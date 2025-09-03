La Feria de Artesanía de Pinolere celebra su 40 edición con un homenaje al relevo generacional

La Feria de Artesanía de Pinolere abre sus puertas desde mañana, jueves 4, hasta el domingo 7 de septiembre, en horario de 10:00 a 20:00 horas, con una edición especial marcada por su 40º aniversario. La cita reunirá a 180 artesanos y artesanas procedentes de todos los puntos del archipiélago y estará dedicada al relevo generacional en los oficios tradicionales. En este marco, el viernes 5 a las 12:30 horas se celebrará un acto de reconocimiento a los jóvenes artesanos y artesanas de Canarias.

El evento, organizado por la Asociación Cultural Pinolere Proyecto Cultural, ofrecerá un servicio gratuito de guaguas para facilitar el acceso. Los trayectos partirán cada hora desde la Avenida Sor Soledad Cobián de La Orotava. Mañana, al ser el día dedicado al turista, también se realizarán salidas desde la Avenida José María Campo Llanera, 2, en Puerto de la Cruz.

La jornada inaugural comenzará a las 11:30 horas con la presentación de un mural en homenaje a los artesanos y artesanas de Canarias, creado por Jonathan Airjecor. Estará representado por el maestro Juan Ramírez Pérez, artesano de junco y anea —persona que utiliza estas plantas para fabricar objetos como cestos, recipientes y asientos de sillas— de Santa Lucía de Tirajana.

Cho Feriantes 2025

A continuación, tendrá lugar el acto oficial de inauguración con la presencia de autoridades regionales, insulares y locales, así como la entrega de los premios Cho Feriantes 2025 en el Parque Etnográfico Pinolere a las 12:00 horas. Estos galardones distinguen la colaboración y apoyo al proyecto cultural en tres modalidades: empresarial, institucional e individual.

Los premiados de esta edición son Gráficas Echeyde, Cabildo Insular de Tenerife y Genoveva Hernández, vecina de Pinolere que ha participado en la feria desde su primera edición y que, en las últimas dos décadas, ha sido la encargada de cocinar para artesanos, invitados y asistentes.

Criales enramados

El programa también incluye la entrega del Premio Patrimonio Villa de La Orotava, que este año reconocerá a los criales enramados y a su impulsor, Pedro Villar Morales, a título póstumo. Esta tradición, nacida en 1927 en la parroquia matriz de Nuestra Señora de la Concepción, forma parte de las fiestas patronales villeras y consiste en adornar los ciriales con flores, uvas, espigas y cintas de colores.

Asimismo, se rendirá un homenaje a los impulsores de la feria y a José Luis de León Torres, autor del primer cartel oficial del evento. Por la tarde se presentará el número 39 de la revista El Pajar-Cuaderno de Etnografía Canaria bajo el título Oralidad y Tradición Oral, a cargo de Chano Díaz Afonso, miembro del proyecto socioeducativo itinerante La furgoneta fantástica.

180 puestos de artesanía

Durante el fin de semana, además de recorrer los 180 puestos de artesanía, los visitantes podrán disfrutar de un variado programa que incluye exposiciones, presentaciones de libros, encuentro nacional del juego del palo, talleres infantiles, homenajes, hermanamiento folclórico, catas, conciertos didácticos y actividades gastronómicas. También se ofrecerán talleres para adultos como los de rosetas, de trenza de espejo de paja de trigo y el de alfarería tradicional canaria.