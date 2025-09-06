Uno de los miembros de la banda de Añaza acusados del asesinato de Alberto en Tenerife, trasladado a una cárcel de la Península

El luchador de kick boxing tinerfeño Moisés Baute, uno de los tres miembros de la banda de Añaza acusados del presunto secuestro y asesinato del joven de 34 años Alberto González a finales del pasado mes de julio, acaba de ser trasladado a una cárcel de la Península.

Según han confirmado fuentes de la investigación, el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife, que lleva la causa, ha recibido el oficio por el que el centro penitenciario de Tenerife II, donde Baute se encontraba en prisión preventiva desde el 2 de agosto, confirma su traslado.

Siguen en Tenerife II

Permanecen en la prisión tinerfeña los otros dos acusados de secuestrar, torturar y matar supuestamente a Alberto González y dejar herido grave a un amigo de este, conocido como León: el presidente de la Unión Deportiva Añaza de fútbol y empresario tinerfeño Aarón Vargas y el portero de discoteca Jonathan Martín.

Dos de ellos, Baute –alias Moi el orejas– y Martín –El gordo– se entregaron la madrugada del 30 de julio en la comisaría de la Policía Nacional de la avenida Tres de Mayo de Santa Cruz. Aparecieron en un Toyota con el cadáver de Alberto González en el maletero y en un asiento trasero el joven que sobrevivió a las palizas malherido. El tercero, Aarón Vargas, fue arrestado tres días después, el 1 de agosto.

El historial delictivo de estos tres jóvenes, en el que figuran robos a narcotraficantes –conocidos en el argot delincuencial como vuelcos–, ha complicado su permanencia en Tenerife II. En los módulos hay presos que tendrían cuentas pendientes con esta banda, lo que dificulta las medidas de seguridad para preservar su integridad.

Lo advirtieron los responsables del centro penitenciario tinerfeño, motivo por el que la jueza ha optado por el traslado de Moisés Baute a otra cárcel de la Península. Existen opciones que se pueda adoptar la misma decisión con los otros encarcelados.

Un Palacio de Justicia blindado

Fue esta misma circunstancia la que llevó a las autoridades judiciales a adoptar fuertes medidas de seguridad cuando los tres detenidos pasaron a disposición judicial el 2 de agosto, fueron llamados a declarar ante la jueza –se acogieron a su derecho a no hacerlo–, en un Palacio de Justicia de Santa Cruz blindado por agentes, y de ahí fueron llevados a Tenerife II.

El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional prosigue con las pesquisas y no descarta más detenciones. Los agentes tienen indicios de que en el presunto secuestro y asesinato de Alberto González, un joven de El Cardonal (La Laguna) que también tenía antecedentes penales, podrían haber participado más personas.

Operativo de la Policía Nacional en una de las viviendas donde se produciría el rapto y asesinato de Alberto en Tenerife. / E. D.

A medida que han avanzado las averiguaciones, en un caso que permanece bajo secreto de sumario, los policías han podido trazar la cronología de los principales hechos que desembocaron en la detención y envío a prisión preventiva comunicada y sin fianza de Aarón Vargas, Moisés Baute y Jonathan Martín, investigados por los delitos de homicidio o asesinato (según resulte de la instrucción), lesiones agravadas y detención ilegal y contra la integridad moral.

El desencadenante

Todo se desencadenó en abril, siempre según la principal hipótesis de la Policía. Durante un festival de música celebrado en el sur de Tenerife, Alberto tuvo un enfrentamiento con miembros de la banda de Añaza. Esta pelea prosiguió en una discoteca de la principal zona turística de la Isla. Alberto sufrió heridas por un ataque con arma blanca de un integrante del grupo adversario, con el que ya mantenía una rivalidad que venía de atrás.

⛓️⚖️ A la cárcel los tres detenidos de la banda de Añaza acusados de secuestrar y matar a golpes a un joven en Tenerife. La jueza envía a prisión a Moisés Baute, Jonathan Martín y Aarón Vargas por la muerte violenta de Alberto González https://t.co/DbzwbB7SOr — El Día (@eldia) August 3, 2025

Este altercado derivó en un cruce de amenazas que fue a más a medida que pasaban los días. La Policía tiene indicios de que llegó a haber disparos contra la casa de uno de los miembros del grupo de Añaza a modo de advertencia sobre posibles represalias por parte del grupo de Alberto González.

El lunes 28 de julio, un conocido de Albertito, como lo llamaban en El Cardonal, lo citó en los aparcamientos de un supermercado de El Tablero, un barrio de Santa Cruz. El joven acudió con su amigo León en un turismo Audi que aparece a nombre de una empresa de renting –contrato de alquiler a medio o largo plazo– de Gran Canaria.

La cronología

Pero cuando Alberto y León llegaron al parking no estaba el conocido que había quedado con ellos. En su lugar aparecieron miembros de la banda rival, al menos presuntamente Moisés Baute y Jonathan Martín. Desde que los vieron aparecer supieron que en realidad les habían tendido una trampa.

Los agentes de Homicidios trabajan bajo la creencia de que en ese encuentro en el aparcamiento fue cuando los de Añaza secuestraron a Alberto y León, los introdujeron en un vehículo y empezaron a golpearlos para maniatarlos. Los moverían por varias viviendas durante el rapto.

Dos casas inspeccionadas

Las pesquisas apuntan a dos lugares donde se produjo el grueso de los hechos: una finca situada en Lomo de Mena, en el municipio de Güímar, en el sur de Tenerife, y una vivienda ubicada en la calle Salto del Ángel, en el barrio de Santa María del Mar de la capital tinerfeña. Esta última habría sido okupada por la pandilla de Añaza, dos de cuyos miembros –Moisés y Jonathan– aparecen curiosamente relacionados con una empresa de desokupación.

🔴 Brutal agresión en Tenerife: la banda de Añaza usó mazos para golpear a las dos víctimas y grabó las palizas https://t.co/RvCRQZ3HMd — El Día (@eldia) August 5, 2025

Un amplio operativo de la Policía Nacional –furgones blindados, patrullas y coches camuflados– acudió de hecho a estos dos inmuebles el viernes 1 de agosto para recabar pruebas. Al día siguiente, la jueza decretó el ingreso en prisión de los tres detenidos.

El secuestro, pues, habría durado tres días, entre el lunes 28 de julio y el miércoles 30, hasta que la madrugada del 30 aparecieron en la comisaría de Tres de Mayo Moisés Baute y Jonathan Martín con el cadáver de Alberto González y León malherido, con un fortísimo golpe en el cráneo que le dejó una herida de oreja a oreja.

Mazos para golpear a las víctimas

Durante la retención se habrían utilizado objetos contundentes como mazos para golpear a las dos víctimas y bridas para reducirlos. Hay indicios que apuntan a que algunos de los participantes grabaron las palizas con sus móviles. Agentes de las brigadas de Homicidios e Información han rastreado las redes y preguntado a personas involucradas en busca de estos vídeos pero no ha aparecido ni una sola imagen.

Alberto González fue enterrado el 5 de agosto. Su familia todavía no sabe la causa oficial de la muerte. El próximo sábado día 20 hay convocada una concentración en su memoria en la plaza de la iglesia de El Cardonal, de 11:00 a 13:00 horas. En el cartel de la convocatoria se lee: «Canarias dice basta a la impunidad de las mafias en las Islas».