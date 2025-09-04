Fiscalía pide 12 años de cárcel a un hombre por agresiones sexuales a una menor en Tenerife

Agredió sexualmente de una joven de forma continuada hasta que la madre de la víctima descubrió lo que ocurría, lo que el ahora acusado presuntamente le hacía a su hija menor de edad. La mujer logró que la pequeña le contara los episodios de abusos de los que fue víctima con un varón mayor de edad. Tras presentar la denuncia y judicializarse los hechos, se dictó un auto por el cual se prohibió al procesado comunicarse por cualquier medio o acercarse a una distancia inferior a los 500 metros de la menor previa a la celebración de la vista oral.

El próximo martes, la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife sentará en el banquillo de los acusados a un hombre, de nacionalidad colombiana, por un delito continuado de agresión sexual sobre una menor de menos de 16 años. El Ministerio Público ha solicitado que se le imponga al acusado una pena de 12 años de prisión, la prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima durante un periodo de 19 años. Una vez que haya cumplido la pena de cárcel, la Fiscalía interesa también que se le imponga una pena de 10 años de libertad vigilada. Además, considera que al acusado debe inhabilitarse para ejercer los derechos de patria potestad, tutela, guarda o acogimiento durante siete años. De igual forma, se solicita al tribunal que se le imponga la inhabilitación para desempeñar cualquier profesión o actividades, retribuidas o no, que conlleven contacto regular con menores durante 19 años.

La Fiscalía también considera que el imputado debe indemnizar a la menor en la cantidad de 25.000 euros por los daños morales sufridos, según su escrito de calificación provisional.

Los hechos denunciados

Los hechos que serán juzgados corresponden a distintos episodios en los que el procesado habría abusado de la menor a lo largo del tiempo. Según la Fiscalía, uno de esos episodios denunciados por la madre de la menor habría ocurrido en la azotea de la vivienda en la que reside la víctima. El hombre cogió a la niña con sus manos y le sujetó la cabeza para asegurarse que no le rechazaría y, a continuación, le dio un beso en la boca introduciéndole la lengua.

Tras esa primera situación y cuando el acusado se encontraba con la menor en el interior de un vehículo, este volvió a hacer lo mismo. Cogió a la menor y, en contra de su voluntad, le dio un beso en la boca introduciendo su lengua.

En otra ocasión, y también en la azotea del domicilio familiar, el acusado dio un paso más allá en su comportamiento agresivo. En esta ocasión introdujo sus manos por debajo de los leggings que llevaba la menor, introduciendo algunos dedos dentro de su ropa interior hasta tocar sus partes íntimas. La pequeña le hizo saber que le estaba haciendo daño, pero a pesar de ese rechazo, el acusado continuó con los tocamientos.

El procesado envió a la joven fotos de su pene y mensajes de whatsapp en los que le proponía tener sexo

Las agresiones no acabaron aquí. La denuncia presentada por la madre de la víctima recoge también que en otra ocasión, cuando la niña se encontraba echada sobre un colchón de un dormitorio de la vivienda, el procesado se acercó a la habitación, se sacó el pene por fuera de los pantalones y comenzó a acariciarlo mientras la «miraba fijamente».

Los episodios más escabrosos ocurrirían poco tiempo después. Un día, ambos se encontraban en el interior de un vehículo y el acusado comenzó a besarle y a tocarle los genitales. Luego, «la menor se colocó encima del investigado mientras este le tocaba los pechos y le acariciaba sus partes íntimas», recoge el escrito de Fiscalía que añade que luego, el agresor sexual se incorporó y le dijo a la víctima que le chupara el pene, a lo que ella se negó aunque sí se lo tocó con los dedos.

En diversas ocasiones, además, el procesado le enviaba a través del canal de mensajería instantáneo Whatsapp diversos mensajes en los que le proponía tener sexo con ella así como le enviaba fotografías de su pene.

Los móviles quedaron en manos de la Guardia Civil, que elaboró un informe del contenido de las conversaciones y las fotos.