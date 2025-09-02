La caravana Renault Pro+ llega a MOTOR ARISA en las Chafiras
Del 1 al 12 de septiembre la exposición de Motor Arisa en la Chafiras, acoge la mayor exposición Renault Pro+ en Tenerife. Más de 20 vehículos destinados al cliente profesional con el objetivo de aportar soluciones a medida
Motor Arisa, empresa perteneciente al Grupo Ari, cuenta con más de 30 años de experiencia en el sector de la automoción y es el único concesionario Renault Pro+ en la isla de Tenerife.
Los profesionales y empresas de Tenerife podrán acceder a condiciones especiales y descubrir en primicia todas las adaptaciones y novedades de la gama Renault.
Renault Pro+: gama especializada en vehículos comerciales, transformados y adaptados para profesionales
Motor Arisa, cuenta con un equipo de especialistas formados para asesorar a todo tipo de clientes profesionales, ofreciendo seguridad, confianza y soluciones adaptadas e innovadoras en términos de productos y de servicios.
Modelos diseñados para mejorar la eficiencia de los negocios, optimizar costes y ofrecer la máxima versatilidad. Desde versiones eléctricas que reducen el gasto energético, hasta transformaciones específicas para sectores como transporte, logística, construcción o servicios públicos.
Los asistentes que se dirijan al centro Pro+ en Las Chafiras encontrarán vehículos comerciales como Renault Kangoo furgón, disponible en versión isotermo, eléctrica y adaptada para personas con movilidad reducida (TPMR). También estarán presentes modelos como Renault Trafic y Renault Máster (ambos disponibles en versión eléctrica) y adaptaciones muy demandadas por las empresas canarias como la Máster carrozada con caja paquetera o caja de aluminio.
Sea cual sea tu sector, Renault Pro+ se adapta al cliente profesional.
Principales adaptaciones y transformaciones que te ofrece Renault Pro+
- Transporte isotérmico o frigorífico:
- Transporte de paquetes
- Volquetes y cajas abiertas con plataformas y grúas de carga
- Acondicionamiento interior
- Vehículo de taller
- Transporte con movilidad reducida
- Transporte de grupos de pasajeros (hasta 19 personas)
- Ambulancias/servicios de emergencia
- Taxis
- Autoescuelas
Condiciones especiales
Del 1 al 12 de septiembre, Motor Arisa contará con condiciones exclusivas para pedidos realizados por empresas y autónomos, ofreciendo agilidad en la gestión del servicio de financiación y flexibilidad en el pago. También estarán disponibles opciones de leasing y renting adaptadas a cada necesidad empresarial.
Reserva tu cita con y benefíciate de ventajas exclusivas solo disponibles durante la Caravana Renault Pro+.
