Cambios en la autopista del Sur para terminar los trabajos de Las Chafiras

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias realiza cortes nocturnos de tráfico en la autopista del Sur (TF-1), en el tramo comprendido entre los enlaces de Las Chafiras y Oroteanda (San Miguel de Abona), necesarios para ejecutar los trabajos de finalización de una parte de la obra del tercer carril entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Playa de Las Américas (Adeje).

El elevado volumen de tráfico que soporta diariamente la autopista en esta zona, cifrados en torno a 90.000 vehículos, unido al tránsito de las vías secundarias TF-65, TF-652 y TF-655, así como a la intensa actividad del Polígono Industrial Las Chafiras, lleva a materializar la obra en horario nocturno, para reducir al mínimo las afecciones a la circulación.

Los trabajos pendientes incluyen la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo, lo que conlleva operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización tanto vertical como horizontal. Estas tareas se desarrollarán entre el 14 y el 21 de septiembre, actuando en primer lugar en la calzada sentido Santa Cruz.

Al tiempo, se procederá a colocaría de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, así como a instalar y barreras de seguridad. Estas operaciones, que requieren el uso de grúas y maquinaria pesada con ocupación parcial de los carriles, se llevarán a cabo entre el 5 y el 21 de septiembre. Además, se completará la capa de rodadura en toda la obra y a colocar todos los elementos de señalización, una actuación programada entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre. Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria hace un llamamiento a la precaución.