Así se construye una vivienda en 3D de 200 metros cuadrados en Tenerife

La impresión 3D en cemento comienza a consolidarse como una de las innovaciones más disruptivas en el mundo de la construcción. Este método permite levantar viviendas en tiempos récord, reduciendo costos y desperdicio de materiales, al mismo tiempo que ofrece una mayor libertad en el diseño arquitectónico.

La aparición de una vivienda completamente impresa en 3D marca un hito que podría transformar el futuro del sector. Desde soluciones habitacionales sostenibles y accesibles hasta la respuesta rápida ante emergencias o crisis de vivienda, esta tecnología se perfila como una alternativa capaz de cambiar para siempre la forma en que concebimos los hogares.

Durante el pasado año se comenzó a construir en Canarias el primer edificio utilizando esta tecnología en el sur de Gran Canaria, y en estos momentos una vivienda se está construyendo en la zona sur de Tenerife.

200 metros cuadrados y dos plantas

En Tabaiba, dentro del municipio de El Rosario, se está llevando a cabo la construcción de una vivienda impresa en 3D con hormigón convencional. La casa contará con 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, lo que demuestra que este tipo de edificaciones no se limitan a estructuras pequeñas o experimentales, sino que pueden convertirse en hogares plenamente funcionales y adaptados a las necesidades actuales.

Antes de iniciar la impresión real, se completó con éxito el dry run del sistema COBOD BOD2, una etapa técnica fundamental que valida la precisión y el rendimiento de la maquinaria. Esta prueba constituye el último paso previo a la edificación efectiva y garantiza que la impresora esté lista para levantar las paredes capa por capa, consolidando así un proceso que combina innovación tecnológica con materiales de construcción tradicionales.

La empresa que se encarga de su construcción está documentando paso a paso en sus redes sociales las distintas etapas por las que pasa este tipo de viviendas.