Los bomberos amplían su flota con la compra de 17 vehículos

El Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife invertirá 4,7 millones de euros en la compra de 17 vehículos como parte la actualización, renovación y ampliación de su flota. La actuación responde a la estrategia de protección y seguridad y a la creciente actividad del Consorcio en las distintas zonas del territorio insular, señala el Gobierno insular.

En la actualidad, ya está adjudicada la compra de los primeros ocho vehículos, con un coste superior a 1,8 millones de euros. Entre este lote se encuentra una bomba urbana pesada (BUP), que es un vehículo de altas prestaciones preparado para intervenir en incendios estructurales de larga duración, accidentes de tráfico, incendios industriales, salvamentos y rescates.

El paquete adquirido incluye dos bombas rurales pesadas (BRP), vehículos especializados para actuar en zonas de campo y forestales, polivalentes y de acceso a terrenos complicados, en vías estrechas de áreas urbanas o cascos antiguos, entre otros.

En la lista de los vehículos adjudicados aparecen cinco unidades de mando y control tipo picop, para labores de transporte y control; así como un minibús de transporte de personal. El Cabildo también informa que este mismo mes prevé sacar a concurso un segundo paquete de vehículos para su compra con una inversión que supera los de 2,8 millones de euros.

En este caso, el listado lo forman dos bombas urbanas. Una de ellas formará parte de la renovación de la flota, quedando la unidad a la que sustituye como reserva, y la otra estará destinada al Retén Provisional de Arona. El Consorcio también adquirirá tres bombas rurales pesadas.

Para emplazamientos como Guía de Isora y Arona, Bomberos sacará a licitación dos unidades de rescate especial (URE), que son equipos de intervención para el salvamento de personas en situaciones de alto riesgo como derrumbamientos, accidentes de tráfico o estructuras colapsadas, entre otras. Una bomba urbana nodriza (BUM) formará parte del retén de Arona se utilizará, principalmente, en labores de extinción como norias de abastecimiento de agua extinción directa.