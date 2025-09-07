Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambios en la autopista del Sur para terminar los trabajos de Las Chafiras

Los cortes nocturnos tratan de no afectar intenso tráfico diurno por la zona Está previsto que las obras terminen el 25 de octubre

Obra del enlace de Las Chafiras. | ARTURO JIMÉNEZ

Obra del enlace de Las Chafiras. | ARTURO JIMÉNEZ

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias realiza cortes nocturnos de tráfico en la autopista del Sur (TF-1), en el tramo comprendido entre los enlaces de Las Chafiras y Oroteanda (San Miguel de Abona), necesarios para ejecutar los trabajos de finalización de una parte de la obra del tercer carril entre San Isidro (Granadilla de Abona) y Playa de Las Américas (Adeje).

El elevado volumen de tráfico que soporta diariamente la autopista en esta zona, cifrados en torno a 90.000 vehículos, unido al tránsito de las vías secundarias TF-65, TF-652 y TF-655, así como a la intensa actividad del Polígono Industrial Las Chafiras, lleva a materializar la obra en horario nocturno, para reducir al mínimo las afecciones a la circulación.

Los trabajos pendientes incluyen la reposición del tronco de la TF-1 a su trazado definitivo, lo que conlleva operaciones de fresado, asfaltado, movimiento de barreras de hormigón, instalación de barreras bionda, ejecución de entronques y adecuación de la señalización tanto vertical como horizontal. Estas tareas se desarrollarán entre el 14 y el 21 de septiembre, actuando en primer lugar en la calzada sentido Santa Cruz.

Al tiempo, se procederá a colocaría de gran formato, pórticos, paneles y banderolas, así como a instalar y barreras de seguridad. Estas operaciones, que requieren el uso de grúas y maquinaria pesada con ocupación parcial de los carriles, se llevarán a cabo entre el 5 y el 21 de septiembre. Además, se completará la capa de rodadura en toda la obra y a colocar todos los elementos de señalización, una actuación programada entre el 21 de septiembre y el 25 de octubre. Desde la Dirección General de Infraestructura Viaria hace un llamamiento a la precaución.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. No está en Canarias: se llama Tenerife y está en el otro extremo del mundo
  2. Uno de los miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladado a una cárcel de la Península
  3. Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
  4. Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
  5. Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
  6. El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1
  7. El Estado se compromete a cofinanciar el tren del sur de Tenerife, que unirá Santa Cruz con Adeje
  8. Los técnicos de Arona tumban el pliego para mantener las zonas verdes

Cambios en la autopista del Sur para terminar los trabajos de Las Chafiras

Cambios en la autopista del Sur para terminar los trabajos de Las Chafiras

Arranca la obra del Circuito del Motor a los 35 años del inicio del proyecto

Arranca la obra del Circuito del Motor a los 35 años del inicio del proyecto

Las puertas de Güímar vuelven a abrirse a los romeros de la Virgen del Socorro

Las puertas de Güímar vuelven a abrirse a los romeros de la Virgen del Socorro

Así se vivían las fiestas en honor al Cristo de La Laguna desde el siglo XVII hasta el XX

Así se vivían las fiestas en honor al Cristo de La Laguna desde el siglo XVII hasta el XX

Así será el Circuito del Motor de Tenerife: un aforo de 60.000 personas y con múltiples servicios

Así será el Circuito del Motor de Tenerife: un aforo de 60.000 personas y con múltiples servicios

El inicio del curso cambia el horario de las guaguas y los tranvías

El inicio del curso cambia el horario de las guaguas y los tranvías

Uno de los miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladado a una cárcel de la Península

Uno de los miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladado a una cárcel de la Península

Todo listo para licitar el servicio integral del agua por 420 millones y 40 años

Todo listo para licitar el servicio integral del agua por 420 millones y 40 años
Tracking Pixel Contents