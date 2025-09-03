Fiestas del Cristo de Tacoronte: programa con todos los actos

Las Fiestas del Cristo de Tacoronte se celebrarán entre el 5 al 29 de septiembre y cuentan con un amplio programa de actos para todos los gustos.

Como novedad, este año se recupera la elección de la Reina de la Vendimia, gracias a la participación de nueve tacoronteras, y habrá concursos vinculados tradicionalmente a las fiestas: el XXIII Maratón Fotográfico y el XLII Concurso de Coplas Canarias y Romances Alhóndiga.

Uno de los platos fuertes de esta edición es la actuación del cantante cántabro David Bustamante, con un concierto gratuito integrado en su 'Tour Inédito', previsto en la Plaza del Cristo para el viernes 26, a partir de las 22:00 horas.

Programa de actos

Viernes 5 y sábado 6

20.00 h. Auditorio Municipal Capitol

Estreno de la obra 'Libros cruzados' de Antonio Tabares, compañía Delirium Teatro. Consigue tu entrada en auditoriocapitol.com.

Domingo 7

09.00 h. y 11.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

12.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Lectura del pregón a cargo de José Ángel Almenar Fuentes, destacado miembro de la saga de los Almenar, familia de larga tradición tacorontera implicada en el desarrollo de las fiestas y eventos más destacados del municipio.

13.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Tradicional 'Taponazo' y concierto de la banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Tacoronte. A continuación: XXVIII Degustación del turrón y vino de Tacoronte, con las actuaciones de: Parranda Chedey y Agrupación Folklórica entre edades.

19.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

IV Encuentro de Pulso y Púa 'Ciudad de Tacoronte', con las actuaciones de: Agrupación de Pulso y Púa de la EMMD de Arona, Orquesta de Pulso y Púa La Noria (Sociedad Mamel's) y Orquesta de Pulso y Púa de la AMSC de Tacoronte.

Cartel anunciador de las Fiestas del Cristo de Tacoronte 2025. / E. D.

Lunes 8

08.30 h. Casa de la Cultura. En la Sala Óscar Domínguez

Inicio del XXIII Maratón Fotográfico. Desde el 8 de septiembre a las 08:30 horas, hasta las 16:00 horas del día 9 de septiembre se llevará a cabo el tradicional Maratón Fotográfico. Durante ese periodo los participantes podrán elegir cuándo fotografiar nuestra ciudad con la única condición de presentar un máximo de 3 fotografías: de nuestros montes (1), costa (1) y patrimonio cultural (1).

17.00 h. - 20.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

1º Lunes de Ludoparque Infantil Fiestas del Cristo 2025 con atracciones hinchables, personajes y mucho más.

Martes 9

20.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Martes de cine al aire libre con la proyección de la película 'Del Revés 2'. Uno de los filmes más taquilleros de la historia de la animación y de la factoría de Walt Disney. (Apta para todos los públicos).

Jueves 11

18.00 h. Casa de la Cultura. En la Sala Óscar Domínguez.

Entrega de los premios del XLII Concurso de Coplas Canarias y Romances 'Alhóndiga 2025'

Viernes 12

18.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

21.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Fiesta del arte. Gala de Elección de la Reina de las Fiestas del Santísimo Cristo de Tacoronte 2025, presentada por Emilia González y Daniel Calero. Con la participación de la artista local Priscila Estévez y la actuación de Natalia y Blas Cantó.

Sábado 13

11.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

III Animal Party. Feria de bienestar animal desde las 11:00 horas hasta las 19:00 horas, organizada por Ia PBAT (Plataforma de Bienestar Animal de Tacoronte) y con la participación de protectoras y entidades tinerfeñas. ¡Ven con tu mascota a disfrutar de una tarde en familia!

18.00 h. Parroquia de Santa Catalina Mártir

Celebración de la eucaristía.

22.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Tacorontazo 2025. Monumental concierto bailable con las actuaciones de: Soraya, Edwin Rivera, Victoria Escudero, Rafael Flores 'El Morocho', Arodi Llanos y Renzzo El Selector. Más de 5 horas de música y diversión para que no pares de bailar.

Domingo 14

09.00, 11:00 y 17:00 horas. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

10.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

II Día del motor y exposición de vehículos de tracción mecánica. Será necesaria previa inscripción en el teléfono municipal: 628 483 171.

19.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Gala de elección de la Reina de los Mayores, presentada por Cande Gómez, con las actuaciones de Agustín Ramírez, del legendario grupo Los Diablos y Yamilei Cruz con el Mariachi Peleón.

Lunes 15

17.00 h. - 20.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

2º Lunes de Ludoparque Infantil Fiestas del Cristo 2025 con atracciones hinchables y actividades para pasarlo en grande.

18.00 h. Casa de la Cultura. En la Sala Óscar Domínguez

Entrega del I Premio Carmen Castro de Pintura y Escultura 'Ciudad de Tacoronte' 2025.

Martes 16

9.30 h. - 14.00 h. La Cúpula de La Estación

Tacoronte, una visión compartida: Jornadas de Movilidad Sostenible. Proyecto Tacoronte Sostenible.

18.00 h. Casa de la Cultura

Entrega del premio del XX Maratón Fotográfico 'Ciudad de Tacoronte' 2025.

18.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

20.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Martes de cine al aire libre con la proyección de la película 'Gru 4. Mi villano favorito'. Vuelve al ataque la divertidísima saga de Los Minions. (Apta para todos los públicos).

