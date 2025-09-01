Erupción volcánica en Tenerife: no se alarmen, es un simulacro

El próximo viernes día 26 de septiembre, a las 9:00 horas, llegará una alerta de erupción volcánica a los teléfonos móviles de todos los tinerfeños. No se alarmen, será el primer simulacro de la entrada en actividad de un volcán en la historia de Canarias.

El ensayo para mejorar la preparación de Tenerife frente al riesgo volcánico tendrá lugar entre los próximos días lunes 22 y viernes 26 de septiembre. El momento cumbre de un operativo organizado por el Cabildo llegará con la alerta de erupción del viernes 26.

Gran despliegue

El ejercicio, que conlleva el despliegue de más de un millar de profesionales de las emergencias y el vulcanismo e involucra a toda la población de la Isla, implicará la evacuación de una parte de la población del casco histórico de Garachico, que será el punto hipotéticamente afectado por la lava. Fue precisamente en Garachico donde se produjo la erupción volcánica más destructiva que se recuerda en Tenerife.

Casco histórico de Garachico, donde se celebrará el simulacro de erupción volcánica en Tenerife. / María Pisaca

La erupción del que se denominaría volcán de Trevejo –también conocido como Arenas Negras o Montaña Negra– el 5 de mayo de 1706 fue la que provocó un mayor impacto social y económico de las 17 sobre las que se tienen datos en la historia de Canarias.

Erupción de Garachico

Las coladas y las bolas de lava, junto a los miles de incendios que provocaban en su vertiginoso descenso, se llevaron por delante cultivos, viviendas, espacios públicos y una parte importante del que había sido el principal puerto de Tenerife. No hubo víctimas mortales pero sí cuantiosos daños materiales.

El Cabildo de Tenerife va a poner en marcha todas las fases de una erupción para calibrar la respuesta de los medios de emergencias y la población y sacar conclusiones sobre qué aspectos hay que mejorar en una isla volcánicamente activa en la que puede haber una erupción en cualquier momento, aunque el riesgo no es inminente.

El lunes 22 de este mes comenzará a subir el nivel de alerta del semáforo de riesgo volcánico de Tenerife, se empezarán a ensayar las medidas previas a un peligro inminente de erupción -incluido el seguimiento y coordinación de los vulcanólogos- y el viernes 26 llegará el momento crítico con el aviso de erupción y la evacuación.

Presentación del ensayo

Rosa Dávila, presidenta de la Corporación insular, aseguró en una rueda de prensa celebrada este lunes 1 de septiembre para anunciar este simulacro que ya no solo llegarán mensajes a los móviles de los tinerfeños, sino que habrá cortes de carreteras en el entorno del casco histórico de Garachico y otras medidas idénticas a las que habría que adoptar en caso de emanación de lava.

Dávila, que compareció ante los medios acompañada de Blanca Pérez, consejera de Medio Natural, Iván Martín, director insular de Seguridad y Emergencias, Néstor Padrón, jefe de Protección Civil de Tenerife, y Luca D'Auria, director de Vigilancia Volcánica de Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan), aseguró que es "el mayor dispositivo de prevención ante este riesgo que se pone en marcha en la historia de Canarias y España".

Este simulacro complementará toda una serie de medidas que ha puesto en marcha el Gobierno insular que preside para que "Tenerife esté más preparada que nunca" y "sea una isla resiliente" ante una actividad volcánica que dio origen a las Islas Canarias.

"Es un esfuerzo sin precedentes que involucra a la población y que tiene como apuesta fundamental que los tinerfeños sepan qué hacer ante un riesgo con el que siempre han convivido", destacó Rosa Dávila en la comparecencia ante los medios celebrada en la sede del Cabildo de Tenerife.

Mayor riesgo

Este amplio dispositivo para abordar el peligro de una erupción, que se ha incrementado en Tenerife desde el año 2017 al detectarse un repunte de seismos de baja intensidad especialmente bajo el Teide, incluye los planes locales de emergencias que tienen que realizar los municipios, en especial los de mayor riesgo -Guía de Isora, Garachico, Santiago del Teide y El Tanque-, charlas a la población o actualización de mapas con los diferentes escenarios.

¿Sabes la diferencia entre peligro y riesgo volcánico? 🤓 🌋



Estos días, a raíz de la publicación del mapa 🗺️ donde se muestra la zonificación de Tenerife en función de la peligrosidad volcánica, estos conceptos se han mencionado mucho... ¡y a veces se confunden! pic.twitter.com/p4olrUQdCQ — INVOLCAN (@involcan) August 14, 2025

También se ha desarrollado un refuerzo en los medios de vigilancia a través de los comités científicos -Instituto Geográfico Nacional (IGN) e Instituto Vulcanológico de Canarias (Involcan)- y convenios con entidades colaboradores, como el Colegio de Farmacéuticos o el Colegio de Psicólogos, que permitirá que las farmacias estén preparadas incluso para acoger a evacuados y que los psicólgos presten asistencia a los posibles afectados.

Preparativos en Garachico

Los preparativos de este simulacro comienzan la tarde de este lunes con charlas a los vecinos del barrio del Muelle Viejo, en Garachico, que serán evacuados durnate el ensayo del próximo viernes 26. Las conferencias sobre riesgo volcánico se extenderán, a partir de este simulacro, a los otros 30 municipios de Tenerife para que la información llegue de forma directa o indirecta a los casi un millón de habitantes que tiene Tenerife.