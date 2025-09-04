Fundación CajaCanarias y Fundación ”la Caixa” concluyen la Trilogía Atlántica

La Fundación CajaCanarias y la Fundación ”la Caixa” presentarán el próximo 13 de septiembre, en el Centro Cultural de La Caja de Canarias CICCA (Alameda de Colón, 1, Las Palmas de Gran Canaria), el estreno de Maud, tercer y último montaje de la Trilogía Atlántica, un ciclo teatral que ha puesto el acento en figuras esenciales para el pensamiento y la cultura de Canarias.

Tras “Un día habrá una isla” y “Los brindis de Domingo Pérez Minik”, esta nueva propuesta recupera la memoria de Maud Bonneaud–Westerdahl, artista clave en la historia del arte contemporáneo en España y figura destacada del surrealismo en el Archipiélago. La función inaugural comenzará a las 20:30 horas y las entradas, desde 12 euros, están disponibles a través de la plataforma TomaTicket.

Maud es fruto de la coproducción entre ambas fundaciones y supone un ejercicio de reivindicación de una creadora multidisciplinar cuya trayectoria ha sido habitualmente reducida a su vínculo con nombres como Eduardo Westerdahl, Óscar Domínguez o André Breton. Con un planteamiento dramatúrgico innovador, la obra rescata su papel como fundadora del primer museo de arte contemporáneo en España, promotora de la primera agrupación femenina de artistas en Canarias y motor del arte de vanguardia en las islas.

El texto ha sido escrito por Quique y Yeray Bazo, referentes de la dramaturgia actual, y dirigido por Juan José Afonso, con amplia experiencia en producciones de gran formato tanto en Canarias como en el resto del país. El proceso creativo ha contado con la asesoría documental de Ángeles Alemán Gómez, autora del ensayo “Maud Bonneaud-Westerdahl. La creadora surrealista”.

La propuesta escénica recorre la vida de Maud en tres etapas interpretadas por Melany Gabarre, Nuhr Jojo e Inma Luna, quienes también encarnan a personajes históricos como Picasso, Breton, Valentine Penrose o María Belén Morales, configurando una puesta en escena coral y fluida.

La narración se desarrolla a través de episodios ambientados en Poitiers, el París ocupado por los nazis, Tenerife y los últimos años de la artista, articulados en una estructura no lineal. La dirección artística integra elementos simbólicos inspirados en su universo plástico, con escenografía de Carmen Castañón, iluminación de Dimas Cedrés y vestuario de Juan Carlos Martín, creando una atmósfera que evoca tanto su obra como el espíritu del surrealismo.

El equipo artístico reúne a profesionales de sólida trayectoria en la escena regional y nacional. La producción es de Iraya Archipiélago, con Maxi Martínez como productor ejecutivo y Carlos Prieto en la dirección de producción. Completan el equipo Bárbara Espejo como ayudante de dirección y Jesús Raya en la dirección técnica.

Maud culmina un proyecto cultural de largo recorrido impulsado por la Fundación CajaCanarias y la Fundación ”la Caixa”, concebido para dar visibilidad y contexto escénico a figuras intelectuales y artísticas del Archipiélago. El estreno en el CICCA será una nueva ocasión para acercar al público la figura de Maud Bonneaud con una mirada contemporánea y documentada, incorporando además referencias a su legado vital y artístico en Canarias.