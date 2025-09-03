Filoxera en Tenerife: el Cabildo confirma 50 cepas afectadas en viñedos de la Isla

El brote de filoxera, una de las plagas más dañinas para la viña, ha sido detectado en 50 cepas de fincas de Tenerife, principalmente en terrenos abandonados. Los datos se conocen tras realizarse más de 1.600 prospecciones en diferentes zonas de la Isla, según informó el Cabildo de Tenerife.

La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, destacó que los casos confirmados están “perfectamente acotados” y recordó que se trata de una plaga con un alto potencial destructivo si no se actúa con rapidez. “La filoxera acabó con todo el sector vitivinícola europeo a finales del siglo XIX, pero Canarias quedó al margen. Eso explica por qué nuestros vinos tienen hoy una personalidad única”, subrayó.

Medidas de control para evitar la propagación

Las actuaciones de control se han llevado a cabo de manera inmediata, coincidiendo con un momento clave para el campo: la vendimia.

Dávila defendió que la respuesta se ha producido “en tiempo récord” con el fin de garantizar que la plaga no se extienda. “Todas las medidas, por muy restrictivas que sean, son las que garantizarán la erradicación de la filoxera”, apuntó.

En este sentido, la presidenta del Cabildo recordó que la mayoría del sector respalda las restricciones aplicadas por el Gobierno de Canarias y el Gobierno de España, aunque la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Canarias (Avibo) ha mostrado su disconformidad.

Restricciones en el movimiento de material vegetal

El consejero insular de Sector Primario, Valentín González, explicó que la mejor forma de proteger la viña tinerfeña es limitar el trasiego de material vegetal entre fincas y territorios. Según indicó, esta medida, junto con el trabajo de los técnicos, ha permitido reducir el impacto del brote tanto en el ámbito económico como en la imagen de los vinos de Tenerife.

“En ningún caso afecta a la peculiaridad de nuestros vinos”, aseguró González, subrayando la importancia de preservar un producto con gran valor en los mercados nacionales e internacionales.

Filoxera en una hoja. / Wine Enthusiast

Riesgo para el sector

La filoxera es un insecto que ataca a las raíces de la vid y puede provocar la muerte de la planta. Su irrupción en Europa en el siglo XIX devastó viñedos enteros y obligó a buscar soluciones como el injerto de variedades europeas sobre portainjertos americanos resistentes.

El hecho de que Canarias permaneciera libre de la plaga durante más de un siglo ha permitido que en las islas se conserven variedades únicas y no injertadas, lo que constituye un rasgo diferencial de los vinos canarios.

Por este motivo, las autoridades insisten en que es fundamental actuar de manera inmediata para que los focos detectados no se propaguen.

Vigilancia continua y colaboración del sector

El Cabildo de Tenerife ha señalado que continuará con las prospecciones en fincas y viñedos mientras dure el periodo de riesgo. Además, se insta a los agricultores y bodegueros a colaborar en la detección temprana de posibles síntomas de la plaga y a cumplir con las normas de restricción de movimiento de plantas y material de cultivo.

Un reto en plena vendimia

El brote llega en plena campaña de vendimia. Aunque el número de cepas afectadas es reducido en comparación con la superficie total cultivada, la situación obliga a extremar la vigilancia.

Las autoridades insulares confían en que, con las medidas adoptadas y la cooperación del sector, el brote de filoxera quede controlado y no suponga un riesgo para el futuro de la viticultura en la isla.