Miércoles 17

18.00 h. Parroquia de Santa Catalina Mártir

Celebración de la eucaristía.

19.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Gala infantil de elección de la Princesa 2025 con el espectáculo El Gran Show Komba' y la actuación estelar de Mario Falero ('La Voz Kids').

Jueves 18

18.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

20.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Concierto sinfónico con Gisela 'La Voz Disney' y la Banda de la Agrupación Musical Santa Cecilia de Tacoronte. Un concierto inolvidable para toda la familia con Gisela, de OT1 y la banda de nuestro municipio, haciendo un repaso por lo mejor de las bandas sonoras de la factoría de Walt Disney.

Viernes 19

18.30 h. Parroquia de Santa Catalina Mártir

Celebración de la eucaristía.

21.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Gala de elección de la Reina de la Vendimia 2025, presentada por Tini Hernández. Durante la gala disfrutaremos del espectáculo 'La Mar', con la participación del cuerpo de baile de la A.FC. Guarache y la actuación estelar de Los Sabandeños.

A su término, baile popular con Pepe Benavente y dj Marcos González.

Sábado 20

10.00 h.

VIII Chikirun Tacoronte 2025. La carrera familiar más divertida y esperada. Desde la Plaza de Santa Catalina hasta la Plaza del Cristo. Recogida de dorsales desde las 09:00 horas.

12.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Espectáculo familiar con la actuación de Guicho y la Banda.

13.00 h. Calle Teobaldo Power

Sortija a caballo.

18.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

19.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Aniversario 25 años de la Escuela Municipal de Folklore, con la actuación especial del Curso Cultural de la Universidad Popular El Rosario.

21.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Función solemne cantada por la Coral Polifónica Santa Cecilia de Tacoronte. A continuación, procesión del Santísimo Cristo de Los Dolores por el recorrido tradicional, acompañada por la Banda de Música de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Al finalizar, exhibición de fuegos artificiales.

24.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Gran verbena popular con las orquestas Acapulco y Dinacord.

Domingo 21

09.00 y 10.30 horas. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

12.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Solemne celebración eucarística cantada por el Coro Recuerdos de San Juan de Tacoronte y, a continuación, procesión del Santísimo Cristo de Los Dolores por el recorrido de costumbre acompañada por la Banda de Música de la Agrupación Musical Santa Cecilia.

17.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Luchada institucional entre los equipos CL Rosario de Valle de Guerra y CL Tijarafe de Santa Úrsula.

Presentación de los actos. / E. D.

Lunes 22

17.00 h. - 20.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

3º Lunes de Ludoparque Infantil Fiestas del Cristo 2025 con atracciones hinchables y encuentro con personajes.

Martes 23

18.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

20.30 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Martes de Cine al aire libre con la proyección de la película 'El Reino del Planeta de los Simios'. Sumérgete un futuro distópico donde los simios son la especie dominante y los humanos viven en las sombras. (No recomendada para menores de 12 años).

Miércoles 24

18.00 h. Parroquia de Santa Catalina Mártir

Celebración de la eucaristía.

20.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Espectáculo 'Historias con nuestra gente' (Colectivo-Abora Cultural)

Jueves 25

17.00 h - 21.00 h Plaza del Cristo de Tacoronte

TARDE JOVEN con talleres, parkour, skate/bmx, calistenia, basket 3x3, juegos XL, realidad virtual, música... Una tarde para el disfrute y diversión de la toda la juventud tacorontera.

Viernes 26

18.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

22.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

David Bustamante en concierto. A continuación, sigue la música y el baile con el Grupo Saoco y Ray Castellano.

Sábado 27

12.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Espectáculo familiar con la actuación estelar de la compañía nacional Cantajuego y 'Las Aventuras de Coco y Pepe'.

13.00 h. Playa de la Arena - Mesa del Mar

V Acuatlón.

16.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Concentración de motos.

17.00 h.

Salida de la vuelta en moto al municipio.

18.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

21.30 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Función solemne cantada por la Coral Polifónica Santa Cecilia de Tacoronte y, a continuación, procesión del Santísimo Cristo de Los Dolores por el recorrido tradicional acompañada por la Banda de Música de la Agrupación Musical Santa Cecilia. Al finalizar, exhibición de fuegos artificiales.

24.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Gran verbena popular con las orquestas Malibú Band, Tejina y dj Yera Waque.

Domingo 28

06.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Recibimiento de los peregrinos.

09.00 y 10:30 horas. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Celebración de la eucaristía.

10.00 h. Alrededores Plaza del Cristo de Tacoronte

XXXIX Feria de Artesanía.

11.45 h. Casas Consistoriales

Traslado del pendón municipal desde las Casas Consistoriales hasta el Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte, acompañado de la Banda de Música de la Agrupación Musical Santa Cecilia.

12.00 h. Santuario del Santísimo Cristo de Tacoronte

Solemne función religiosa cantada por la Coral Polifónica Santa Cecilia y, a continuación, procesión del Santísimo Cristo de Los Dolores por el recorrido de costumbre.

20.00 h. Plaza del Cristo de Tacoronte

Los Cantadores en concierto, con la colaboración especial de Falete.

Lunes 29

17.00 h - 20.00 h Plaza del Cristo de Tacoronte

Último lunes de Ludoparque Infantil y gran cierre de las Fiestas del Cristo 2025 con atracciones hinchables, talleres, encuentro con personajes, fiesta de la espuma, golosinas... Un megafiestón para toda la familia.