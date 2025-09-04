El Estado se compromete a cofinanciar los trenes de Tenerife: el primero unirá Santa Cruz con Adeje

Hito histórico para el desarrollo de los proyectos ferroviarios de Tenerife. El Gobierno de España ha firmado este jueves 4 de septiembre el primer protocolo que garantiza la cofinanciación de los trenes del sur y el norte de la Isla a través de los Presupuestos Generales del Estado.

El acuerdo alcanzado por el Estado con el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Tenerife fija la primera hoja de ruta para la construcción de las líneas ferroviarias que mejoren la movilidad en una isla que busca medidas a corto y largo plazo para acabar con los atascos en las principales vías, en especial las autopistas del Sur y el Norte.

Este protocolo establece que la construcción de las líneas tinerfeñas comenzarán con la primera fase del tren del Sur entre San Isidro y Costa Adeje. La idea es que las obras salgan a licitación entre finales de 2027 e inicios de 2028.

El cuerdo aclara que la aportación estatal plurianual quedará garantizada a través de un convenio que se firmará una vez que el Cabildo de Tenerife actualice los proyectos de las dos líneas que se quedaron desfasados y con las declaraciones de impacto ambiental caducadas. En este primer protocolo solo aparece el proyecto del Sur, el más avanzado, aunque la Corporación insular también está trabajando en el del Norte para incorporarlo en un futuro protocolo.

🚆🛤️ #MOVILIDAD 𝗘𝗹 𝗧𝗿𝗲𝗻 𝗱𝗲𝗹 𝗦𝘂𝗿 𝘀𝗲𝗿𝗮́ 𝗹𝗮 𝘁𝗲𝗿𝗰𝗲𝗿𝗮 𝗿𝗲𝗱 𝗱𝗲 𝗰𝗲𝗿𝗰𝗮𝗻í𝗮𝘀 𝗺𝗮́𝘀 𝘂𝘁𝗶𝗹𝗶𝘇𝗮𝗱𝗮 𝗲𝗻 𝗘𝘀𝗽𝗮ñ𝗮.



🚉 El 𝘁𝗿𝗮𝗺𝗼 𝗦𝗮𝗻 𝗜𝘀𝗶𝗱𝗿𝗼 – 𝗔𝗲𝗿𝗼𝗽𝘂𝗲𝗿𝘁𝗼 𝗱𝗲 𝗧𝗲𝗻𝗲𝗿𝗶𝗳𝗲 𝗦𝘂𝗿 – 𝗔𝗱𝗲𝗷𝗲, primer paso



⏱️ 30… pic.twitter.com/XXoXanrVnz — Cabildo de Tenerife (@CabildoTenerife) February 14, 2025

Los representantes de las administraciones que firmaron el protocolo de cofinanciación este jueves por la mañana en la sede de Presidencia del Gobierno de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, calificaron este paso de "decisivo" e "histórico" que supone un "aval definitivo" del Gobierno estatal a la incorporación del tren a la red de transporte del Archipiélago.

El ministro canario de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, subrayó que las líneas ferroviarias encajan en la apuesta del Ejecutivo estatal por una movilidad sostenible. "En una comunidad con más de dos millones de habitantes y 15 millones de turistas al año es necesario reforzar el transporte colectivo con un sistema, el ferroviario, que consume el menor territorio posible", aseguró Torres.

Origen del compromiso

El ministro canario leyó el primer documento oficial que ya establecía la necesidad de construir un tren en Tenerife. Data del 15 de septiembre de 1909 y está firmado por el gobernador civil de entonces, un cargo equivalente al delegado del Gobierno central en las Islas actual. En él, Joaquín Santos habla de la utilidad pública de un proyecto para realizar una línea ferriviaria desde Santa Cruz, la capital, a Garachico que recorra los municipios norteños.

En #Tenerife hoy los gobiernos de España, Canarias y del Cabildo hemos fijado el compromiso para el impulso del tren en la isla.



Un paso importantísimo para mejorar la movilidad sostenible, un antiguo anhelo del que ya hablaba Blas Cabrera Tophan en 1909.



Así lo refleja el… pic.twitter.com/kexjMxhnnO — Ángel Víctor Torres Pérez (@avtorresp) September 4, 2025

En representación del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible estuvo su secretario de Estado, José Antonio Santano. Remarcó que con este protocolo, el Gobierno nacional corrige la exclusión de Canarias de la red ferroviaria.

"Es un hito histórico porque el Estado se compromete con este acuerdo a desarrollar los trenes de Canarias", aseguró Santano, que puntualizó que el Ejecutivo central ya ha invertido 50 millones de euros en la configuración y actualización de los proyectos de Tenerife y Gran Canaria.

El secretario de Estado de Transporte destacó de los futuros trenes de Canarias que serán unas líneas "vertebradoras del territorio". "Acercará a las personas a los diferentes municipios y propiciará nuevas oportunidades económicas", destacó.

Los trenes, más cerca

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, manifestó que con este protocolo "los trenes de Canarias están más cerca que nunca de ser una realidad". Recordó que nadie entendería ahora el transporte público en el área metropolitana sin el tranvía, el primer sistema ferroviario implanta en las Islas. "Fue un proyecto muy criticado pero al final se ha impuesto la realidad, es decir, la necesidad de reforzar la movilidad con sistemas sostenibles en una isla, Tenerife, que va camino del millón de habitantes", expresó Clavijo.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, repasó cómo se encuentran los proyectos de los trenes del Sur y el Norte. El primero que se está acometiendo es el del Sur, teniendo en cuenta el criterio demográfico: es la parte de la Isla donde más crece la población con diferencia y la que recibe más turistas.

En este momento, la Corporación insular trabaja en la actualización de los proyectos de construcción y las declaraciones de impacto ambiental de las diferentes fases de la línea sureña. La más avanzada y que se realizará primera será la de San Isidro-Adeje, que tendrá un coste aproximado de 950 millones de euros. La intención es que las obras salgan a concurso a principios de 2028 a lo más tardar.

Infografía del Tren del Sur al paso por Guaza, en Arona. | | / E.D.

En total, el tren del Sur tendrá un coste aproximado de 2.500 millones de euros. Permitirá, tal y como recordó Rosa Dávila en la firma del protocolo de este jueves, que se tarde solo 39 minutos en desplazarse desde Santa Cruz hasta Adeje.

Una de las razones por las que se ha retraso la actualización del proyecto es que se ha decidido incorporar una parada en el aeropuerto Tenerife Sur. "Estamos trabajando de forma conjunta con Aena, la gestora del aeropuerto, para adaptar esta parada a la remodelación de la instalación que se va a acometer", puntualizó Rosa Dávila. En un segundo protocolo y convenio con el Estado se desarrollará el tren del Norte, entre Santa Cruz y Los Realejos, con opciones de ampliación hacia Icod de los Vinos.