para los amantes del motor.

Estos son algunos de los detalles del trazado que estará situado en el Paraje Los Duques de Atogo, en el municipio de Granadilla de Abona, a tan solo cuatro kilómetros del aeropuerto Tenerife Sur:

Así será el trazado del Circuito del Motor de Tenerife / E. D.

Superficie: La superficie total ocupada por el circuito es de casi 650.000 metros cuadrados, divididos en los diferentes elementos: pista, paddock, edificaciones de servicios, edificio dirección de carrera, edificio médico, helipuertos, áreas públicas y estacionamientos.

Trazado: Tiene un total de 16 curvas (11 de izquierda y 5 de derecha). Transversalmente, las curvas tienen una pendiente única que varía entre el 1% y el 5% según el radio y la velocidad de desplazamiento.

Paddock: La zona destinada a los boxes, los garajes y los camiones de los equipos contará con una superficie de unos 72.000 m², lo que le permitirá cubrir todas las necesidades derivadas de las competiciones, tanto nacionales como internacionales. El número total de boxes del edificio varía desde un mínimo de 15 hasta un máximo de 45

Pista: Mide 4.050 metros de longitud (se correrá en contra de las agujas de reloj), con una recta principal de unos 800 metros de largo y una serie de rectas secundarias, diseñadas para facilitar los adelantamientos (especialmente para coches).

Velocidad: En el circuito se podrán alcanzar velocidades máximas en coche de 320 kilómetros por hora y mínimas de 95 en la curva más pronunciada. En el caso de las motos, la horquilla de velocidad oscila entre los 315 y los 80 km/h.

Aval: Los pilotos Carlos Sainz (Fórmula 1), Carlos Checa (Moto GP) y la italo-canaria Christine GZ avalan las características del circuito.

Homologación: Las características del diseño de la pista y sus servicios han permitido la obtención de los grados de homologación de la Federación Internacional de Automovilismo (FIA) y de la Federación Internacional del Motor (FIM) que permiten la realización de entrenamientos de Fórmula 1 y MotoGP. La disputa de grandes premios en ambas categorías requiere de las contrataciones correspondientes.