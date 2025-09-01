Valido (CC) exige que se termine con los cortes de agua en la prisión Tenerife II

La diputada de Coalición Canaria (CC) Cristina Valido ha exigido este lunes al Ministerio de Interior que se termine con los cortes de agua en la prisión Tenerife II y que afectan "gravemente" a las condiciones laborales y a la seguridad del centro.

Cristina Valido, que ha pedido la comparecencia del responsable de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz, para que informe de las medidas previstas para solucionar el problema, ha preguntado por escrito al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la situación.

En un comunicado, Cristina Valido ha indicado que se ha hecho eco de las quejas de los trabajadores del centro situado en el municipio de El Rosario, quienes denuncian los cortes diarios de suministro que sufre la prisión, que solo dispone de agua potable en franjas reducidas de tiempo.

Además, ha subrayado que esta situación no es "un hecho aislado", ya que "en los últimos años es habitual que con la llegada del verano surjan problemas de abastecimiento en la prisión".

Lavarse en cubos

Valido ha hecho alusión a los testimonios de los trabajadores, que se ven "obligados a lavarse las manos y hacer sus necesidades en cubos", y ha detallado que los internos dependen del suministro mediante cubas de agua que les transportan hasta el lugar.

La diputada de CC ha advertido de que esta situación "afecta gravemente a las condiciones laborales y a la seguridad en el centro", así como que entraña riesgos para la salud en un recinto donde la temperatura puede llegar a ser muy elevada.

Ha recordado que tras el incendio de 2023 que afectó a 12 municipios de Tenerife y dañó los canales que abastecían al centro, se llegó a plantear la necesidad de ampliar la capacidad de almacenamiento y habilitar una canalización directa y exclusiva.

Por eso, ha cuestionado que no se haya subsanado aún "un déficit tan grave como la falta de abastecimiento de agua potable", pese a que tanto el Ayuntamiento de El Rosario como los representantes sindicales hayan solicitado al Estado, a quien corresponde ejecutar las mejoras, que intervenga.

Ante este problema, Cristina Valido ha apremiado al Ejecutivo central a informar sobre qué medidas urgentes se van a poner en marcha para garantizar el suministro de agua en Tenerife II, así como sobre los motivos por los que no se han ejecutado hasta la fecha las obras de mejora "necesarias para asegurar un abastecimiento adecuado".