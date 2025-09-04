El pueblo de Tenerife que acogerá el simulacro de erupción: "La lava está en la memoria colectiva de Garachico"

Manuel Díaz vive en una zona con riesgo muy alto de resultar afectado por una crisis volcánica: el barrio de San Pedro, muy cerca del casco de Garachico. Admite que es consciente de ello pero aclara que todos los habitantes del municipio están igual y lo saben.

«La lava está en la memoria colectiva de Garachico», asegura sobre la erupción que sufrió el pueblo en 1706, la que causó más daños en la historia de Tenerife. «A todos los garachiquenses se nos pone la pulga detrás de la oreja cuando oímos la palabra volcán» .

Un lugar "muy acertado"

Por eso a Manuel Díaz y a otros residentes en esta localidad norteña les parece «muy acertado» que el Cabildo de Tenerife haya elegido a Garachico para el primer simulacro de erupción volcánica que se va a celebrar en Canarias el próximo viernes día 26.

«Todos hemos escuchado relatos de nuestros abuelos sobre lo que pasó en 1706», rememora este vecino, que detalla: «En aquellos tiempos no existían los medios de ahora, por lo que nadie avisó. La lava causó graves daños. Aún se ven las marcas».

Manuel Díaz es uno de los garachiquenses que se han sumado a las charlas que puso en marcha el Cabildo el pasado lunes para preparar a la población sobre cómo responder ante una emergencia como una crisis volcánica.

Proyecto europeo

Las sesiones informativas y el propio simulacro, que se desarrollará del lunes 22 al viernes 26 de este mes, forman parte del proyecto europeo EU-Modex, un ejercicio que busca evaluar y reforzar la capacidad de respuesta de Tenerife ante una erupción, un riesgo que siempre está presente en una isla con actividad volcánica.

Las charlas en el convento de San Francisco concluyen este jueves 4 de septiembre. Luego pasarán a los otros núcleos y centros educativos de esta localidad para, después del ensayo de evacuación del viernes 26 que se desarrollará en el barrio Muelle Viejo, extenderse a los otros 30 municipios de Tenerife.

Formar a un millón de habitantes

El reto, según el director insular de Emergencias, Iván Martín, es que «los casi un millón de habitantes de la Isla reciban formación sobre qué hacer en caso de que se declara una urgencia».

«¿Y qué hacemos con los animales?», pregunta una vecina durante la charla del martes a la que asistieron una treintena de personas, para exclamar: «No me voy de mi casa sin mis perritos ni loca».

Les contestan a esta mujer y al resto de asistentes Dácil León, directora de la Unidad de Emergencias de Cruz Roja en la provincia tinerfeña, y Eric Quintero, técnico de esta misma unidad. Básicamente les explican los conceptos principales de una alerta, quiénes las decretan, quiénes las transmiten y los pasos elementales a seguir.

No hay riesgo inminente

En la introducción, Iván Martín les detalla que «no existe un riesgo inminente de erupción en Tenerife», que la Isla ha avanzado mucho en los mecanismos de predicción y previsión de una crisis volcánica y por qué el Cabildo ha elegido Garachico para el simulacro.

Los asistentes, en cualquier caso, ya saben por los relatos de sus familiares qué pasó aquella larga noche del 4 al 5 de mayo de 1706. Así ocurre con Magdalena González, vecina del barrio de Las Cruces. «Mis abuelos me contaban que nuestros antepasados perdieron todo lo que tenían en aquella catástrofe», recuerda para agradecer la información «muy valiosa» que aportan estas conferencias.

Aquella catástrofe de 1706

El miedo se desbordó a partir de las 20:00 horas de aquella velada de hace 319 años, cuando los pequeños temblores que se habían repetido durante meses aumentaron de repente de intensidad. «Se originaron los terremotos grandes, con tal fiereza que a todos conmovieron», escribió Fray Domingo José Casares, colegial del Convento de Santo Domingo de La Laguna, en uno de los pocos documentos que se conservan sobre aquellos sucesos.

«En las casas empezaban a sentirse los techos bulliciosos, hasta rendirse, y oíanse las campanas que con sentidos golpes parecía que tocaban a agonía», detalla Cassares, que asegura que muchos vecinos corrieron a las iglesias para protegerse. Se veían venir lo peor.

Una población en vilo

Los temblores mantuvieron en vilo toda la noche a los habitantes hasta que una hora antes del amanecer del 5 de mayo de 1706 resonó bruscamente un estallido a lo lejos. Luego se sucedieron otros estallidos.

A 1.300 metros de altitud, en las pronunciadas pendientes de los altos de Garachico y a 6,5 kilómetros de la población costera, se abrió una fractura de 950 metros con más de 12 focos eruptivos. Por ahí empezó a salir la lava, no muy lejos del Teide.

La erupción del que se llamó volcán de Trevejo –también conocido como Arenas Negras o Montaña Negra– fue la que provocó un mayor impacto social y económico de las que se tienen datos en la historia de Tenerife.

Las coladas y las bolas de lava, junto a los miles de incendios que provocaban en su vertiginoso descenso, se llevaron por delante cultivos, viviendas, espacios públicos y una parte importante del que había sido el principal puerto de Tenerife. No hubo víctimas mortales pero sí cuantiosos daños materiales.

Una gran sensibilidad

Margarita Palenzuela, que acudió a la charla desde Genovés, coincide en que «aquí sentimos una especial sensibilidad cuando vemos noticias sobre los terremotos, la actividad volcánica y el riesgo de erupción».

Es posiblemente en esta localidad donde más desasosiego generan las informaciones sobre los más de un centenar de enjambres sísmicos, asociados a la actividad volcánica, que se han producido en la Isla, principalmente en el Teide, desde el año 2017. Y también donde más se habla últimamente de este proceso geológico que formó Canarias hace 30 millones de años, sobre todo desde que el año pasado se anunció el simulacro.

Curiosamente, también allí tuvo lugar en 2024 la parte principal del rodaje de una película española protagonizada por William Levy y Maggie Civantos. Esta comedia romántica de acción sobre una vulcanóloga y un piloto que se enamoran mientras una erupción amenaza a Garachico no se podía titular de otra manera: Bajo un volcán.

Otro vecino, José Gutiérrez, agradece estas conferencias que ha iniciado el Cabildo para «tapar las lagunas que tiene mucha gente en la Isla sobre las amenazas naturales y la forma de actuar». «No sabía cómo se estructuraban los planes y cuáles son las principales pautas», comenta, para enfatizar que «lo que me ha quedado claro es que es fundamental que la población esté al día». «Mire lo que pasó sin ir más lejos en 1706, cuando la lava destruyó el puerto y muchos monumentos», puntualiza.

En la sala de conferencias del convento, Dácil León y Eric Quintero les aclaran la necesidad de ser resilientes, de tener la capacidad de afrontar cualquier imprevisto, sobre todo los que suponen una gran amenaza. Y les advierten que para ello tienen que saber cómo funcionan las emergencias y dos cuestiones primordiales: estar muy atentos a las informaciones de los organismos oficiales y tomarse muy en serio las alertas.

No lo volverán a hacer

«¿Quién no se ha tomado a broma una alerta y se ha saltado las advertencias?», pregunta Dácil León, no sin antes admitir que ella misma también lo ha hecho alguna vez. Los asistentes asienten con la cabeza. Muy probablemente ninguno de ellos lo vuelva a hacer tras la charla.