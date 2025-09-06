Garachico y Agaete, ganadores en la competición de Dorada y Tropical
Más de 76.000 votos demuestran el orgullo local y las emociones que solo un verano canario puede despertar
Dorada y Tropical han anunciado los finalistas de la competición ‘El Pueblo de tu Verano’, en la que Garachico, en Tenerife, y Agaete, en Gran Canaria, han resultado ganadores gracias al apoyo de sus fans. Estos dos pueblos lograron la mayor cantidad de votos en sus respectivas islas, lo que les ha valido un reconocimiento especial de las marcas, con el objetivo de impulsar la actividad económica local.
Como parte de este reconocimiento, bares y restaurantes de ambas localidades recibirán salvamanteles exclusivos de Tropical o Dorada. Además, se creará un video personalizado para cada pueblo, en colaboración con los embajadores de las marcas, Airam Fernández y Cathaysa González. El video destacará la esencia de cada lugar a través de sus habitantes, historias y tradiciones, reflejando el carácter único de cada rincón.
La celebración culminará con un evento especial en un lugar representativo de cada pueblo, donde Tropical y Dorada llevarán un camión de cerveza para invitar a toda la comunidad a festejar. La idea es que los asistentes puedan compartir y celebrar la identidad de su pueblo.
Ocho embajadores de la identidad canaria a través de la cerveza local
Junto a los ganadores, otros pueblos fueron finalistas: Tejeda, El Cotillo y Teror en Las Palmas; y La Laguna, Puerto de la Cruz y La Orotava en Tenerife. Estos ocho pueblos han sido destacados en una edición limitada de las botellas retornables de 33cl de Dorada y Tropical, que ya están disponibles en los bares de Canarias. De esta manera, sus nombres y esencia se convierten en un símbolo de la identidad canaria a través de la cerveza local.
Según Cervecera de Canarias, la iniciativa busca rendir homenaje a los lugares que conectan a las personas con sus raíces, celebrando el apoyo de los votantes y devolviéndoselo en forma de visibilidad y orgullo compartido. La compañía destacó que, a través de sus cervezas, convierten el verano en una celebración colectiva de la identidad, las costumbres y las tradiciones canarias.
