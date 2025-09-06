Un centenar de efectivos velan por la seguridad de El Socorro

Güímar celebrará mañana la romería más antigua de Canarias: la Bajada de El Socorro. Más de un centenar de efectivos velará por la seguridad durante todo el trayecto, desde la iglesia de San Pedro hasta la ermita del caserío, a través del Camino. La tradición marca que el 7 de septiembre amanece muy temprano para los güimareros y los visitantes a un encuentro festivo que este año podría batir el récord de asistencia.

El centenar de efectivos del dispositivo de seguridad contará con más de 50 guardias civiles, más de una quincena de la Policía Canaria y la Policía Local, que será reforzada por más de 30 agentes procedentes de otros municipios. Esta es una de las mayores preocupaciones de la organización.

El año 1643 tuvo lugar la primera Bajada del Socorro, según se refleja en «el acta fundacional del libro antiguo de la Cofradía de El Socorro», que se conserva en el Archivo Parroquial de San Pedro Apóstol. La coincidencia este año de su celebración en domingo conllevará un plus en la asistencia. El Polígono Industrial Valle de Güímar, anexo al caserío de El Socorro, es el aparcamiento natural en una jornada en que la recomendación de las autoridades es acudir en guagua.

Para ello, Titsa pone en marcha un servicio especial para atender la demanda de viajeros. A tal fin, habilita una línea especial, la 530, que unirá la Estación de Güímar y El Socorro mañana y el lunes. El domingo, operará desde las 04:15 hasta las 21:30 horas, aproximadamente. Asimismo, el lunes, día de la Subida, estará activa entre las 7:30 y las 21:30 horas.

Además, la línea 120 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife-Cruce de Caletillas-Candelaria (Plaza de Teror)-Puertito de Güímar-Estación de Güímar) reforzará sus servicios entre el Puertito y Güímar desde las 04:30 a las 09:00 horas de mañana. Debido al corte de la avenida Obispo Pérez Cáceres, este domingo entre las 5:00 y las 9:00 horas, y el lunes a partir de las 21:00 horas, la guagua de esta línea subirá y bajará a la Estación de Güímar a través del barrio de La Hidalga. Además, ambos días pasará por El Socorro en ambos sentidos.

Por su parte, la ruta 033 se reforzará mañana con un viaje a las 5:20 horas con el recorrido Fasnia-El Escobonal-El Tablado hasta Güímar; y con un viaje a las 5:50 horas por La Sombrera–Fasnia-El Escobonal hasta Güímar.

Quienes opten por la guagua para asistir a la Bajada también disponen de la línea 121 (Candelaria-La Viuda-El Socorro-Polígono de Güímar-La Hidalga-Arafo-Estación Güímar).

Por otro lado, se habilitará una parada especial en El Socorro para las líneas 530 y 120, aunque quedará fuera de servicio la 8094 El Socorro. Asimismo, se mantienen activas las paradas de las líneas 120 y 121 en su servicio habitual.

Montaña Grande

Una de las tradiciones en decadencia de esta fiesta es subir y bajara Montaña Grande o de Archaco, en el Malpaís de Güímar y junto al Camino de El Socorro. Es una actividad prohibida desde hace años por el Cabildo de Tenerife a causa de la afección que esta acción tenía sobre el entorno.

El olor que desprende la albahaca es otro de los aspectos que definen la Bajada de El Socorro. Esta hierba aromática forma parte de la esencia de la romería que convierte cada 7 de septiembre en el día más relevante para la población güimarera. De su esencia también forma parte la hospitalidad de los vecinos con el peregrino tanto durante el Camino como en el propio caserío de El Socorro, en cuya playa de Chimisay se produjo en hallazgo de la imagen. La escenificación de este momento la protagonizan la Asociación Guanches de Güímar, que este año recibieron la Medalla de Oro de Canarias y de la Isla.