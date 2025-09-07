Arranca la obra del Circuito del Motor a los 35 años del inicio del proyecto

Con gran sigilo y sin ningún anuncio oficial ni visitas institucionales, el Cabildo de Tenerife ha iniciado este verano las obras para construir el primer Circuito del Motor de Canarias. Las múltiples vicisitudes y polémicas sobre la idoneidad de este proyecto, que lo han retrasado desde que se planteara por primera vez hace 35 años, explican la máxima discreción en el arranque de los trabajos para crear una instalación tan demandada por los aficionados al mundo del motor –uno de los deportes con más seguidores de las Islas– como denostada por los colectivos ecologistas.

El polvo que levantan los camiones de obra en una gran extensión del paraje Los Duques de Atogo, en las medianías de Granadilla de Abona, se ve a kilómetros de distancia. Es la señal inequívoca de que la maquinaria allana el terreno en una superficie total de 650.000 metros cuadrados –equivalente a 91 campos de fútbol– donde se colocará la pista de 4.000 metros con una gran recta de 800 metros y 16 curvas. No solo podrá ser usada por los pilotos locales de las cuatro y las dos ruedas; también por las estrellas de la Fórmula 1 y Moto GP, entre otras disciplinas.

Es tal el temor a que los trabajos se vuelvan a interrumpir –ya ocurrió en 2017 con la quiebra de la primera empresa adjudicataria– que los responsables de la Federación Tinerfeña de Automovilismo, lejos de celebrar la noticia, prefieren mantenerse en silencio. Ni una sola palabra, ni la menor celebración a pesar de todo este tiempo de espera. La amenaza ahora es el galimatías judicial generado por una sucesión de denuncias presentadas por el colectivo ecologista Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN). Mientras la palas levantan piedras y remueven el terreno, hay cuatro procedimientos pendientes de resolución definitiva que afectan al acceso norte, las gradas, la pista y el plan de defensas contra posibles inundaciones.

Obras del 'Circuito del Motor' en Tenerife / Arturo Jiménez

Un fallo ha declarado la caducidad del informe de impacto medioambiental, otro asegura que está vigente y dos están pendientes de sentencia. Los cuatro expedientes que se dirimen en los juzgados de Santa Cruz de Tenerife están a la espera de los recursos y contrarrecursos de la propia ATAN y el Cabildo de Tenerife. Los trabajos, sin embargo, pueden proseguir mientras no haya una sentencia firme o una resolución judicial que ordene su paralización.

Es uno de los argumentos en los que se escuda el Gobierno insular, formado por el pacto entre Coalición Canaria y el Partido Popular. El otro es la obligatoriedad de cumplir con una concesión administrativa resuelta por el equipo de mando anterior del Cabildo de Tenerife, que estuvo formado por el PSOE y Ciudadanos. En agosto de 2023, hace poco más de dos años, también con mucha prudencia, el Gobierno insular liderado por Pedro Martín (PSOE) y Enrique Arriaga (Cs) adjudicaba la construcción del Circuito del Motor de Tenerife a Sacyr Construcción y Servicios Bahillo por 44,1 millones de euros. No cumplir con este contrato podría abocar al actual Gobierno de Rosa Dávila (CC) y Lope Afonso (PP) a afrontar indemnizaciones millonarias.

infografia del Circuito del Motor de Tenerife / E. D.

Cronología del proyecto 30 de octubre de 1990: El Cabildo y la empresa T.N. firman un acuerdo para redactar el proyecto, que elaboró desde el año 1997 a 2000, pero no salió adelante.

25 de marzo de 1995: El Cabildo abre el expediente del Centro de Deportes del Motor (primer nombre del complejo), aprobado definitivamente por el pleno el 12 de marzo de 2008.

Junio de 2017: El inicio de los trabajos queda paralizado y el Cabildo rescinde el contrato debido a las dificultades económicas por las que pasa la empresa concesionaria AXIA-Onda Rossa.

4 de agosto de 2023: El Cabildo de Tenerife (gobernado por el PSOE y Ciudadanos) adjudica la primera fase del Tenerife Circuito del Motor (nueva denominación y la que se mantiene) a las empresas Sacyr Construcción y Servicios Bahillo por 44.165.489 euros.

Septiembre de 2024: El Cabildo inicia la fase previa de las obras de construcción del Circuito del Motor de Tenerife. Los trabajos consisten en perimetrar el área en la que está prevista construir el circuito en el paraje conocido como Los Duques de Atogo, en Granadilla de Abona.

