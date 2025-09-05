No está en Canarias: el Tenerife más desconocido que está en el otro extremo del mundo
Marinos, misioneros y colonos bautizaban bahías, villas y montañas con recuerdos de casa. Gracias a ello nació un lugar en el mundo muy poco conocido para los habitantes del Archipiélago
En cada ola de exploración europea viajaron también los nombres. Marinos, misioneros y colonos bautizaban bahías, villas y montañas con recuerdos de casa: así nacieron las “Nuevas” (Nueva Inglaterra, Nueva Orleans, Nueva Zelanda, Nueva Caledonia), las réplicas de ciudades (Córdoba, Valencia, Cádiz en América) o las dedicatorias a santos y monarcas (San Luis, Victoria, Queensland).
A veces el topónimo cruzaba el océano traducido, otras adaptado o con ortografías distintas según la lengua de quien lo escribía: de ahí las variantes que hoy sorprenden en mapas lejanos.
Entre ellos hay uno especialmente curioso: un “Tenerife” que no está en Canarias y que terminó al otro lado del mundo.
"Teneriffe"
A 16.000 kilómetros de Canarias, Teneriffe (con ff) es un barrio ribereño de Brisbane, en la costa oriental de Australia.
Debe su nombre a Teneriffe House, una villa edificada en el siglo XIX por el político y empresario James Gibbon, quien bautizó su propiedad recordando la silueta del Teide. La ortografía con doble “f” quedó fijada en planos y registros locales, y así ha llegado hasta hoy.
Con el tiempo, el topónimo pasó de la casa a la loma (Teneriffe Hill) y, finalmente, a todo el entorno urbano.
Motor industrial
A finales del siglo XIX y comienzos del XX, Teneriffe se convirtió en un distrito lanero de primera fila.
Sus grandes woolstores (almacenes de lana) de ladrillo a pie de río (como los de Dalgety, Elder Smith o Mactaggarts) marcaron el paisaje y hoy forman parte del patrimonio de la ciudad.
Durante la Segunda Guerra Mundial, sus muelles alojaron una importante base de submarinos aliada en el frente del Pacífico.
Tras la guerra y con los cambios en la logística portuaria, la actividad se desplazó y el barrio entró en declive.
Alta demanda
Desde finales del siglo XX, el frente fluvial se ha reciclado: las antiguas naves son ahora lofts y espacios comerciales, el Riverwalk bordea el río con un paseo continuo y el histórico anillo del gasómetro del vecino Newstead se ha convertido en plaza pública y anfiteatro.
Tras años integrado administrativamente en barrios colindantes, Teneriffe recuperó su estatus oficial de suburbio en 2010 y hoy es una de las zonas más demandadas de Brisbane por su mezcla de arquitectura industrial, vida junto al agua y cafés de barrio.
Cada julio, el Teneriffe Festival celebra esa identidad con música, mercado y visitas a edificios históricos.
Por Tenerifes diferentes
Aunque comparten nombre (y en Australia se escribe Teneriffe, con doble f), hablan de realidades muy distintas: Tenerife es una gran isla volcánica del Atlántico, parques nacionales, economía turística y casi un millón de habitantes; Teneriffe, en cambio, es un barrio ribereño de Brisbane que nació alrededor de antiguos almacenes de lana y muelles, hoy reciclados en viviendas, cafés y paseo fluvial, con unos pocos miles de vecinos.
La primera debe su nombre y su paisaje a la geología insular; la segunda tomó prestado el topónimo en el siglo XIX por un propietario que recordaba al Teide.
Clima subtropical oceánico frente a subtropical húmedo fluvial, isla frente a suburbio, destino turístico internacional frente a barrio patrimonial: dos “Tenerifse” en mapas lejanos con historias que apenas se rozan.
