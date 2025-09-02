Restricciones al consumo de agua del grifo en Buenavista del Norte
El municipio detecta concentraciones de fluoruro superiores a las permitidas
El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha detectado concentraciones de fluoruro en el agua potable superiores a las permitidas para el consumo, por lo que ha prohibido su uso para beber, cocinar o preparar alimentos en algunas zonas del municipio. Así lo ha informado la Corporación en sus redes sociales, donde ha publicado las fechas en las que se llevará a cabo el reparto de agua.
En concreto, las zonas afectadas por las restricciones son:
- Barrio de Las Portelas
- Barrio de Las Lagunetas
- Barrio de El Palmar
- Barranco Las Palmas
- La Sabina
- Parte alta de Casablanca
El reparto de agua será este viernes, día 5 de septiembre, en la Plaza de Las Portelas y la Plaza de El Palmar, en horario entre las 10:00 y las 13:00 horas.
El Consistorio pide disculpas a los vecinos por las posibles molestias que les hayan podido ocasionar estas restricciones.