17 de diciembre de 2024: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Santa Cruz desestima el recurso de la Asociación Tinerfeña de Amigos de la Naturaleza (ATAN) referido al Acceso Norte a la infraestructura y avala la vigencia de la declaración ambiental del Circuito del Motor de Tenerife.

20 de diciembre de 2024: Una sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Santa Cruz de Tenerife anula el proyecto de los graderíos desmontables para el Circuito del Motor de Tenerife tras una denuncia del colectivo ecologista ATAN. El Cabildo recurre la sentencia.

9 de abril de 2025: El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Santa Cruz determina que la declaración de impacto ambiental está caducada. La sentencia, por otra denuncia de ATAN, se corresponde con el plan de defensas contra avenidas. La magistrada considera probado que las obras no se iniciaron dentro del plazo establecido en dicha declaración. El Cabildo recurre esta sentencia.

Cuatro procedimientos judiciales pendientes de resolución: Cuatro procedimientos judiciales referidos al Tenerife Circuito del Motor están pendientes de resolución. El concerniente al Acceso Norte, el que afecta a los graderíos otro por una denuncia contra la pista de velocidad, que se encuentra en el Juzgado nº 4 y, por último, el del plan de defensas contra las avenidas que se encuentra en el nº 3.

Agosto de 2025: Comienzan las obras con los movimientos de tierra. Aunque ya son dos los fallos que determinan que parte de los proyectos de la primera fase carecen de una declaración de impacto ambiental vigente, el Cabildo ha recurrido ambas decisiones. Mientras el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) no se pronuncie, las obras pueden seguir su curso legalmente. Solo una orden judicial explícita o una decisión voluntaria del Cabildo podrían frenar las máquinas. Hasta el momento, ninguna de las dos cosas ha ocurrido.

Movimiento de tierras

Los trabajos consistirán tras el movimiento de tierras en adaptar el ámbito de actuación al Plan de Defensa de Avenidas mediante la canalización de tres barrancos, los graderíos, el paddock –zona destinada a los boxes, los garajes y los camiones de los equipos– y la pista de velocidad, así como las mejoras propuestas que consisten en ejecutar aparcamientos para el público y realizar el circuito de autocross. En paralelo, hay que cumplir con una serie de requisitos impuestos por la Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias con respecto al impacto ambiental, órgano que deja claro en cualquier caso que el trazado no afecta a ningún espacio natural protegido de esta parte del sur de la Isla.

Entre los condicionantes destacan que cualquier modificación del proyecto debe ser comunicada por si precisara un nuevo informe de impacto, que se deben plantear propuestas concretas para contrarrestar las posibles afecciones a las especies de flora y fauna que hay en la zona y que están declaradas bajo cualquiera de los niveles de amenaza –por el área de actuación y las zonas de influencia se mueven hasta 21 especies de aves recogidas en estos catálogos–, que hay que minimizar los impactos acústicos o que se tienen que implementar medidas para proteger el suelo de las aguas que se originen durante la fase de construcción que acaba de comenzar. También se debe tener sumo cuidado con los bienes patrimoniales de naturaleza arqueológica o etnográfica que ya existen en este paraje o puedan aparecer durante las actuaciones.

Vallado de los terrenos en Atogo (Granadilla de Abona) donde se ubicará el Circuito del Motor de Tenerife. / Arturo Jiménez

El consejero de Movilidad y Carreteras del Cabildo tinerfeño, Dámaso Arteaga, asegura que los trabajos «respetan de forma escrupulosa» todas las exigencias legales, tanto las medioambientales como las de planificación urbanística. Remarca que es un contrato público «aprobado y firmado en el anterior mandato» de la Corporación insular y que los cuatro procedimientos judiciales en curso «no afectan» a las actuaciones que se están llevando a cabo en este momento.

Dámaso Arteaga subraya que este proyecto es «una demanda histórica» del mundo del motor de las Islas, que cuenta con miles de fans, y que genera «una importante expectativa de oportunidades» en cuanto a la celebración de eventos deportivos de primer nivel, así como de competiciones locales que cuentan con un numeroso público potencial.

