Las puertas de Güímar vuelven a abrirse a los romeros de la Virgen del Socorro

Bucios, aplausos, vivas y lágrimas anuncian que ya la Virgen del Socorro está a punto de entrar en su ermita en la costa de Güímar. Los móviles se alzan para grabar y centenares de voces corean el Pasodoble con el que se agranda la emoción de todo un pueblo. A lo largo del recorrido y en el núcleo del destino fueron muchos los vecinos que abrieron las puertas y ventanas de sus casas en un sublime gesto de hospitalidad, para brindar algo de comida o bebida a quienes acompañan a su patrona.

Cinco horas después de que las puertas de la iglesia de San Pedro se abrieran para que comenzara la Romería hasta el mar, la imagen entraba en su templo. En sus alrededores, decenas de miles de personas llegadas de toda la Isla disfrutaban de la calurosa jornada a su manera.

Demasiados recuerdos, sentimientos, emociones y vivencias del pasado y del presente. La fiesta es un símbolo del municipio, de la comarca del Valle de Güímar y de Tenerife. Pero es un referente de tranquilidad, de encuentro con seres queridos, amigos o conocidos, a quienes, a veces, sólo se les ve por la Bajada de la Virgen.

Bajada del Socorro / Andrés Gutiérrez

Y para esa convivencia no hay distinción de clases sociales. Desde las familias más elitistas y con mayor riqueza hasta las casas más humildes; en un jardín a la sombra de un árbol o en un garaje sin enfoscar convertido en salón para comer.

Y todavía pervive la costumbre de que algunas personas se quedan a dormir en el interior de la ermita, en la nave del templo construida precisamente para esa función, que es la más próxima al mar, como recuerda el vecino José Mesa.

Juan de la Cruz, uno de los especialistas más reconocidos en la vestimenta tradicional canaria, asegura convencido que la Bajada de la Virgen del Socorro es la romería "más auténtica" que se celebra en Tenerife.

Aclara que lo es porque, precisamente, nadie tiene que vestirse con un traje tradicional o típico, sino que cada participante acude vestido como cree oportuno. Es decir, que es un acto popular con su propia historia e identidad.

Bajada del Socorro / Andrés Gutiérrez

Otro elemento destacado por De la Cruz es la formación de parrandas espontáneas, la existencia de un camino cómodo, en una ruta donde la gente actúa "con orden y saber estar, que es lo más importante".

Admirable resulta también el enrame del interior de la ermita, que era muy común en el pasado y que en la actualidad ha caído en desuso en la mayoría de las celebraciones, en favor de las decoraciones por parte de floristerías, apunta el investigador. En El Socorro no es así. Se mantiene un "adorno popular", basado en hojas y otros elementos de las palmeras.

Junto a un puesto de turrones, una parranda anima a los presentes. Un hombre, del grupo Recordar es vivir, lleva la voz cantante con las canciones y toca el saxofón. Le acompañan tres guitarras y un acordeón. Y una mujer se suma más tarde con un timple. Piezas como Vete a lavar morena, algún pasodoble o una isa animan a quienes se acercan.

En otros lugares se escucha reggaetón, merengue o salsa. En el Quiosco El Socorro no cabía nadie más y la música latina estaba muy presente para animar el entorno de la ermita.

Bajada del Socorro / Andrés Gutiérrez

A pocos metros de la citada parranda y de una puerta lateral de su casa, el empresario Modesto Campos y su hijo esperan a que les sirvan algo de comer. Su padre, Agustín Campos, y su tío, Pedro Modesto, fueron mayordomos de la Virgen del Socorro en el pasado. Y el propio Modesto ha ostentado dicho cargo también.

Vive la festividad "con mucha ilusión" cada año. Explica que "abro mi casa para brindar a todos los romeros y que, al menos, beban un vaso de vino o se coman una croqueta o un muslo de pollo". En su opinión, "la fiesta va a más, es muy popular y cada vez viene más gente; tiene mucho arraigo en el Valle".

Al otro lado de la calle, María Rosa también tiene la casa llena de gente, con familiares y amigos. Algunos sólo se encuentran ya por esta festividad. Recuerda que al pueblo costero siempre acude mucha gente cada 7 de septiembre, con independencia del día de la semana que sea.

Desde el punto de vista de esta vecina, en una jornada como esta "las verbenas no pegan, ni de día ni de noche". Aclara que esa no es la tradición. Advierte de que esta es una "fiesta de paz, no de peleas, y todo es muy tranquilo".

No siempre es fácil mantener la tranquilidad. Antes de comenzar la Bajada, en la iglesia de San Pedro, hubo un incidente, según algunos testigos. Un individuo subió al altar, paró temporalmente y dijo que el acto era la festividad de Chaxiraxi (según algunos textos, la diosa de los guanches que significaba la que carga al Rey del Mundo o Madre del Sol), por lo que no tenía sentido que se ofreciera una misa cristiana. Después, el acto siguió su curso con normalidad.