Restricciones al consumo de agua del grifo en Buenavista del Norte

El Ayuntamiento de Buenavista del Norte ha detectado concentraciones de fluoruro en el agua potable superiores a las permitidas para el consumo, por lo que ha prohibido su uso para beber, cocinar o preparar alimentos en algunas zonas del municipio. Así lo ha informado la Corporación en sus redes sociales, donde ha publicado las fechas en las que se llevará a cabo el reparto de agua.

En concreto, las zonas afectadas por las restricciones son:

Barrio de Las Portelas

Barrio de Las Lagunetas

Barrio de El Palmar

Barranco Las Palmas

La Sabina

Parte alta de Casablanca

El reparto de agua será este viernes, día 5 de septiembre, en la Plaza de Las Portelas y la Plaza de El Palmar, en horario entre las 10:00 y las 13:00 horas.

El Consistorio pide disculpas a los vecinos por las posibles molestias que les hayan podido ocasionar estas restricciones.