A pesar de que ningún responsable de las federaciones de automovilismo y motociclismo a nivel insular y regional quieren dar un pronunciamiento público, algunas fuentes vinculadas a sus organigramas sí admiten que el inicio de las obras es una gran noticia para este deporte. Recuerdan el éxito de citas automovilísticas como el rally internacional de Gran Canaria de 2024, que se celebró entre el 2 y el 4 de mayo como parte del Campeonato de Europa de Rally y el Súper Campeonato de España de Rally, atrayendo a pilotos de élite y proyectando la imagen de las Islas como sede internacional de eventos deportivos. Destacó sobre todo por una gran asistencia de público en cada uno de los tramos.

El Circuito del Motor de Tenerife se convertirá en el primero de Canarias con las máximas homologaciones internacionales y cuenta, además, con el respaldo de pilotos del prestigio como Carlos Sainz (Fórmula 1), Carlos Checa (Moto GP) y la italo-canaria Christine Giampaoli Zonca, que compite en pruebas de rally y off-road (carreras fuera de terrenos pavimentados con vehículos todoterreno).

Obras del 'Circuito del Motor' en Tenerife / Arturo Jiménez

En una entrevista a EL DÍA publicada en julio de 2022, Carlos Sainz, que en ese momento corría para Ferrari, la mítica escudería de Fórmula 1 –esta temporada lo hace en Williams–, aseguraba tras apadrinar el trazado tinerfeño: «Es una oportunidad muy buena contar con otro circuito en España y más en esta isla. La gente solo se acuerda de los grandes premios, de los pilotos, de los equipos, pero no conoce la gran cantidad de oportunidades que puede dar un circuito de carreras. Están operativos los 365 días del año, las marcas los utilizan para pruebas de vehículos comerciales y de competición, se pueden hacer eventos de todo tipo… Para mí, el circuito es una infraestructura que siempre tiene sentido».

Sainz añadió sobre las ventajas del circuito de Los Duques de Atogo que «no hay ningún sitio en Europa que tenga tan buen tiempo como Tenerife en enero o febrero». «Para mí tendría todo el sentido venir a entrenar aquí», precisó, para agregar: «Las condiciones de la Isla son más o menos las que se dan en la mayor parte de la temporada de Fórmula 1, primaverales y veraniegas. Sería una garantía venir a la Isla a prepararse por estas razones».

Pero no todos lo ven así. En un momento de máxima sensibilidad ecologista en Canarias, con importantes movilizaciones como las protagonizadas en 2024 y este 2025 contra el modelo turístico, las críticas también van dirigidas al Circuito del Motor. ATAN, un colectivo con más de 50 años de trayectoria, ha capitalizado su oposición a este proyecto. Lo ha hecho con una batería de denuncias judiciales que exigen su paralización. Su posición va más allá de que la declaración de impacto ambiental esté «caducada», un extremo que todavía está por ver en los juzgados. En general, cree que el suelo donde se está construyendo posee un alto valor natural, patrimonial y arqueológico, y el daño puede ser irreversible.

ATAN también plantó batalla en el propio Cabildo. En diciembre de 2024 presentó una alegación en la que pedía que los 13,3 millones destinados al circuito en el presupuesto de este año –el resto de partidas hasta completar los 44,1 millones se incluirán en los siguientes presupuestos– se dedicaran a otros fines. Solicitó en concreto que 7 millones fueran a combatir el cambio climático y el resto a mejoras medioambientales. Todas las fuerzas políticas con representación en el Cabildo (CC, PP, PSOE y Vox) rechazaron este planteamiento y apoyaron la construcción del circuito.

Minimizar las afecciones

Hace un año, en septiembre de 2024, se iniciaron los preparativos de los trabajos que han arrancado este verano. En ese momento, la dirección de la obra aseguró que podía haber en el entorno del área del proyecto especies susceptibles de protección, así como vestigios de ámbitos arqueológicos. Lope Afonso, vicepresidente del Cabildo, explicó que fue la propia empresa constructora la que puso en conocimiento tales circunstancias a los órganos con competencia, advertencias que según ha dejado claro se han tenido en cuenta.

Amplias instalaciones con capacidad para albergar a 60.000 personas, una pista donde se pueden alcanzar velocidades superiores a los 320 kilómetros por hora, el aval de las federaciones internacionales... «El mundo del motor cuenta en la Isla con una afición con mucho arraigo y tradición», se lee en el folleto promocional, que añade: «Enamorados de las motos y los coches que cuentan los días para que la bandera a cuadros ondee por primera vez en el Tenerife Circuito del Motor».