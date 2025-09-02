Las policías locales colaboran en el control de la filoxera

Las policías locales, en colaboración con el Seprona, de la Guardia Civil, colaborarán para la vigilancia asociada a posibles traslados y movimientos entre áreas de cultivos para el control de la filoxera. Así lo indicó el alcalde de Los Realejos, Adolfo González, tras una reunión celebrada ayer en el salón de plenos de este ayuntamiento norteño.

Según explicó el consistorio, la cita fue convocada para abordar las inquietudes y problemáticas derivadas de la detección de la plaga de filoxera en el cultivo de la viña en la isla de Tenerife, encuentro presidido por el alcalde realejero y al que asistieron medio centenar de cosecheros y bodegueros de la localidad. Estuvieron presentes, además, el concejal de Desarrollo Rural de Los Realejos, Alexis Hernández, y la técnico municipal del área, Tesi Hernández, así como el secretario y la técnica del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Valle de la Orotava, Valerio García y Marian Fernández, respectivamente, y el agente de Extensión Agraria del Cabildo de Tenerife en el Valle de La Orotava, Lorenzo Rodríguez.

Durante el encuentro, los asistentes expresaron sus dudas y formularon las preguntas pertinentes acerca de la detección de esta plaga, sus riesgos y los protocolos, normativa de aplicación y medidas fitosanitarias de carácter urgente recogidas en la Orden de 20 de agosto de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, en coordinación con la Consejería de Sector Primario del Cabildo de Tenerife, para su erradicación y control para evitar su propagación.

Los ayuntamiento de Los Realejos y de La Orotava mantuvieron la semana pasada otro encuentro, junto al consejo regulador comarcal durante la pasada semana, «con quienes mantenemos estrecha comunicación». Tal y como recoge la guía informativa editada por el propio consejo de la DO Valle de La Orotava, entonces y ayer recordaron que, «en caso de detección de esta plaga, es obligatorio comunicarlo, en primer lugar, a Extensión Agraria de La Orotava (922328009) y, posteriormente, al servicio de Sanidad Vegetal de la provincia», informó Adolfo González ayer.

El concejal de Desarrollo Rural, Alexis Hernández, alertó de que, «si bien en estos momentos no se ha detectado la presencia de la filoxera en cultivos del Valle de La Orotava, no se puede bajar la guardia en ningún momento, pues todos los esfuerzos serán pocos por la protección de nuestros campos». El edil recordó que «el incumplimiento de las medidas establecidas frente a esta plaga puede conllevar multas y sanciones».

Críticas en el Cabildo

En el Cabildo, el PSOE de Tenerife denunció ayer la «resistencia» de la presidenta de la Corporación, Rosa Dávila, a convocar el pleno extraordinario solicitado el pasado 24 de agosto para abordar la plaga de filoxera, cuya presencia fue detectada a finales del pasado mes de julio en Tenerife, aunque se hizo público el 5 de agosto.

La secretaria general de los socialista tinerfeños, Tamara Raya, lamentó que, transcurrido más de un mes, «no ha habido ni una reunión, ni una medida, ni una explicación por parte del Cabildo de Tenerife, ni de la presidenta ni de su vicepresidente». Raya consideró que «este silencio es inaceptable en una crisis que afecta de lleno al campo tinerfeño y a un sector tan estratégico como la viticultura». n