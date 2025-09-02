Titsa pone en marcha un servicio especial por la Bajada del Socorro de Güímar

Transportes Interurbanos de Tenerife (Titsa), empresa del Cabildo de Tenerife, pone en marcha un servicio especial para atender la demanda de viajeros que quieran disfrutar de la Bajada del Socorro de Güímar. La compañía quiere atender así a las necesidades de los pasajeros y ofrecerles el mejor servicio en una de las fiestas que mayor número de personas congrega.

La compañía ha habilitado una línea especial para la ocasión, la 530, que unirá la Estación de Güímar y El Socorro los días 7 y 8 de septiembre.

El día de la Bajada de la Virgen, domingo 7, la línea 530 operará desde las 04:15 hasta las 21:30 horas, aproximadamente. Asimismo, el lunes 8, día de la Subida de la Virgen, estará operativa entre las 7:30 y las 21:30 horas.

Además, la línea 120 (Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife - Cruce de Caletillas - Candelaria (Plaza de Teror) - Puertito de Güímar - Estación de Güímar), verá reforzados sus servicios entre el Puertito y Güímar entre las 04:30 y las 09:00 horas el día 7 de septiembre. Debido al corte de la Avenida Obispo Pérez Cáceres, el día 7 de septiembre, entre las 5.00 y las 9.00 horas, y el día 8, a partir de las 21:00 horas, subirá y bajará a la Estación de Güímar por La Hidalga. Además, los días el 7 y 8 de septiembre, pasará por El Socorro en ambos sentidos.

Por su parte, la ruta 033 se reforzará el día 7 de septiembre con un viaje a las 5:20 horas desde Fasnia - El Escobonal - El Tablado hasta Güímar; y con un viaje a las 5:50 horas desde La Sombrera – Fasnia - El Escobonal hasta Güimar.

Los interesados también disponen de la línea 121 (Candelaria - La Viuda - El Socorro - Polígono de Güímar - La Hidalga - Arafo - Estación Güímar).

Parada especial

Por otro lado, se habilitará una parada especial en El Socorro para las líneas 530 y 120, mientras que quedará fuera de servicio la 8094 El Socorro.

Asimismo, se mantienen activas las paradas de las líneas 120 y 121 en su servicio habitual.

Los viajeros que así lo deseen podrán consultar esta información en la página web www.titsa.com, llamando al teléfono de información, 922 53.13.00, o a través de las redes sociales de la compañía.