Tenerife tiene pendientes 3.200 licencias de vehículos con conductor

Tenerife tiene pendientes de conceder 3.200 licencias de vehículos de transporte con conductor (VTC). En la actualidad, operan 117 con autorización y la mayoría lo hacen en el sur de la Isla. El reciente cambio normativo da a los cabildos la potestad de decidir sobre un mercado al alza. Cabe recordar que en Las Palmas son 4.400 las peticiones para unos centenares de coches.

Eulalia García, consejera insular de Movilidad, explica que la nueva ley «establece que tenemos que fijar indicadores y criterios objetivos para regular las autorizaciones de este tipo de vehículos, y en eso estamos». De momento, «aguardamos a que el Gobierno de Canarias desarrolle los estudios de indicadores a analizar».

Asimismo, Eulalia García reseña que en su área «examinamos los datos de la Isla y de algunos municipios en concreto para establecer parámetros objetivos en la regulación de las autorizaciones».

Dos empresas

En Tenerife operan en la actualidad dos empresas de VTC: Sixt Ride, con domicilio social en Valencia, y Moove Cars, a la que suministra Uber. La otra gran multinacional del sector, Cabify, no está en el mercado insular todavía, pero es muy probable que haya pedido alguna de esas más de 3.000 licencias pendientes.

Uber hace un balance de los dos años en la Isla, donde opera desde agosto de 2023 en los municipios de Arona, Adeje, Granadilla de Abona y Guía de Isora, lo que incluye en su radio de acción al Aeropuerto Tenerife Sur. Un portavoz valora que, «por motivos de competencia, no podemos revelar datos sobre número de licencias con las que trabajamos». Asegura que «no tenemos ninguna en propiedad en España, funcionamos con flotas que las solicitan. Somos un intermediario tecnológico».

Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal, subraya que «llegamos a Tenerife hace dos años con el objetivo de ayudar a mejorar el transporte en la Isla y no hemos parado de crecer». En esa línea, refleja que «solo en el último año, más de un millón y medio de personas abrieron la aplicación en la Isla para solicitar un viaje». El 77% de los desplazamientos realizados por Uber en Tenerife los contrataron usuarios internacionales, sobre todo estadounidenses, británicos, franceses e italianos.

Otro fenómeno

Además de los tradicionales vehículos con conductor, aparece estos días en Santa Cruz de Tenerife otro fenómeno paralelo, el de los tucks tucks, autotaxis de seis plazas habituales en el Sudeste asiático. Para la próxima reunión de la Mesa del Taxi, el colectivo La Gremial solicita un informe sobre este «intrusismo profesional». La concejala de Seguridad, Evelyn Alonso, confirma que «ninguna administración canaria ha autorizado el uso de estos vehículos como VTC». Reconoce que «se les ha visto con la matrícula de color azul, que identifica como servicio público, y es posible que se acojan a la normativa nacional».

Afirma Alonso que «pueden circular porque están homologados por la DGT, pero no recoger ni transportar clientes» porque, subraya, «este tipo de transporte tiene un evidente sentido turístico». Incide en que «la Policía Local sancionará con la correspondiente multa». La concejal recuerda la concejal que en noviembre de 2024 solicitaron «a nivel particular» la ocupación de un espacio público para aparcamiento de uno de estos vehículos en la calle Milicias de Garachico, «denegado al carecer de permiso».

Estos vehículos operan en Adeje y Las Palmas de Gran Canaria, pero en lugares como Maspalomas han desaparecido de un día para otro. La Gremial del Taxi denuncia que los tuks tuks están guardados en un garaje a la espera de disponer del permiso preceptivo y aprovechan el «vacío» normativo «para colarse».

Miguel Ojeda, de Élite Taxi, opina que «son una competencia directa, no están regulados y pueden hacer lo que les dé la gana». La regulación es uno de los aspectos que más demanda el sector: «Llevamos dos años pidiendo a la concejala que regule todo tipo de vehículos», apunta e insiste en que «cada vez hay más circulando por la Isla y por Santa Cruz, no sabemos con qué permiso ni de qué administración». Además, Ojeda aprecia «cierto oscurantismo y desinformación sobre los VTC», aunque «no suponen el principal problema». Ojeda lo enfoca en los vehículos de alquiler «que compiten con el servicio público y colapsan el tráfico en las vías». Respecto al cumplimiento de la ratio de un VTC por cada 30 taxis, señala que «se cumple en número y permisos, aunque tenemos sospechas de que puede haber alguno más ilegal. Si se mantiene esa proporción, podemos convivir, pero si se supera se complicaría todo mucho».