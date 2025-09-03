Tenerife saca a concurso por 21,3 millones la primera constelación de satélites hechos en la Isla

Emulando la frase de Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna, se podría decir "un pequeño paso para el hombre pero un gran paso para Tenerife". La Isla se lanza a la carrera espacial. El Cabildo ha anunciado este miércoles 3 de septiembre la apertura del concurso para construir en la Isla la que ha denominado constelación de satélites Islas Canarias con una inversión pública de la Corporación insular de 21,3 millones de euros.

Tecnología punta

Se trata de ocho satélites con tecnología punta que permitirán a partir de finales de 2016 o principios de 2027 obtener imágenes y datos que servirán para controlar los efectos del cambio climático sobre la Isla, gestionar los recursos naturales, desarrollar las emergencias con información milimétrica y potenciar el desarrollo económico del sector de la tecnología.

Estos pequeños vigilantes espaciales tomarán imágenes de gran resolución de Tenerife y de todo el Archipiélago en tres bandas: infrarrojo de onda corta, visible y térmico. Esta novedosa y pionera herramienta aspira a convertirse en un eje primordial en la gestión de emergencias en Canarias.

También permitirá vigilar el tiempo para ayudar a los agricultores a mejorar el uso de agua de riego, detectar de manera temprana los efectos del calentamiento global o mejorar la planificación urbana. En paralelo, el despliegue de esta constelación busca dar un impulso decisivo al que hace un año es un sector estratégico para Canarias: el aeroespacial.

La entidad encargada de sacar a licitación este proyecto y gestionar su desarrollo será el área de Innovación del Cabildo de Tenerife.

Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, y Lope Afonso, vicepresidente

'Made in Tenerife'

Aparte del coste de 21,3 millones del concurso, Rosa Dávila, presidenta del Cabildo de Tenerife, aseguró este miércoles en rueda de prensa que estos satélites serán construidos íntegramente en Tenerife con personal local.

Todo el proyecto será supervisado por la principal institución científica de la Isla, el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC). Además, el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife, cuya sede se encuentra en Las Mantecas, en el municipio de La Laguna, colaborará en el proyecto. "Todo el proceso hasta el lanzamiento se hará aquí, en Tenerife", subrayó Rosa Dávila, que añadió: "Con esta iniciativa, Tenerife se afianza en la vanguadia de la ciencia y la investigación".

Con esta constelación de satélites, Canarias se convertirá en una de las pocas regiones del mundo en disponer "regularmente de información desde el espacio sobre las condiciones" del territorio, tal y como explicó el pasado mes de junio el director del IAC, Valentín Martínez-Pillet, en una información de EL DÍA de Verónica Pavés.

Incendios forestales y otras amenazas

Las utilidades serán amplias. Además de las ya comentadas, el Cabildo de Tenerife, promotor del proyecto, dispondrá de información propia que le permitirá evaluar el avance de incendios forestales, el estrés hidríco o hacer un seguimiento de las microalgas, de la inmigración clandestina o incluso de un volcán en erupción. Las imágenes que tomen estos satélites se integrarán en el Sistema Inteligente de Gestión de Emergencias (SIGE) que la corporación insular puso en marcha el verano pasado.

Estos satélites llegan después de que, a finales de 2023, el IAC consiguiera poner en órbita el satélite Alisio-1, el primero con ADN 100% canario. Este primer hito se enmarcó dentro de un ambicioso programa para la conquista del espacio que el IAC comenzó en 2015 y fue uno de los primeros pasos que Canarias dio en su propia carrera espacial.