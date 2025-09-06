La ocupación turística en Tenerife se mantiene al nivel de hace un año

Los alojamientos turísticos de la provincia tinerfeña cierran agosto con una ocupación media del 86,37%%, un dato idéntico al registrado el año pasado. Tenerife es la isla que alcanzó un mayor porcentaje de clientes (87%), seguida de La Palma (77%) y La Gomera (65%), según los resultados de la encuesta realizada por la patronal hotelera durante esta semana a través de su Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible.

La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Tenerife, La Palma, La Gomera y El Hierro (Ashotel) explica que en el 87,45% de ocupación alcanzado en Tenerife, los establecimientos del sur, «como suele ser la tónica habitual», registraron una media del 89,72%, seguida por la zona norte (82,73%), también con datos muy similares al año pasado, mientras que los establecimientos asociados del área metropolitana registraron una media del 62,68%, que equivale a dos puntos por encima a los de agosto del pasado ejercicio.

La encuesta también elaborada entre el lunes y el jueves, que fue dada a conocer ayer, también recoge las reservas ya cerradas en los establecimientos asociados para este mes (79,93%) y el de octubre (71,44%). En septiembre, las cifras hace que Tenerife alcance el 81,64%; La Palma, el 62,78%, y La Gomera se sitúa en el 54,91%. Para octubre, Tenerife está al 73,3%, La Palma al 52,1% y La Gomera al 45% en estos momentos.

El 34% del empresariado hotelero encuestado considera que la ocupación será igual a la obtenida durante el año pasado en estos meses, mientras que el 33,3% opina que será mayor y el 32,6% restante espera menos clientela que hace un año.

El Observatorio de Competitividad Turística y Desarrollo Sostenible es la plataforma de Ashotel para la vigilancia, inteligencia y prospectiva en sostenibilidad, responsabilidad corporativa e innovación del sector alojativo en Canarias. Está constituido dentro de las directrices de la estrategia de sostenibilidad y digitalización de Ashotel 2030 que surge ante la necesidad de dotar al sector alojativo de una hoja de ruta para el impulso de un turismo más responsable y sostenible.

Con cautela

Estos datos se dan a conocer en un momento en que el sector turístico local se muestra cauto. Tras un año de récord como el pasado, con 17,77 millones de turistas llegados a Canarias, de los que en torno a 7,2% lo hicieron a Tenerife –según los datos de la Estadística de Movimientos Turísticos en Fronteras, que elabora el Instituto Canario de Estadística (Istac)–, los empresarios se enfrentan a una temporada alta, que comienza el próximo mes, con la incertidumbre del mercado alemán y la marcha de Ryanair del destino Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna.

Aún así, la patronal se muestra positiva y cree que los números serán bastante parecidos a los de 2024, aunque pudieran estar «un poco por debajo». El presidente de la patronal turística de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, señaló hace una semana que «tenemos un momento de regulación, de aterrizaje suave y lo que tenemos que tener en cuenta es que el nivel de las economías que nos envían a los turistas no son niveles que puedan seguir aguantando una situación de crecimiento como la que hemos venido teniendo después del covid».

En el contexto general, Canarias pulveriza récords: más de 1,2 millones de turistas internacionales y un gasto histórico en julio. Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), el Archipiélago recibió 1.231.090 visitantes extranjeros, un 6% más que en el mismo mes del año pasado. El dato más espectacular se encuentra en el gasto turístico, que alcanzó los 2.219 millones de euros, un incremento del 14,1% respecto a julio de 2024. El crecimiento del gasto fue más del doble que el de las llegadas, confirmando la tendencia hacia un modelo turístico de mayor rentabilidad.

Otra particularidad. La Estadística de Movimientos Turísticos en Frontera (Frontur) publicada el por el Instituto Nacional de Estadística (INE), permite concluir que crece el número de turistas que pernoctan en su vivienda, hasta un 22%. Los datos del INE constatan que la tendencia es al alza, pero el porcentaje que representan estos turistas dentro del total de visitantes se mantiene todavía bajo.