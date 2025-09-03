Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Cabildo de Tenerife afirma que la pérdida plazas de Ryanair no es "grave" para el turismo, aunque afectará a los residentes

Lope Afonso critica la "profunda inconveniencia" de la subida de tasas de Aena que ha provocado esta reacción de la aerolínea

Avión de Ryanair

Avión de Ryanair / Soeren Stache/dpa - Archivo

Europa Press

Santa Cruz de Tenerife

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, ha afirmado este miércoles que el recorte de 400.000 plazas en Canarias anunciado por Ryanair "no parece grave" para la actividad turística, aunque sí impactará en la movilidad de los residentes con la cancelación de la operativa con el aeropuerto Tenerife Norte, que enlazaba la isla con la Península.

En una rueda de prensa para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno ha dicho que aún es "prematuro" para conocer el alcance real del plan de ajuste de la aerolínea pero entiende "no es una pérdida de prioridad significativa" en la campaña de invierno pues la isla tiene consignadas de octubre a marzo algo menos de 130.000.

"El hecho de que hayan anunciado que a Canarias pueden afectar unas 400.000 plazas requerirá comprobar si efectivamente junto a Tenerife Norte hay otro aeropuerto afectado", ha indicado.

Afonso ha criticado la "profunda inconveniencia" de la subida "unilateral" de tasas anunciada por Aena y que ha provocado la reacción de Ryanair, y recordado que el Pleno del Cabildo ya se posicionó en contra antes del parón estival.

Con todo, y aunque no ha obviado "la forma y las maneras con las que se suele entender Ryanair sus relaciones comerciales y con las administraciones públicas", ha incidido en que "cualquier decisión tiene eco en el mercado y en este caso quien puede pagarlo peor es el residente canario", ya que la conectividad es "frágil" en un sitio alejado como Canarias.

Noticias relacionadas y más

Afonso, no obstante, ha anunciado que se trabajará junto a Turismo de Tenerife para que compañías que ya operan las rutas afectadas puedan cubrir el hueco que deja Ryanair.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
  2. Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
  3. Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
  4. Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
  5. El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1
  6. Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
  7. No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes
  8. Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)

Fiestas del Cristo de Tacoronte: programa con todos los actos

Fiestas del Cristo de Tacoronte: programa con todos los actos

La Audiencia Provincial confirma la sentencia por amenazas a Pérez Camacho

La Audiencia Provincial confirma la sentencia por amenazas a Pérez Camacho

El Cabildo de Tenerife afirma que la pérdida plazas de Ryanair no es "grave" para el turismo, aunque afectará a los residentes

El Cabildo de Tenerife afirma que la pérdida plazas de Ryanair no es "grave" para el turismo, aunque afectará a los residentes

La Feria de Artesanía de Pinolere celebra su 40 edición con un homenaje al relevo generacional

La Feria de Artesanía de Pinolere celebra su 40 edición con un homenaje al relevo generacional

Filoxera en Tenerife: el Cabildo confirma 50 cepas afectadas en viñedos de la Isla

Filoxera en Tenerife: el Cabildo confirma 50 cepas afectadas en viñedos de la Isla

Tenerife saca a concurso por 21,3 millones la primera constelación de satélites hechos en la Isla

Tenerife saca a concurso por 21,3 millones la primera constelación de satélites hechos en la Isla

El Gobierno canario realiza un inventario arqueológico de la costa de Buenavista y prepara su declaración como BIC

El Gobierno canario realiza un inventario arqueológico de la costa de Buenavista y prepara su declaración como BIC

La caravana Renault Pro+ llega a MOTOR ARISA en las Chafiras

La caravana Renault Pro+ llega a MOTOR ARISA en las Chafiras
Tracking Pixel Contents