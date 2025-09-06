Las dos plantas para la emergencia eléctrica, en La Campana y Los Abrigos

Las plantas de emergencia móviles que se instalarán en Tenerife para reforzar la seguridad del suministro eléctrico y evitar ceros energéticos estarán emplazadas en el Polígono Industrial La Campaña (El Rosario) y en Los Abrigos (Granadilla de Abona). El Consejo de Gobierno de Canarias autorizó ayer la modificación del planeamiento afectado para avanzar en la tramitación de estos dos proyectos que se incluyen en el marco de las medidas extraordinarias para reforzar la seguridad del suministro eléctrico en el archipiélago.

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, explicó que ambas plantas de emergencia son «proyectos muy complejos» que aportan una «solución a la obsolescencia de instalaciones que tienen más de 30 años, algunas». En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado ayer incidió en que «no se trata de parchear, sino de sustituir».

La instalación que se realizará en La Campana estará compuesta por cinco grupos de generación de 1,8 megavatios (MW) cada uno, hasta alcanzar una potencia total de nueve. Los equipos estarán alojados en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico e incluyen centros de transformación conectados a una subestación que eleva la tensión hasta los 20 kilovoltios (kV).

El proyecto, de carácter provisional y diseñado para un montaje y desmontaje ágil, supone una inversión de 5,5 millones de euros, que será asumida por la empresa Sampol. La evacuación de la electricidad se realizará mediante una línea subterránea de unos 200 metros de longitud hasta la subestación de distribución de Endesa denominada El Chorrillo.

Por su parte, la planta de emergencia de Los Abrigos, situada en Granadilla de Abona, contempla la instalación de ocho grupos de generación de 1,8 MW cada uno, alcanzando un total de 14,8 MW de potencia eléctrica. Los equipos también estarán ubicados en contenedores de 40 pies con aislamiento acústico y dispondrán de centros de transformación que elevan la tensión hasta los 66 kV.

La inversión prevista en este caso asciende a 25,1 millones de euros, a cargo de la empresa Disa. La evacuación de la electricidad se efectuará a través de una línea subterránea de unos 300 metros hasta la subestación de transporte denominada Granadilla, de Red Eléctrica de España.

En ambos casos, los grupos de generación cumplen con la estricta normativa de emisiones aplicable a este tipo de instalaciones, incorporando un sistema de reducción catalítica selectiva (SCR), según informó el Ejecutivo regional.

Ambas instalaciones, que estarán emplazadas en suelo calificado como industrial, se sumarán a las actuaciones ya en curso en distintas islas y refuerzan el dispositivo global de emergencia energética diseñado por el Gobierno de Canarias junto al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Estos dos proyectos forman parte de las diez instalaciones de emergencia energética que el Gobierno de Canarias anunció para todo el archipiélago, los cuales distribuye estratégicamente entre Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura con el propósito de cubrir puntos críticos del sistema insular y garantizar la respuesta ante eventualidades. El Ejecutivo entiende que dará una cobertura del 90% del déficit total que existe, que ha sido notificado por el operador del sistema (Red Ecléctica), que lo cuantifica en 268 MW de potencia.