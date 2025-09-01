Pagar un todo incluido para dormir en la hamaca: la última locura vista en un hotel de Tenerife

Las piscinas de los resortsllevan años convirtiéndose en escenario de pequeñas “batallas” cotidianas: toallas que “reservan” tumbonas, carreras al amanecer para lograr la primera fila y discusiones sobre quién llegó antes.

Hace una semana, la cuenta @tenerifequejasvecinales publicó un reel grabado en un hotel de Adeje: varios turistas durmiendo en las hamacas para asegurarse “el mejor sitio” junto a la piscina.

En la descripción, el autor enlazaba esa escena con los paquetes del todo incluido y planteaba una pregunta polémica: si quienes no salen del hotel “apenas contribuyen” a la economía de la isla porque el gasto se concentra en el propio establecimiento.

“Su dinero, su tiempo”

Una parte de usuarios defendió la libertad individual: si el hotel lo permite y el cliente ha pagado, puede pasar sus vacaciones como quiera. Hubo incluso quien ironizó con que, si se quedan dentro, “al menos no colapsan charcos ni senderos”.

Esta posición desplaza el foco a la norma interna del hotel: si hay horarios y se cumplen, el conflicto disminuye, algo que no sucede en la mayoría de los establecimientos como cerrar el área de piscina por la noche, retirar toallas que “reservan” sin ocupante, ajustar aforos y dimensionar servicios.

Varias personas con experiencia en hotelería contaron que en sus centros no se permite ocupar hamacas fuera de horario y que seguridad actúa antes de que el problema escale.

"Hacer cola para la piscina"

Muchos comentarios criticaron el todo incluido por “encapsular” al visitante: quien desayuna, come, merienda y cena dentro sale menos y, por tanto, reparte menos gasto en en bares, taxis o comercios.

“Pagar una habitación para dormir en una hamaca”, “madrugar en vacaciones para una tumbona”, “ir a Tenerife a hacer cola para la piscina”… El humor destapó algo serio: masificación de servicios.

Si vender más plazas que las que soportan los soláriums obliga a dormir en la tumbona para asegurar sitio, el problema no es del turista individual, sino de gestión.

No es un caso aislado

El reel de Adeje se suma a una colección reciente de vídeos virales de Canarias y otros destinos de sol y playa con colas al amanecer, carreras con toallas y discusiones en solárium.

La pauta es la misma: hoteles muy demandados, visitantes que quieren la primera línea y normas mal comunicadas, laxas o simplemente inexistentes. Allí donde se han aplicado reglas nítidas (horarios, retirada de toallas sin ocupante, control de accesos), la tensión baja en minutos.

Dormir en una hamaca para “guardar sitio” es el síntoma más visible de una suma de decisiones: cómo gestiona el hotel, cómo nos comportamos como huéspedes y qué modelo de consumo queremos para el destino. Si las normas son claras y el producto está bien pensado, habrá menos carreras, menos toallas “fantasma” y más vacaciones de las que descansan de verdad.