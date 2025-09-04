Los jóvenes artesanos toman Pinolere

A las 10:00 horas se abrieron las puertas del Parque Etnográfico Pinolere y, con ellas, el bullicio del primer día de la Feria de Artesanía de Pinolere. Este año la cita es doblemente especial debido a que por primera vez comienza un jueves y, además, celebra sus 40 años de historia como punto de encuentro de la artesanía canaria.

Más de 180 artesanos y artesanas llegados de todos los rincones del Archipiélago llenan el espacio hasta el domingo 7 de septiembre en un evento que mezcla la tradición, la innovación y el reconocimiento a los jóvenes que aseguran el futuro de los oficios.

Desde primer ahora, Pinolere se llenaba de un olor a comida casera que salía de la Asociación Cultural Pinolere Proyecto Pinolere, mientras, ya dentro del recinto, el humo de las brasas del puesto de comida se mezclaban con los artesanos y visitantes. Familias con niños y turistas se movían entre los puestos. Incluso los más pequeños encontraron su espacio: dos niñas ofrecían pulseras a un euro y un niño enseñaba con orgullo un invento hecho con un palo y dos latas, como si fuera un artesano en miniatura.

Mural homenaje

Entre los numerosos puestos que se extienden por toda la feria, destaca el de Síbisse Fayna, una artesana de Candelaria que "desde 2018 acude fielmente a la feria con sus joyas". Sus piezas de bisutería, que abarcan desde anillos hasta collares con piedras como níquel o turquesa, requieren "entre una hora y varios días de trabajo minucioso".

Junto a las joyas, las velas captan la atención de los visitantes por su imitación a tartas y postres con un realismo que despierta la curiosidad de quienes se acercan. Como fue el caso de una mujer que se llevó cinco de ellas para regalar en cumpleaños.

La jornada inaugural comenzó con la presentación de un mural en homenaje a los artesanos y artesanas de Canarias, creado por Jonathan Airjecor. La obra, situada en la pared principal del recinto de la Asociación, representa al maestro artesano de junco y enea, Juan Ramírez Pérez, natural de Santa Lucía de Tirajana.

En la pieza se retrata al veterano artesano y el mural está acompañado de una placa conmemorativa que simboliza el agradecimiento del barrio de Pinolere por su contribución, y la de todos los jóvenes, a mantener vivo el espíritu de la feria y transmitir a las nuevas generaciones el valor de la artesanía tradicional.

Artesanos y artesanas

Aunque de primeras el Parque Etnográfico puede parecer pequeño, en días de feria puedes estar horas recorriendolo y observando las obras de los protagonistas de este encuentro. Muy cerca de una de las puertas de entrada se encuentra el espacio de Trapitos’ss, un taller especializado en la confección de muñecas de tela rellenas de algodón.

Estas piezas, que pueden emplearse tanto para decoración del hogar como para el juego infantil, se presentan en distintos tamaños y estilo. Algunas sirven para guardar bolsas, otras funcionan como recipientes de caramelos o bombones, y otras simplemente son figuras ornamentales. "Cada muñeca requiere entre un día y un día y medio de trabajo", señalan sus propietarios.

Fátima Lemes es la creadora de El Mundo de Faa, un puesto en el que se dedica a decorar y personalizar telas. Aunque acepta todo tipo de encargos, gran parte de su trabajo está inspirado en animales, ya que se declara "una amante de las mascotas". En las ferias suelen incorporar motivos relacionados con Canarias, como ilustraciones de cactus, pero reconoce que su pasión sigue siendo plasmar a animales.

Visitantes

Los visitantes no quisieron perderse el arranque de esta edición tan especial. Para muchos, Pinolere es un espacio donde descubrir la artesanía. "Venimos con los niños porque creemos que es importante que vean estos oficios. Es la mejor manera de que valoren lo nuestro", explica Laura Martín, madre de dos pequeños.

El ambiente, además, atrae a turistas que encuentran en la feria. "Llegué por casualidad, aprovechando el servicio de guaguas, y me encontré con un ambiente muy cercano. Me llevo recuerdos únicos hechos a mano", explica Sophie Müller, visitante alemana.