Así se construye una vivienda en 3D de 200 metros cuadrados en Tenerife
Esta nueva manera de construir casas se ha puesto de moda por su rapidez
La impresión 3D en cemento comienza a consolidarse como una de las innovaciones más disruptivas en el mundo de la construcción. Este método permite levantar viviendas en tiempos récord, reduciendo costos y desperdicio de materiales, al mismo tiempo que ofrece una mayor libertad en el diseño arquitectónico.
La aparición de una vivienda completamente impresa en 3D marca un hito que podría transformar el futuro del sector. Desde soluciones habitacionales sostenibles y accesibles hasta la respuesta rápida ante emergencias o crisis de vivienda, esta tecnología se perfila como una alternativa capaz de cambiar para siempre la forma en que concebimos los hogares.
Durante el pasado año se comenzó a construir en Canarias el primer edificio utilizando esta tecnología en el sur de Gran Canaria, y en estos momentos una vivienda se está construyendo en la zona sur de Tenerife.
200 metros cuadrados y dos plantas
En Tabaiba, dentro del municipio de El Rosario, se está llevando a cabo la construcción de una vivienda impresa en 3D con hormigón convencional. La casa contará con 200 metros cuadrados distribuidos en dos plantas, lo que demuestra que este tipo de edificaciones no se limitan a estructuras pequeñas o experimentales, sino que pueden convertirse en hogares plenamente funcionales y adaptados a las necesidades actuales.
Antes de iniciar la impresión real, se completó con éxito el dry run del sistema COBOD BOD2, una etapa técnica fundamental que valida la precisión y el rendimiento de la maquinaria. Esta prueba constituye el último paso previo a la edificación efectiva y garantiza que la impresora esté lista para levantar las paredes capa por capa, consolidando así un proceso que combina innovación tecnológica con materiales de construcción tradicionales.
La empresa que se encarga de su construcción está documentando paso a paso en sus redes sociales las distintas etapas por las que pasa este tipo de viviendas.
- Fue el primer macrofestival de Canarias: junto al mar, más de un millón de personas y cerrado por las basuras
- Bohemio y equilibrado: este es el mejor lugar de Tenerife para vivir (y no es La Laguna ni Santa Cruz)
- Paradisiaca y casi inaccesible: la cala más bella y salvaje de Tenerife a la que no todo el mundo puede llegar
- Cancelados los actos relacionados con la Fiesta de la Vendimia en Tegueste
- Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro
- El Círculo de Empresarios urge a licitar la ampliación de la autopista TF-1
- Nueva irresponsabilidad en la costa de Tenerife: dos bañistas en apuros por el fuerte oleaje
- No es un decorado de 'El señor de los anillos': el rincón secreto de Tenerife que enamora a sus visitantes