El Gobierno canario realiza un inventario arqueológico de la costa de Buenavista y prepara su declaración como BIC

La Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural del Gobierno de Canarias, en colaboración con el Ayuntamiento de Buenavista del Norte y el Cabildo de Tenerife, financia la actualización del inventario arqueológico y etnográfico del litoral de este municipio de cara a su futura declaración como Bien de Interés Cultural (BIC).

Transcurridos más de diez años desde la revisión del último inventario, las nuevas prospecciones han servido para realizar un "diagnóstico del estado de conservación de los 168 bienes patrimoniales documentados", adelantó el arqueólogo Hacomar Ruiz. La gran mayoría de elementos son yacimientos arqueológicos, principalmente, "concheros asociados a la captación de los recursos marinos como lapas y burgados por parte de la sociedad guanche", explicó.

Además, estos trabajos han permitido registrar treinta bienes inéditos entre los que destacan "ciertos espacios de especial interés científico y gran potencial arqueológico", sostuvo Ruiz. Así, se refiere concretamente a "zonas de hábitat guanche, cuevas y estructuras de ocupación, que podrían ampliar el conocimiento sobre la actividad marisquera durante la época aborigen".

El Gobierno resalta que, sin duda, se trata de un espacio privilegiado para el estudio del modo de vida guanche a través de yacimientos arqueológicos únicos conservados en áreas tan ricas como Teno Bajo, Blanca Gil, Las Arenas o La Fuente. Con estos trabajos también se han podido identificar algunos yacimientos que han sido afectados por alteraciones o afecciones de tipo antrópico "como desechos de basuras, vertidos o expansión de terrenos agrícolas", aseguró el arqueólogo. De esta forma, el documento a presentar "establecerá propuestas de medidas de protección y conservación para prevenir ese deterioro", declaró.

Bien de Interés Cultural

Este proyecto responde a la necesidad de establecer una delimitación rigurosa en cuanto a los perímetros de protección de aquellos bienes de especial relevancia del litoral de Buenavista del Norte para el futuro expediente de declaración como BIC con categoría de Zona Arqueológica.

Para conocer los trabajos que se están llevando a cabo en el municipio tinerfeño, Miguel Ángel Clavijo, director general de Cultura y Patrimonio Cultural; Eva García, alcaldesa de Buenavista del Norte; y Víctor Manuel González, concejal de Patrimonio, visitaron Teno Bajo junto al equipo de arqueólogos de la empresa especializada PRORED.

"El conocimiento científico de Canarias requiere de actualizaciones continuas porque la presión sobre el territorio es importante", declaró Clavijo.

Este inventario, indicó, es la "única fuente fiable para estar al día en la gestión del patrimonio cultural y natural" de este entorno y cuando finalicen los trabajos, "toda esta documentación será trasladada al Cabildo de Tenerife y al ayuntamiento para que inicien los trámites de cara al expediente para la declaración de BIC".

Desde el Ayuntamiento de Buenavista del Norte, apuntó la alcaldesa, "llevamos muchos años trabajando para poner en valor nuestros bienes patrimoniales" y este inventario "va a suponer un antes y después en la protección y conservación de todos los elementos patrimoniales que tenemos en la costa de nuestro pueblo".

García agradeció a la Dirección General de Cultura y Patrimonio Cultural y en especial a Miguel Ángel Clavijo su "compromiso" con el municipio.