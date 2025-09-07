Cambios en la autopista del Sur para terminar los trabajos de Las Chafiras
Los cortes nocturnos tratan de no afectar intenso tráfico diurno por la zona Está previsto que las obras terminen el 25 de octubre
La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias realiza cortes nocturnos de tráfico en la autopista del Sur (TF-1), en el tramo comprendido entre los enlaces de Las Chafiras y Oroteanda (San Miguel de Abona), necesarios para ejecutar los trabajos de finalización de una parte de la obra del tercer carril entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Playa de Las Américas (Adeje).
El elevado volumen de tráfico que soporta diariamente la autopista en esta zona, cifrados en torno a 90.000 vehículos, unido al tránsito de las vías secundarias TF-65, TF-652 y TF-655, así como a la intensa actividad del Polígono Industrial Las Chafiras, lleva a materializar la obra en horario nocturno, para reducir al mínimo las afecciones a la circulación.
Los trabajos pendientes incluyen la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo, lo que conlleva operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización tanto vertical como horizontal. Estas tareas se desarrollarán entre el 14 y el 21 de septiembre, actuando en primer lugar en la calzada sentido Santa Cruz.
Al tiempo, se procederá a colocaría de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, así como a instalar y barreras de seguridad. Estas operaciones, que requieren el uso de grúas y maquinaria pesada con ocupación parcial de los carriles, se llevarán a cabo entre el 5 y el 21 de septiembre. Además, se completará la capa de rodadura en toda la obra y a colocar todos los elementos de señalización, una actuación programada entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre. Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria hace un llamamiento a la precaución.
