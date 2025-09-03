El Cabildo de Tenerife afirma que la pérdida plazas de Ryanair no es "grave" para el turismo, aunque afectará a los residentes

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado este miércoles que el recorte de 400.000 plazas en Canarias anunciado por Ryanair "no parece grave" para la actividad turística, aunque sí impactará en la movilidad de los residentes con la cancelación de la operativa con el aeropuerto Tenerife Norte, que enlazaba la isla con la Península.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que aún es "prematuro" para conocer el alcance real del plan de ajuste de la aerolínea pero entiende "no es una pérdida de prioridad significativa" en la campaña de invierno pues la isla tiene consignadas de octubre a marzo algo menos de 130.000.

"El hecho de que hayan anunciado que a Canarias pueden afectar unas 400.000 plazas requerirá comprobar si efectivamente junto a Tenerife Norte hay otro aeropuerto afectado", ha indicado.

Afonso ha criticado la "profunda inconveniencia" de la subida "unilateral" de tasas anunciada por Aena y que ha provocado la reacción de Ryanair, y recordado que el Pleno del Cabildo ya se posicionó en contra antes del parón estival.

Con todo, y aunque no ha obviado "la forma y las maneras con las que se suele entender Ryanair sus relaciones comerciales y con las administraciones públicas", ha incidido en que "cualquier decisión tiene eco en el mercado y en este caso quien puede pagarlo peor es el residente canario", ya que la conectividad es "frágil" en un sitio alejado como Canarias.

Afonso, no obstante, ha anunciado que se trabajará junto a Turismo de Tenerife para que compañías que ya operan las rutas afectadas puedan cubrir el hueco que deja Ryanair.