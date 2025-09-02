Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Restricciones al consumo de agua del grifo en Buenavista del Norte

El municipio detecta concentraciones de fluoruro superiores a las permitidas

Una persona llenando un vaso de agua del grifo.

Una persona llenando un vaso de agua del grifo. / Shutterstock

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha detectado concentraciones de fluoruro en el agua potable superiores a las permitidas para el consumo, por lo que ha prohibido su uso para beber, cocinar o preparar alimentos en algunas zonas del municipio. Así lo ha informado la Corporación en sus redes sociales, donde ha publicado las fechas en las que se llevará a cabo el reparto de agua.

En concreto, las zonas afectadas por las restricciones son:

  • Barrio de Las Portelas
  • Barrio de Las Lagunetas
  • Barrio de El Palmar
  • Barranco Las Palmas
  • La Sabina
  • Parte alta de Casablanca

El reparto de agua será este viernes, día 5 de septiembre, en la Plaza de Las Portelas y la Plaza de El Palmar, en horario entre las 10:00 y las 13:00 horas.

El Consistorio pide disculpas a los vecinos por las posibles molestias que les hayan podido ocasionar estas restricciones.

