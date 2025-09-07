El inicio del curso cambia el horario de las guaguas y los tranvías

Para ajustar la oferta del transporte público en guagua y en tranvía a la mayor demanda derivada del fin del periodo vacacional más importante y prolongado del año y, de forma especial, por el comienzo del año escolar, las dos empresas públicas del Cabildo en el sector, Titsa y Metrotenerife, aplicarán desde mañana los nuevos horarios en los servicios de guaguas y tranvías en la Isla y el área Metropolitana, respectivamente.

Los cambios que aplicará Titsa introducirán novedades en las líneas 100 y 103, que conectan el Puerto de la Cruz con Santa Cruz de Tenerife y La Laguna. La línea 100 (Estación Puerto de la Cruz-Intercambiador de Santa Cruz directa) mantendrá su ruta directa y aumentará su frecuencia con viajes cada media hora y, además, operará los fines de semana. Aunque no entre en La Laguna, sí realizará las paradas a partir del Intercambiador en el Campus de Guajara, Pabellón Santiago Martín, Hospital Universitario de Canarias, Nuevo Obrero, Hospital Nuestra Señora de Candelaria, Fray Luis de Granada, Centro Comercial Meridiano e Intercambiador de Santa Cruz.

La línea 103 (Estación Puerto de la Cruz-Intercambiador de La Laguna directa) modificará su recorrido y no llegará a la capital. Conectará ambos puntos de forma directa, lo que ampliará la oferta de plazas disponibles.

Cola de gente esperando el tranvía en la parada de Weyler a primera hora de la tarde / María Pisaca

El resto de viajeros que quieran conectar con Santa Cruz o La Laguna desde paradas ubicadas en la autopista del Norte contarán con la 102 (Estación Puerto de la Cruz por Las Arenas, paradas TF-5, Intercambiador de La Laguna, paradas TF-5, Intercambiador de Santa Cruz), sin cambios.

Santa Cruz

Las rutas 120 (Santa Cruz de Tenerife-Candelaria-Puertito de Güímar-Güímar), 122 (Santa Cruz de Tenerife-Las Caletillas-Candelaria), 138 y 139 (Santa Cruz de Tenerife-Radazul-Tabaiba) reducirán el número de viajes que realizarán durante los fines de semana.

Norte

La línea 347 (La Orotava-Palo Blanco-Realejo Alto) tendrá más viajes en días laborables, mientras que la 366 (La Orotava-Las Dehesas-El Rincón) operará los fines de semana y la 376 (La Orotava-Las Dehesas-El Rincón) reducirá sus frecuencias. La ruta 380 (La Corujera-Tigaiga) modifica algunos horarios. Además, la 546 (Realejo Alto-playa de El Socorro) dejará de prestar servicio, mientras que la 369 (Buenavista-Teno), recuperará su horario de invierno a partir del 1 de octubre.

Sur

Desde mañana Titsa vuelve a prestar los viajes que solo realizaban en días lectivos con las líneas 410, 412, 419, 421, 463 y 486. La 416 (Granadilla-Valle San Lorenzo-Los Cristianos) ajusta algunos viajes, mientras que la 467 (Costa del Silencio-Los Cristianos-Estación Costa Adeje-La Caleta) actualiza sus horarios de los fines de semana, con más viajes por la noche. La 493 (Guía de Isora, Alcalá por TF-463) modificará su recorrido desde el casco a Alcalá, pasando por la carretera de Playa de San Juan (TF-463), carretera TF-47 y Alcalá. La 494 (Guía de Isora, Alcalá por TF-463) cambiará su recorrido tanto desde Guía de Isora a Alcalá como a la inversa. El recorrido de ida discurrirá por Guía de Isora (calle del Campo)-Tejina de Isora (TF-82)-Piedra Hincada-Playa de San Juan-Alcalá, mientras que el de vuelta será desde Alcalá-Playa de San Juan –Piedra Hincada-TF 82-Guía de Isora (calle del Campo).

Servicio urbano de Santa Cruz

Con el nuevo horario, aumenta la frecuencia de las líneas 934 y 936 (Intercambiador-Taco-Santa María del Mar-Añaza-Intercambiador) en días laborables. La 910 (Intercambiador-Playa Las Teresitas) reducirá sus operaciones en días laborables y fines de semana, con viajes cada 10 minutos. La línea 946 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Taganana-Almáciga) hará menos servicios. Deja de operar la 948 entre Azanos, Playa de Almáciga y Benijo.

Urbana de La Laguna

La línea 014 (Santa Cruz de Tenerife-La Laguna) y las 012 (La Laguna-El Sauzal por Tacoronte), 021 (Tacoronte-Mesa del Mar), 023 (Tacoronte-El Pris por El Calvario), 050 (La Laguna-Tegueste-Bajamar-Punta del Hidalgo) y 055 (La Laguna-Valle de Guerra-Tejina-Punta del Hidalgo) contarán con refuerzos en sus horarios.

Además, la línea urbana de La Laguna 224 no llegará a las playas de Jover y la Barranquera y prolonga su recorrido hasta Bajamar y Punta del Hidalgo.

Lanzaderas universitarias

Con el inicio del curso en la Universidad de La Laguna, Titsa reactiva sus lanzaderas para facilitar el traslado de los estudiantes desde distintos puntos de la isla hasta las distintas facultades. La compañía recuerda que volverán a operar la línea 605 (La Orotava-Campus Guajara-hospitales), la 606 (Icod de los Vinos-Los Realejos-Campus de Guajara), la 608 (Los Realejos-Campus de Guajara) y la 611 (Costa Adeje-Campus Guajara-Aulario-Hospital Universitario de Canarias).