La Audiencia Provincial confirma la sentencia por amenazas a Pérez Camacho

Miguel Cabrera Pérez-Camacho ha sufrido un nuevo revés judicial. La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ratificado la condena que le impuso el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital tinerfeña al abogado y presidente del Casino de Tenerife por un delito de amenazas leves sobre un exempleado al que le dijo que le iba a "escachar". El fallo de ahora responde al recurso de apelación interpuesto por Pérez-Camacho ante la sentencia condenatoria de primera instancia.

El Juzgado de instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife había condenado al presidente del Casino de Tenerife a dos meses de multa a razón de 12 euros diarios, lo que equivale a 720 euros en total, por un delito de amenazas leves contra un extrabajador suyo empleado en la terraza de un bar cercano al despacho profesional o bufete de Pérez-Camacho. Esa fue la petición de condena que planteó la Fiscalía mientras que la acusación particular reclamó tres meses de multa a 30 euros diarios, lo que resultaría en una sanción total de 2.700 euros.

Los hechos por los que fue enjuiciado el letrado ocurrieron el 25 de julio de 2024 en la terraza del bar Derby, en la calle Pérez Galdós. Se trata de un establecimiento que es frecuentado para desayunar tanto por el denunciante como por parte de la hija del denunciado. Esa mañana, Pérez-Camacho acudió al bar tras una llamada de teléfono de su hija y se encaró con quien luego le denunció diciéndole que lo iba a "escachar". Luego, se marchó del lugar junto a su hija y su yerno.

Primera Instancia

Entrada principal al palacio de justicia de Santa Cruz de Tenerife. / El Día

La sentencia en primera instancia se dictó el 21 de octubre de 2024 y contra ese fallo, el condenado recurrió en apelación a la Audiencia Provincial que, firnalmente, se ha pronunciado en los mismos términos y ha ratificado todos los extremos de esa sentencia.

En el juicio, el abogado Pérez-Camacho reconoció que sí dijo que lo iba a "escachar", pero explicó que se refería a "machacarlo como letrado", con la intención de que dejara en paz a su hija". Para la acusación particular, quedó desvirtuada la presunción de inocencia, al reconocer el denunciado que manifestó a su exempleado que lo iba a "escachar". La defensa, en cambio, pidió la libre absolución, sin costas, al "al estar la conducta motivada por la llamada de la hija a su padre".

A pesar el argumento de defensa de Pérez-Camacho, para la magistrada titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Santa Cruz de Tenerife el sentido de "escachar, cascar, aplastar, desparruchar, hacer cachos o romper" es igualmente una amenaza cuando se trata de causar mal a alguien en el ámbito profesional. En el juicio, además, declaró como "testigo imparcial" un camarero del bar quien ratificó "claramente" los hechos denunciados.

El segundo de los argumentos de defensa que esgrimió el presidente del Casino de Tenerife a modo de justificación de una conducta acalorada por "la llamada de su hija", también ha sido tumbado por la Audiencia Provincial. En este sentido, la sentencia de origen incluso recoge que "es comprensible que estuviese acalorado, incluso, furioso" pero añade que "la hija del demandado es mayor de edad y casada, que el lugar estaba concurrido al ser hora de desayunos y que estaba con su marido por lo que es evidente que no corría peligro alguno que justifique la amenaza dirigida al denunciante".

El presidente de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial, Félix Mota Bello, añade en el escrito que rechaza el recurso de apelación que el tipo penal y la condena impuesta "ha sido correctamente aplicado en primera instancia" por lo que desestima las pretensiones de la defensa de Pérez-Camacho.