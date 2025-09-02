Los constructores tinerfeños acusan a los alcaldes de torpedear el plan de vivienda

Los constructores exigen a los ayuntamientos que adopten las medidas necesarias para agilizar la concesión de las licencias de obra. La Federación Provincial de Entidades de la Construcción de Santa Cruz de Tenerife (Fepeco) asegura que la parálisis administrativa ralentiza la construcción, desespera a los promotores y a los ciudadanos, encarece los proyectos, eleva el precio final de las viviendas y frena la creación de empleo en el sector.

El presidente de la patronal tinerfeña, Óscar Izquierdo, reprocha a los alcaldes y alcaldesas que no apliquen el decreto ley de agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas. Publicado el 21 de abril pasado, simplifica el procedimiento y reduce el tiempo para otorgar la licencia de obra a un máximo de seis meses, cuando en la actualidad «algunos ayuntamientos tardan hasta cuatro años en conceder una autorización de obra mayor».

El decreto incluye medidas e instrumentos para impulsar la construcción de viviendas protegidas, entre ellas el desarrollo de la figura de las viviendas asequibles incentivadas, cambios de uso en el suelo para facilitar nuevas viviendas en terrenos originalmente destinados a uso comercial, industrial o terciario. Asimismo, se facilita la ejecución anticipada de viviendas protegidas en suelo privado urbanizable ordenado aunque la urbanización no esté finalizada.

Con el acceso a una vivienda digna «convertido en uno de los grandes problemas sociales de nuestro tiempo», Óscar Izquierdo sostiene que las dificultades no provienen de la falta de empresas promotoras y constructoras ni de la ausencia de demanda, «sino de la parálisis administrativa que bloquea la concesión de las licencias y permisos urbanísticos». En este escenario, señala a «los alcaldes o alcaldesas» como «los responsables directos de los retrasos que impiden que miles de familias puedan acceder a un hogar».

Teniendo en cuenta que la construcción de viviendas «depende, en gran medida, de la agilidad de los ayuntamientos», el presidente de la patronal de la construcción apunta que los regidores «son quienes deben garantizar que las áreas de Urbanismo funcionen con eficacia y transparencia». En la actualidad, Fepeco asegura que hay consistorios que tardan cuatro años en dispensar la licencia de obra. Izquierdo expone que, además de los «expedientes que se duermen en los cajones u ordenadores municipales durante meses», existen «normativas contradictorias que generan confusión y exigencias burocráticas que se acumulan como un muro infranqueable».

El denominado decreto ley de medidas urgentes para la agilización de la tramitación de licencias urbanísticas y el impulso de la construcción de viviendas persigue también dotar a los ayuntamientos de mayores recursos para poder actuar con agilidad, sin merma de sus competencias ni de la seguridad jurídica del procedimiento. El Gobierno canario sostiene que en la práctica, cualquier promotor podrá obtener una licencia de construcción en menos de seis meses y que la norma «supone un paso decisivo para agilizar la gestión pública, reactivar la economía y responder con eficacia al reto de la emergencia habitacional que atraviesan las islas».

Óscar Izquierdo pide a los alcaldes y alcaldesas que «dejen de excusarse siempre en la falta de medios o en la complejidad legal. Tienen la responsabilidad de organizar sus administraciones locales, dotarlas de personal y simplificar los procedimientos y, sobre todo, gobernar, que significa mandar». El presidente de la patronal de la construcción en la provincia alude a los perjuicios que ocasiona «cada día de retraso en la concesión de licencias». A su juicio, «la falta de decisión política, el miedo a firmar o, simplemente, la incompetencia burocrática terminan castigando a toda la sociedad».

Con la premisa de que «la burocracia y la función pública es una rémora para el crecimiento económico y la convivencia ciudadana en nuestras islas», incide en reclamar a los ayuntamientos eficacia y aplicar el decreto ley que agiliza la tramitación de las licencias de obra.