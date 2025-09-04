Arona da luz verde a las condiciones para mantener las zonas verdes
El Pleno aprueba el pliego del concurso que regirá este servicio tras incluir el coste del personal, que eleva el presupuesto a 28,6 millones
Arona cuenta ya con pliego de condiciones para sacar a concurso la limpieza de los jardines públicos. El Pleno anuló el acuerdo del pasado 31 de julio, corrigió el documento y lo aprobó de forma definitiva, con los votos a favor del gobierno municipal (PP-CC-Vox) y Nueva Canarias, el rechazo de Más por Arona y la abstención del PSOE. El presupuesto de licitación es de casi 28,6 millones de euros a pagar en cinco años. «Es la noticia más grande de los últimos años para el municipio», aseguró la alcaldesa, Fátima Lemes, para cerrar el debate de este punto durante el pleno ordinario celebrado ayer.
Una corrección
El acuerdo corrige la decisión adoptada por el Pleno hace más de un mes. El 28 de agosto, un informe técnico municipal proponía «retrotraer» el expediente porque las cláusulas administrativas reflejaban carencias que afectaban al presupuesto de licitación y al valor estimado del contrato. No contemplaba el importe derivado del acuerdo alcanzado por los trabajadores y la empresa que realiza el trabajo en la actualidad. Algo que advirtió la consultora externa a la que el gobierno local (PP-CC-Vox) pagó para valorar el pliego, tal y como reiteró el portavoz socialista, José Julián Mena.
"Este expediente no puede esperar ni un segundo más"
Este retraso en un expediente que afecta a un servicio que «no puede esperar ni un segundo más», según reconoció la concejala de Medio Ambiente, Clara María Pérez, se atribuyó a «un error humano», aunque motivó dos recursos por parte de la patronal del sector y de un sindicato. Ambos pliegos de condiciones cuentan con los informes favorables de Intervención, Secretaría y los técnicos de Medio Ambiente, afirmó Pérez ante el Pleno.
Un informe externo
El portavoz del PSOE, José Julián Mena, reprochó a la concejala el pago «con dinero público» de un documento cuyo contenido no tuvo en cuenta en los primeros pliegos, sostuvo que el asunto llega «tarde, mal y a empujones» y expuso que lo sucedido genera «pérdida de confianza» por parte de los socialistas, que votaron a favor el 31 de julio y ayer se abstuvieron.
Frente a las discrepancias constantes entre ambos ediles, la portavoz de Más por Arona, Pura Martín, se limitó a recordar que pidieron dejar el asunto sobre la mesa hace un mes y a señalar que los pliegos aprobados ayer «no mejoran ni las condiciones laborales ni del servicio».
