Los bomberos voluntarios: más y mejor equipados

Los bomberos voluntarios de la Isla aumentan su equipamiento con una aportación del Cabildo, a través del Consorcio de Bomberos de Tenerife, de ocho vehículos, adquiridos con la inversión de 400.000 euros. La Corporación insular los distribuye entre los parques con que cuentan tales colectivos en La Laguna, Tegueste, Güímar, Adeje, Guía de Isora, Santiago del Teide, Icod-Ycoden-Daute y Los Realejos. Esta es una medida que tiene como objetivo mejorar la dotación de medios para sus integrantes de cara a facilitar sus labores en materia de prevención y extinción de incendios.

Cada parque de bomberos voluntarios recibirá un vehículo pick-up con una bomba forestal ligera montada de cabina sencilla totalmente equipada, cuyo coste por unidad asciende a 50.000 euros. El uso principal de cada uno de estos vehículos será la vigilancia, detención e intervención temprana en incendios de vegetación, ya sean forestales, agrícolas y de interfaz. Además, se emplearán para los retenes preventivos dirigidos a evitar reproducciones en grandes incendios.

Rosa Dávila preside la presentación de los vechículos. / El Día

Una herramienta esencial

El Cabildo informó de que la capacidad del kit de extinción, de hasta 500 litros, permite el control de fuegos de hasta 120 metros de perímetros en diez minutos, lo que, unido a su alta penetración y rapidez, los convierten en "una herramienta fundamental para la extinción de reproducciones, focos secundarios, paveseos (material combustible que se puede desplazar) o fuegos incipientes", entre otros.

"Constituye un importante refuerzo de las labores de apoyo que estos prestan en grandes emergencias por incendios"

La dotación a las asociaciones de bomberos voluntarios de este tipo de unidades constituye "un importante refuerzo de las labores de apoyo que estos prestan en grandes emergencias por incendios", sostiene el Gobierno insular. Ello contribuye al uso de los equipos profesionales en los frentes activos de la interfaz y a los grupos de voluntarios a vigilancia, extinción y liquidación de otras zonas, contando para ello con equipos estandarizados para todas las asociaciones, de forma que favorecen la implantación de técnicas y procedimientos y facilitan el conocimiento de sus capacidades por los mandos del Consorcio.

Agradecimiento

La presidenta de la Institución insular, Rosa Dávila, ha asegurado que “esto es una iniciativa más dentro de la estrategia de protección de Tenerife, una decisión firme para dotar a la isla de todos los medios necesarios para actuar ante cualquier emergencia”. En el marco de la presentación de este equipamiento, ayer, ha agradecido el papel de los efectivos de los ocho parques de bomberos voluntarios que “combinan su trabajo y vida privada con su papel de proteger nuestro espacio”.

Más equipamiento

El director insular de Seguridad, Iván Martín, se ha defendido que "nuestro compromiso es garantizar la seguridad de las personas", por lo que "seguimos trabajando para mejorar los medios" con que cuentan estos grupos a fin de complementar el espectro de emergencias de la Isla y desarrollar con más garantías su labor de apoyo a los profesionales. En esa línea, el director ha recordado que el pasado mes de abril "entregamos a los voluntarios los trajes para intervenciones interiores y de exterior, elementos de última generación que permitirán una mejor intervención si fuera necesaria”.

El Consorcio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de Tenerife dotó con una subvención de 450.000 euros a las asociaciones de bomberos voluntarios este año para ayudarles a financiar los gastos derivados por los servicios que prestan. La ayuda se valoró entonces como un paso importante hacia el fortalecimiento del sistema de respuesta a emergencias en la Isla. Las subvenciones también buscan fortalecer la colaboración entre el Consorcio de Bomberos y las asociaciones de voluntarios para mejorar la coordinación y la eficiencia en las operaciones de emergencia, beneficiando a toda la población. Esta aportación permite a las asociaciones adquirir equipo esencial, realizar mantenimiento de sus instalaciones y vehículos, así como mejorar la formación de sus miembros.

Bomberos voluntarios de Adeje / El Día

Adeje, el primer grupo

El primer colectivo de bomberos voluntarios en Canarias fue constituido en 1986 en Adeje. Su trabajo sirvió de ejemplo para otras formaciones similares de Tenerife, donde las ocho asociaciones cuentan con unos 600 efectivos movilizables en caso de un gran fuego como el del verano de 2023.