Filoxera en Tenerife: más de 1.600 inspecciones y refuerzo de técnicos para frenar la plaga

El sector vitivinícola de Tenerife vive un momento decisivo tras la detección, a finales de julio, de un brote de filoxera en Valle de Guerra. Aunque esta plaga no afecta a la calidad del vino, sí pone en riesgo la supervivencia de las vides, lo que ha activado una respuesta urgente por parte de las instituciones.

El Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias han anunciado una inversión de 150.000 euros para reforzar el control con la incorporación de 8 nuevos técnicos especializados.

Refuerzo técnico en plena vendimia

El anuncio se realizó el 3 de septiembre, durante un encuentro en Tacoronte con más de 150 viticultores del Consejo Regulador de Tacoronte-Acentejo. Allí, el vicepresidente del Cabildo, Lope Afonso, y el consejero de Sector Primario, Valentín González, detallaron el plan de actuación.

Los nuevos técnicos se sumarán a los 22 de Extensión Agraria y a otros 9 del área de Agricultura del Cabildo, conformando un equipo multidisciplinar para intensificar la vigilancia en plena campaña de vendimia.

“Nos encontramos en plena época de vendimia, por lo que debemos tratar de contar con los máximos recursos posibles para realizar las necesarias visitas de prospección a las fincas de viña y la emisión de los preceptivos informes contemplados en la orden emitida por el Gobierno de Canarias, con el fin de causar los menores perjuicios a los viticultores y al resto de agentes económicos implicados en este sector”, explicó González.

1.600 prospecciones y un foco controlado

Hasta ahora, los equipos de inspección han realizado más de 1.600 prospecciones en diferentes puntos de la isla.

El vicepresidente Lope Afonso señaló que la situación, por el momento, se mantiene bajo control: “El foco de la plaga está muy localizado, con solo 50 plantas afectadas por el pulgón”.

Además, reafirmó el compromiso institucional: “Existe un absoluto compromiso del Cabildo para evitar que la filoxera se extienda por la isla. Seguiremos trabajando de la mano con el Gobierno de Canarias para mantener esta situación bajo control”.

Afonso también puso en valor el papel del sector y afirmó que "los viticultores son nuestros ojos en el campo tinerfeño”.

Mesa Insular del Vino

Para reforzar la coordinación, se ha convocado con carácter de urgencia la Mesa Insular del Vino el lunes 8 de septiembre.

Afonso y González explicaron que el objetivo de la reunión será informar al sector vitivinícola sobre la evolución de la plaga y consensuar estrategias de control, garantizando que todos los actores estén alineados en esta labor de protección del viñedo.

¿Qué es la filoxera y por qué preocupa?

La filoxera es un insecto diminuto, similar a un pulgón, que se alimenta de las raíces de la vid y, en menor medida, de sus hojas. Originaria de América del Norte, arrasó los viñedos europeos en el siglo XIX y obligó a replantar con injertos sobre patrones resistentes.

En el caso de Tenerife, la existencia de variedades autóctonas y prefiloxéricas aumenta la vulnerabilidad, por lo que la detección temprana y el control son esenciales. Aunque no afecta a la calidad del vino, sí puede destruir la vid y comprometer la producción futura.