Güímar paraliza la construcción de la depuradora de Golete tras invertir un millón

El gobierno municipal de Güímar paralizó la construcción de una depuradora en Golete, barrio situado en el litoral de Agache. Una obra en la que el Ayuntamiento de Güímar ya ha invertido en torno al millón de euros. La razón fundamental para adoptar esta medida es la previsión de el periodo efímero de utilidad que tendría esta infraestructura, según explicó el concejal de Empresas Concesionarias y Agricultura, Francisco Hernández Armas.

Causa penal

La depuradora de Golete trataba de resolver el problema de vertidos de aguas negras al mar procedente de un pozo situado en terreno público que prestaba servicio a los vecinos del barrio, motivo por el que permanece abierta una causa penal desde el año 2018. El emplazamiento, junto a viviendas, y la falta de comunicación con la población del lugar, así como los efectos de la propia obra, motivaron las protestas de los residentes, que llegaron a plantear sus quejas ante el entonces diputado del común, Rafael Yanes.

Medida priroitaria

El Partido Popular, hoy en el gobierno y con Carmen Luisa Castro como alcaldesa, siempre se mostró contrario a esta obra. Una de las primeras decisiones que adoptó, junto a sus socios de gobierno (NC y dos de los concejales del PSOE), fue paralizar los trabajos. «Esta depuradora incumple el Plan Hidrológico de Tenerife, que obliga a trasladar las aguas residuales a la depuradora comarcal», planteó el concejal, situada en Lomo del Caballo (Arafo).

Medida definitiva

El también portavoz municipal del Partido Popular, Hernández Armas, explica que, para dar cumplimiento a esa directriz, el gobierno municipal de Güímar plantea habilitar el bombeo de las aguas residuales de Golete a la altura de la autopista del Sur desde donde, por gravedad, sean trasladadas hasta la estación de bombeo de aguas residuales que se construirá en Los Tarajales (El Puertito de Güímar). Desde esta infraestructura se elevarán las aguas negras de la costa güimarera hasta la depuradora comarcal, que ya está en funcionamiento. Por ello, Francisco Hernández aseguró que el periodo de vida útil de la depuradora de Golete apenas superaría un año, lo que, a su juicio, desautoriza la inversión.

En la construcción de la depuradora de Golete se invirtieron algo más de 670.000 euros, su presupuesto inicial, y en torno a 300.000 euros más en dos perforaciones realizadas (la primera, sin resultado positivo). El gobierno municipal anterior (CC-PSOE-USP) justificó su necesidad con el argumento de que resuelve un problema medioambiental y defendió su emplazamiento como el único posible, porque cumple con todos los condicionantes que establece la normativa para su ubicación