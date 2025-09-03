Las obras de la Zona Comercial de Santa Úrsula han generado pérdidas económicas a los comerciantes

Las obras de mejora de la Zona Comercial Abierta de Santa Úrsula, iniciadas en marzo y previstas inicialmente para cuatro meses, cumplen ya seis meses sin finalizar. Esta situación ha generado malestar entre los comerciantes afectados ya que el cierre de la calle auxiliar de la carretera España ha provocado que varios negocios sufran pérdidas económicas.

Uno de los casos es el de Fernando Rodríguez, propietario del Bar-Cafetería La Talla. Alquiló el local en agosto de 2024 y, tras invertir en su acondicionamiento, lo abrió en octubre. Sin embargo, asegura que cuando tramitó la licencia en el Ayuntamiento nadie le informó de que se iban a ejecutar obras en la vía. "Tres días antes de que comenzaran nos llamaron para una reunión y nos dijeron lo bonito que iba a quedar todo, pero nadie nos avisó de lo que nos iba a pasar", lamenta.

Cerrado dos meses

Fernando explica que su bar lleva cerrado dos meses por culpa del polvo, el ruido y los trabajos constantes en la puerta del local. "Cuando el bar comenzaba a llenarse empezó la obra y fue como empezar de nuevo otra vez", crítica. Además, denuncia que le colocaron una pasarela de hierro con dos barandillas justo delante de la entrada, lo que terminó de impedir el acceso a los clientes.

El empresario afirma que incluso trasladó sus quejas directamente al alcalde, a quien preguntó sí se habilitarán ayudas para compensar las pérdidas. La respuesta, según comenta, fue negativa: "Me dijo que para estas situaciones no se dan ayudas".

Gestión municipal

Otros comerciantes de la zona también se han mostrado críticos con la gestión municipal, cuestionando los plazos y la falta de información. Uno de ellos solicitó el documento oficial que marcaba el inicio de la obra, que era el 13 de marzo, y de finalización, 4 meses después. Dos fechas que —dicen— no coinciden con la realidad.

Fuentes del Ayuntamiento aseguran que "hemos trabajado con la máxima rapidez en la zona sin perder de vista lo más importante, que es la seguridad". Asimismo, añaden que durante la realización de los trabajos se detectó una antigua estructura de grúa de uno de los inmuebles de la zona comercial, por lo que "fue necesario demolerla para garantizar que todo el entorno quedara en perfectas condiciones".

Además, confían en que las obras finalicen durante el mes de septiembre, "apenas unas semanas más tarde de lo previsto". "Una vez finalizadas, comerciantes y vecinos podrán disfrutar de un espacio renovado que reforzará la actividad de nuestra zona comercial abierta", puntualizan.

Falta de medios

Desde el Consistorio añaden que tanto el alcalde, Juan Acosta, como el concejal de Obras, José Manuel Amador, "han visitado varias veces la zona de las obras con el objetivo de hablar con vecinos, vecinas y comerciantes afectados, explicar los motivos de los retrasos y pedir disculpas por los mismos".

No obstante, Rodríguez sostiene que el retraso se debe más bien a la falta de medios adecuados. "Al estar en el bar veía como la máquina que usaban estaba siempre averiada, se le salía aceite y no tenía fuerza para picar. Al final eran diez trabajadores, pero solo dos hacían algo".

Las quejas de los comerciantes no solo se centran en las pérdidas económicas y el retraso, sino también en la falta de seguimiento institucional. "Nadie del Ayuntamiento ha pasado por aquí a preguntarnos cómo nos está afectando", señala Rodríguez, que asegura que ni siquiera puede contratar a empleados por la incertidumbre que atraviesa.