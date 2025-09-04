Dos procesados por traficar con éxtasis, cocaína y cannabis en Tenerife

Dos personas serán juzgadas la próxima semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife por delitos contra la salud pública. Será la Sección Segunda la encargada de enjuiciar, en dos procedimientos distintos, a dos hombres que fueron detenidos por la Policía tras intervenirles diferentes cantidades de cocaína y éxtasis a uno de los acusados, y cocaína y hachís, al segundo.

En el primero de los juicios, la Fiscalía solicita una condena de cuatro años y medio de cárcel y una multa de 1.200 euros a un hombre acusado de traficar con cocaína y MDMA (éxtasis), una sustancia química de uso recreativo que causa graves daños a la salud.

El procesado se sentará en el banquillo después de que agentes de la Policía Nacional le observaran en un lugar dedicado al ocio en Tenerife con una actitud sospechosa. El hombre, al percatarse que estaba siendo observado por los agentes, dio media vuelta e intentó abandonar el lugar, sin embargo, los policías le interceptaron y le registraron, encontrándole diferentes cantidades de cocaína y éxtasis.

Las drogas decomisadas

La Fiscalía detalla que al procesado se le intervinieron dos envoltorios con un total de cinco gramos de peso bruto y casi tres (netos) de cocaína con una pureza del 85%; una bolsa con algo más de dos gramos y medio de éxtasis con un 49% de pureza y doce comprimidos de esta misma sustancia con un 31% de pureza.

El Ministerio Público apunta que la venta de estos estupefacientes podía haber alcanzado un valor de 575 euros. Al acusado se le intervinieron también 110 euros que presuntamente provenían de la venta de sustancias estupefacientes. El hombre está en prisión provisional comunicada desde que fue detenido.

En el segundo procedimiento, la Fiscalía imputa un delito contra la salud pública a otro hombre a quien en un control policial se le decomisaron 9,9 gramos de cocaína con una pureza del 85,46%. Además, en el interior de una riñonera se le decomisó una pequeña cantidad de resina de cannabis, en total 1,85% gramos. El Ministerio Público interesa que se le imponga una pena de dos años y medio de prisión y una multa de 1.000 euros. Según la Fiscalía, las drogas intervenidas habrían alcanzado un valor de 1.093 euros en el mercado ilícito.